Slovenska štafeta 4 x 400 m zmagala v Istanbulu in postavila rekord

Luka Janežič je slovenski štafeti pomagal do rekorda.

Luka Janežič je slovenski štafeti pomagal do rekorda. Foto: Vid Ponikvar

Najuspešnejši slovenski atlet zadnjega obdobja Luka Janežič je na balkanskem dvoranskem prvenstvu v Istanbulu tekel v zmagoviti slovenski štafeti 4 x 400 metrov, v kateri so bili še Jure Grkman, Gregor Grahovac in Žan Rudolf, ki je s časom 3:12,19 postavila nov državni rekord in tudi rekord prvenstev.