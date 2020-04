Atletsko EP avgusta 2022 kot del programa EP več športov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropsko prvenstvo bo med 15. in 21. avgustom 2022 v Münchnu. Foto: Peter Kastelic

Evropska atletika (EA) je sporočila, da bo evropsko prvenstvo med 15. in 21. avgustom 2022 v Münchnu. Tekmovanje bo del programa EP v šestih športih in desetih disciplinah, ki bodo med 11. in 21. avgustom 2022 na Bavarskem, kjer se bo več kot 400 športnic in športnikov potegovalo za okrog 150 medalj. To tekmovanje je še na programu.

Lažje ga bo izvesti tudi zato, ker je Svetovna atletika v sredo v sodelovanju z organizatorji iz ZDA določila nov termin svetovnega prvenstva, ki je bilo zaradi prestavitve olimpijskih iger na prihodnje leto iz leta 2021 prestavljeno v naslednje leto. SP v kraljici športov bo tako potekalo med 15. in 24. julijem 2022 v mestu Eugene.

Svetovni koledar športa zaradi pandemije in prestavitve OI v naslednje leto bo tako za letos kot za 2021 doživel nekakšno verižno reakcijo prestavljanja dogodkov, saj mednarodne športne zveze iščejo nadomestne termine za svoja tekmovanja.

Med prvimi je to storila Svetovna atletika, ki je ob določitvi novega datuma SP pojasnila, da so ga pripravili tako, da bi pustili prostor za dve veliki atletski tekmovanji, ki sta tudi predvideni čez dve leti. SP je bilo prihodnje leto sprva predvideno med 6. in 15. avgustom.

Tako so se usklajevali tudi s prireditelji iger britanske skupnosti narodov (Commonwealth) v Birminghamu in EP več športnih panog, tudi atletike, v Münchnu. Tekmovanji sta bili predvideni julija in avgusta 2022. Nov razpored po mnenju Svetovne atletike omogoča, da se bi lahko nekateri atleti udeležili vseh treh velikih tekmovanj.

Hkratna izvedba EP že leta 2018

Obenem pa nov termin omogoča tudi hkratno izvedbo EP več športov v 2022. Povezavo različnih prvenstev stare celine je pred dvema letoma premierno že gostil Glasgow, ko so bili tam zbrani kolesarji, telovadci, veslači in plavalci, v Berlinu pa so se jim v istem terminu pridružili še atleti.

Nemški organizatorji EP več športov v 2022 zaenkrat ostajajo pri terminu od 11. do 21. avgusta 2022, kar pa morajo potrdili še druge sodelujoče panožne zveze. Ob atletiki bi v Münchnu čez dve leti gostili še prvenstva v golfu, gimnastiki, triatlonu, kolesarstvu in veslanju. Prireditelji si obetajo velik učinek predvsem zaradi televizijskih prenosov, kjer hkratno tekmovanje več športov pritegne več pozornosti od izvedbe posamičnih.

Stroške ocenjujejo na okrog 130 milijonov evrov, a jih opravičujejo tudi s tem, da bodo z izvedbo obeležili petdeseto obletnico poletnih olimpijskih iger v Münchnu, ki jih je leta 1972 s smrtnimi žrtvami zaznamoval tudi teroristični napad palestinskih skrajnežev.

