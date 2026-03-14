Jakob Urbanč s svojim izidom sezone končal tik pod stopničkami

Jakob Urbanč je na evropskem pokalu v atletskih metih, ki poteka v Nikoziji na Cipru, zasedel četrto mesto med mlajšimi člani v metu kladiva. Z izidom sezone 69,11 m je medaljo zgrešil za slaba dva metra. Na tekmovanju, ki se bo končalo v nedelji, v metu diska ne nastopa najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh.

Med članicami je bila Nina Rman v metu kopja 13., ko je 43,92 m vrgla v uvodni seriji. Potem je dosegla še 42,43 m, neveljaven met in po 43,44 m v četrti seriji predčasno končala nastop na zadnjem mestu med uvrščenimi, ena tekmovalka pa je ostala brez izida.

Preostala šesterica slovenskih predstavnikov bo tekmovala v nedeljo.