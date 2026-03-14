atletika Jakob Urbanč

Sobota, 14. 3. 2026, 15.15

59 minut

Atletika, evropski pokal v metih, Nikozija

Jakob Urbanč s svojim izidom sezone končal tik pod stopničkami

Jakob Urbanč | Jakob Urbanč je zasedel četrto mesto. | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Jakob Urbanč je na evropskem pokalu v atletskih metih, ki poteka v Nikoziji na Cipru, zasedel četrto mesto med mlajšimi člani v metu kladiva. Z izidom sezone 69,11 m je medaljo zgrešil za slaba dva metra. Na tekmovanju, ki se bo končalo v nedelji, v metu diska ne nastopa najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh.

Med članicami je bila Nina Rman v metu kopja 13., ko je 43,92 m vrgla v uvodni seriji. Potem je dosegla še 42,43 m, neveljaven met in po 43,44 m v četrti seriji predčasno končala nastop na zadnjem mestu med uvrščenimi, ena tekmovalka pa je ostala brez izida.

Preostala šesterica slovenskih predstavnikov bo tekmovala v nedeljo.

Jacob Kiplimo
Sportal Ugandec postavil nov svetovni rekord
Armand Duplantis
Sportal Duplantis prestavil mejo: nov svetovni rekord je 6,31
Tina Šutej
Sportal Od Tine Šutej na močnem tekmovanju v Franciji boljša le Britanka
Fred Kerley
Sportal Ameriški atlet Fred Kerley suspendiran za dve leti
