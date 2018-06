Anita Horvat povsem blizu državnemu rekordu na Poljskem

Nekoliko presenetljivo je zmagala domačinka Justyna Swiety Ersetic (51,11) pred Američanko Allyson Felix (51,35), ki je ena izmed najuspešnejših športnic v zgodovini in ima v lasti šest zlatih medalj z OI in enajst s SP. Swiety Ersetic je bila bronasta na lanskem dvoranskem evropskem prvenstvu v Beogradu, kjer je osvojila tudi zlato na 4 X 400 m, bila pa je članica poljskih štafet, ki so osvajala odličja v zadnjih velikih tekmah, tudi bron na lanskem svetovnem prvenstvu v Londonu.

"Nora konkurenca, boljše si ne bi mogla želeti"

"Konkurenca je bila izvrstna, boljše si za drugo tekmo sezone ne bi mogla želeti, nora konkurenca, poleg Felixove in Swiety Erseticeve je bila je na startu tudi celotna izvrstna poljska štafeta. Pričakovala sem izid sezone, čas pod 51,41 sekunde, to mi je uspelo in sem zadovoljna. Upam, da se bo raven iz tekme v tekmo izboljševala. Spet sem bila na deveti progi, kar meni ne ustreza najbolj, ker nisem videla tekmovalk pred sabo in sem bila kar malo izgubljena. Mogoče bi sedaj drugi zavoj odtekla malo bolje," je povedala Horvatova.

Foto: Reuters

Že na njeni prejšnji tekmi, prvi v letošnji sezoni, je s časom 52,41 sekunde znova potrdila normo (53,40) za evropsko prvenstvo avgusta v Berlinu.

Tretja je bila tokrat Poljakinja Iga Baumgart (51,71), sledile so njena rojakinja Patrycja Wyciszkiewicz (51,87), Latvijka Gunta Latiševa Čudare, lani evropska prvakinja do 23 let (51,87) in Poljakinja Malgorzata Holub Kowalik (52,02).