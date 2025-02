Anita Horvat druga v Franciji z izpolnjeno normo za EP

Slovenska atletinja Anita Horvat je na dvoranskem mitingu srebrne svetovne serije v Val-de-Reuilu v Franciji zasedla drugo mesto in s časom 2:00,92 izpolnila normo (2:02,00) za dvoransko evropsko prvenstvo, ki od 6. do 9. marca v Apeldoornu na Nizozemskem. Tam bo branila srebro s prejšnjega prvenstva.

V Val-de-Reuilu je bila pred 28-letno Horvat z 2:00,34 le 20-letna Švicarka Audrey Werro, mladinska svetovna podprvakinja leta 2022 in dvakratna mladinska evropska prvakinja (2021, 2023). Tretja je bila z 2:01,28 19-letna Kenijka Sarah Moraa, lanska afriška prvakinja.

"Bila je to hitrejša tekma, imeli smo tudi narekovalko ritma, te na moji prejšnji tekmi in prvi v sezoni na tej razdalji v Beogradu ni bilo. Naredila sem sicer nekaj taktičnih napak, zaradi prerivanja sem se trikrat skoraj ustavila. Kar nekako zmedena tekma je bila, a sem zadovoljna z doseženim," je povedala Horvat.

"Prvih 100 m sem hitro začela in se skoraj zadela v narekovalko ritma, ki me je zadela s sprinterico v pokostnico in me še vedno boli. Zaključek tudi ni bil najboljši, v zadnjih 200 m sem pridobila dve mesti, a žal nisem šla prej naprej in sledila Werri, drugače bi imela možnosti tudi za zmago," je dodala Horvat. Bila je edina slovenska tekmovalka na mitingu, Žan Rudolf pa je v drugem teku skrbel za ritem.

Horvat je konec prejšnjega meseca na tekmi zlate svetovne serije v Beogradu v svojem prvem teku sezone na 800 m tudi zasedla drugo mesto in s časom 2:02,03 le za tri stotinke zaostala za normo za dvoransko EP.