Tarča Šarca, Židana in Mesca

Z namigom, da bo Marjan Šarec poskušal prevzeti vlado, je vodja poslanske skupine stranke LMŠ Brane Golubović presenetil po Tarči javne televizije, ko je vladi Janeza Janše napovedal konstruktivno nezaupnico. Kdo drug bi lahko poskusil prevzeti vlado, če ne premier, ki je konec januarja vrgel puško v koruzo in odstopil? A se je Golubović hitro popravil, da je v trenutnem razmerju sil prevzem oblasti nemogoč. Golubović ni bil osamljen. Tudi šef SD Dejan Židan je po Tarči pozval k odstopu in menjavi vlade. In predsednik Levice Luka Mesec.

Židan in Mesec pa nista povedala, koga bi imela na vrhu. Malo verjetno pa se zdi, da bi bil zanju favorit Šarec. Vlada, ki bi jo odstavili, je vmes v parlament poslala nov paket ukrepov, s katerim poskuša pomagati gospodarstvu, državo pa počasi odpira, ker je epidemija koronavirusa, tako se zdi, nadzorovana.

Za ostrino zadnje dni so Šarec, Židan in Mesec ob motivih, ki so jih javno razglašali, imeli še skritega. Vidni motiv je bil opozarjati na nepravilnosti pri nabavi mask in drugih zaščitnih sredstev. Za maske in zaščitna sredstva je potekal brutalni spopad velikih igralcev v svetovnem merilu. V njem smo bili uspešni. Država nima več praznih skladišč. Zaščite za zdravnike, zaposlene v domovih za ostarele in vse druge, ki delajo z okuženimi, je dovolj, da ne bodo umirali.

"Za maske in zaščitna sredstva je potekal brutalni spopad velikih igralcev v svetovnem merilu." Foto: Ana Kovač

Na Tarči: Počivalšek

Marsikaj pa je šlo tudi narobe. V težavah se je znašel predvsem šef SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Še posebej po Tarči javne televizije, na katero se ni šel branit in kjer so predvajali posnetke njegovih telefonskih pogovorov s šefom zavoda za blagovne rezerve Antonom Zakrajškom, ki ga je Počivalšek ravno odstavil. Nekdo je snemal celo telefonske pogovore in dobro pripravil material za obračun. Zakrajšek in Počivalšek pravita, da nista snemala.

Pri takšnem dogajanju je dobro biti previden. Pri velikih vsotah in političnih vložkih so mogoče velike manipulacije in šele čas in kriminalistične in druge preiskave pokažejo, kaj vse se je res dogajalo in kdo vse je v ozadju manipulacij. Pa še to ne vedno.

Šarec, Židan in Mesec so imeli ob Počivalšku še pomembnejši cilj, ki pa ga je težje doseči. Popularnost SDS Janeza Janše je, ker je Šarec januarja vrgel puško v koruzo in s partnerji zbežal z oblasti, poletela v nebo. Nujno morajo najti nekaj, da ta trend ustavijo.

Prevrat kaže grafika, ki povzema rezultate meritev Mediane za POP TV in Ninamedie za TVS in Večer. Prikazana so nihanja podpore le za volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami:

Rezultatom teh raziskav ne smemo preveč verjeti. Kot ne vedno posnetkom pogovorov, ki jih je kdo naredil in poslal v medije. Kažejo pa neko dogajanje. Prve štiri mesece leta 2018 so te raziskave kazale, da bosta na volitvah zmagali LMŠ ali SD. V začetku junija, ko so bile volitve, pa je SDS zbrala več kot omenjeni stranki skupaj.

Agencije, ki merijo, so tudi nekoliko sumljive, ko gre za politične povezave. Kot včasih tudi mediji. Lastnik in direktor Ninamedie Nikola Damjanić je bil v preteklosti na predlog PS Zorana Jankovića član programskega sveta RTVS in to tudi v času, ko je leta 2015 javna televizija z Ninamedio sklenila pogodbo o objavljanju rezultatov meritev te agencije.

Zakon sklepanje takšnih poslov svetnikom prepoveduje, da bi preprečil korupcijo. Zakon so obšli tako, se je Damjanić pred prvim nakazilom Ninamedii umaknil iz lastništva in vodenja. A se je lani tam spet pojavil.

"Večina prihodkov iz javnih sredstev pa Ninamedia zadnja leta dobi iz ljubljanske občine, ki jo vodi Zoran Janković, in iz podjetij, ki so povezana s prestolnico." Foto: STA Večina prihodkov iz javnih sredstev pa Ninamedia zadnja leta dobi iz ljubljanske občine, ki jo vodi Zoran Janković, in iz podjetij, ki so povezana s prestolnico. Iz Jankovićeve PS sta prišla tudi kar dva poznejša premiera, ki imata vsak svojo stranko, katere moč meri Ninamedia: SAB Alenke Bratušek in LMŠ Marjana Šarca. Oba se kot šefa vlad nista zelo izkazala: naglo sta zgrmela z oblasti.

Z novim letom je RTVS, ki jo vodi Igor Kadunc, ukinila objavljanje rezultatov Ninamedie. Objavljata jih še Večer in Dnevnik. Za Kadunca sem prejšnji teden zapisal, da so bili njegovi ambiciozni finančni načrti razlog, da mu nadzorni svet, ki ga je postavila prejšnja koalicija, ni potrdil planov, zaradi česar RTVS že dalj časa posluje po dvanajstinah. Ni proračuna. In tone v rdeče številke.

Drobne goljufije za Kaduncem

A za to v resnici ni kriv le Kadunc. Vsaj toliko tudi vladi Mira Cerarja in Marjana Šarca, ki sta se s sindikati javnega sektorja dogovorila za povišanje plač tam zaposlenih za dva plačna razreda, nista pa poskrbela, da bi RTVS dobila denar za te višje plače. Kadunc pa tudi ni radikalno varčeval.

"Z novim letom je RTVS, ki jo vodi Igor Kadunc, ukinila objavljanje rezultatov Ninamedie." Foto: STA Nadzorni svet je pred dobrim letom Kadunca poskušal celo odstaviti, a je v programskem svetu, ki odloča, zmanjkal en glas. To je bil najbrž razlog, da te dni vlada precejšnja panika, ker državni zbor del članov programskega sveta zdaj menjuje, ker so jim iztekli mandati. Odloči lahko en glas.

Prah pa je še dodatno dvignilo, ker je SDS predlagala, da bi zamenjali še dva od petih zastopnikov državnega zbora v nadzornem svetu, ki bi morali odsevati strukturo DZ. Moč strank, torej. SMC je imela v prejšnjem mandatu, ko je imela 36 poslancev, od petih dva nadzornika. SDS zadnja leta nima nobenega. Razlog je preprost: stranke Cerarjeve in Šarčeve koalicije so goljufale.

Imele so večino in jo uporabile tako, da največja opozicijska stranka ni dobila, kar bi morala.

Ko je zdaj SDS predlagala, da bi to popravili, pa smo lahko poslušali glasne proteste, da gre za nezaslišan pritisk in poskus vplivanja SDS na medije.

Ali je to povezano s Tarčo? Ne nujno. Tarča je bila podobno kritična tudi do ravnanj ministrov prejšnjih vlad.

A slab vtis ostaja, če se politično goljufa pri nadzornikih čisto na vrhu RTVS.

Ali bo Kadunc vzdržal še eno leto, kolikor ima še mandata, pa je težko reči. Se bodo pa zanesljivo nadaljevali pritiski opozicijskih politikov, da mora pasti Janševa vlada in jo nadomestiti druga. Pa čeprav je nekdanji predsednik Milan Kučan zadnji teden prostodušno povzel položaj, da smo "v konkretnih razmerah imeli srečo, da nismo šli na volitve, temveč se je sestavila koalicija, takšna, kot je".

Maske in nesorazmeren vpliv nove opozicije na medije niso dovolj, da jo zrušijo.

Zadoščajo pa, da je in bo turbulentno.