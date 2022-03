Stavka za dobro rejene Štrukljeve golobe

Da bi izsilil zvišanje plač v vzgoji in izobraževanju, da bi se najvišje približale plači Roberta Goloba , je šole po državi ta teden zaprl Branimir Štrukelj s šolskimi sindikalisti. Na Siol.net smo objavili podatke, kakšna plačila prejemajo. Podatki so bili šok za skupnost. Decembrska plačila poslancev so bila drobiž v primerjavi z najvišjimi izplačili v šolstvu. Ki bi jih Štrukelj še povišal. Večina poslancev pa je po tej stavki potrdila zvišanje neto plač vsem zaposlenih s povišanjem splošne dohodninske olajšave. Opozicija je to višanje zadnje mesece onemogočala z referendumsko pobudo. A jo je Levica Luke Meseca morala umakniti, ker bi sicer na volitvah odločali še o tem in bi z leve katastrofalno izgubili.

Hkratni referendum o znižanju davčne obremenitve vsem ljudem bi znižal deleže na volitvah vsem strankam opozicije. Njihova propaganda, kako bo zvišanje dohodninske olajšave zvišalo plače le Robertom Golobom in Branislavom Štrukljem, ki so del elite najbolje plačanih v državi, bi propadla. Ker preprosto ni res. Laganje ne prepriča. Ker bo zakon obveljal, se bodo vsi ljudje lahko zdaj prepričali o tem. Dobil bodo več. Kot so številni že nižje zneske na položnicah za elektriko. Umik referendumske pobude je omogočil glasovanje v parlamentu in za povišanje neto plač je v petek glasovalo 45 poslancev z vladne strani, 40 z opozicijske strani je bilo proti. V denarnicah bomo novost čutili že letos. Če je ne ustavi državni svet ali še kak zaplet.

Levi voditelji kot vzor zidanja plač

Stavka v času, ko so stranke že odprle posebne volilne račune in se mandat parlamenta končuje, da bi plače povišali le šolnikom, pa je bila nov primer politične zlorabe šolskega sistema. Štrukelj in njegovi z izbiro časa in sporočil niti skrivali niso, da jim gre za predvolilno propagando proti vladi. Učitelji, ki so s stavko v napačnem trenutku številne starše prisili k dopustom in iskanju varstev za majhne otroke, pa so se večinoma pustili zlorabiti. Upajo, da se bo splačalo. Ni se zgodilo prvič. Ravnatelji in "stroka" v šolstvu so se osramotili že s podpiranjem bizarnih idej proti maskam v šolah na vrhuncu epidemije covid-19. Cilj jim je s SD Tanje Fajon uspelo doseči, šole so bile potem dolgo res zaprte in ni bilo mask v njih. Zdaj so nam jih znova zaprli.

Podrejanje za politične kampanje so v šolstvu še nadgradili. Zdaj so šole zaprli, da bi sami sebi tik pred volitvami povišali plače. Dobra vest je, da jim ni sledil celoten javni sektor, kjer je prevladalo, da v času vojne v Ukrajini in pred volitvami takšne sebične zaostritve niso odgovorno ravnanje do skupnosti. Dodaten problem šolnikov se je pokazal, ko smo na Siol.net ljudem predstavili podatke, kakšna plačila so decembra dobili. Podatke smo objavili, ker ocenjujemo, da je prav, da to izvedo vsi tisti, ki so morali vzeti dopust, da bi varovali otroke, ki niso mogli v šole in vrtce. Po najvišjih izplačilih so decembra šolniki krepko posekali najbolje plačane politike. Z imeni in priimki redno poročamo, kakšna so bruto plačila najvišjih funkcionarjev. Podatke o izplačilih politikom za december smo predstavili tako:

Ta teden smo enaka izplačila za december predstavili še za tiste, ki so stavkali. Žal brez imen. Če bi čakali na imena, bi bila zgodba objavljena po volitvah. Če sploh. Do imen učiteljev novinarji ne moremo. Prikrivajo nam jih. In vam. To otežuje preverjanja in pošteno obveščanje javnosti. Je pa ob stavkovnih pritiskih v preteklosti vse plače z imeni in priimki že objavilo notranje ministrstvo, ki ga vodi Aleš Hojs (SDS). In jih še objavlja. Dokazali so, da ljudje lahko izvedo, kakšna so plačila v javnem sektorju. In da se ne podre svet, če ljudje izvedo resnico.

A tudi brez imen, ki jih za šolnike še zahtevamo tudi zaradi tega, da bi lahko preverili najbolj ekstremne primere, so bili podatki šok. Najvišja izplačila decembra so presegala deset tisoč evrov, izplačila stotinam pa so presegala plače premierja, predsednika republike ali parlamenta. Da o večini poslancev niti ne govorimo. Iz številnih šol so se ravnatelji, ko smo podatke objavili, odzvali s kritikami, da bi naj podatki ne bili točni, ker so v njih tudi dodatki, poračuni, dvojne zaposlitve ... Tudi ti odzivi so bili brez imen in priimkov prejemnikov najvišjih plačil, kar bi omogočilo resno preverjanje. Po šolah ravnatelji te podatke imajo. A jih prikrivajo, ko dogajanje poskušajo pojasniti javnosti.

Odzivov iz posameznih šol, pa čeprav s prikrivanjem imen, smo bili veseli. Čakamo sicer, da vse to preveri in pojasni še ministrstvo za izobraževanje, od katerega sindikati s stavko poskušajo izsiliti povišanje teh plačil. Prav je, da ljudje vedo, kaj vse je izplačano in komu natančno. Za urejanje in razumnost izplačil so ob ravnateljih odgovorne državne oblasti in prav je, da jih pojasnijo. In razumno uredijo. Pa tudi popravijo, kjer so res prenizke. Tudi s preusmeritvijo previsokih.

Foto: Bobo Podoba zidanja plač, ki so jo pokazali podatki o najvišjih plačah, pa je precej nerodna za opozicijo, ki je za stavko, ker so njihovi ključni igralci sami primer zidanj plač in nenavadno visokih prejemkov. Z nič kaj uborno plačo se preživlja Branimir Štrukelj. Ki je v preteklosti med drugim propadel kot kandidat na listi za evropske volitve, ki jo je za Levico vodila Violeta Tomić. Ob sindikalistični plači, ki po poročanju medijev presega pet tisoč evrov bruto, je Štrukelj kot državni svetnik za december dobil še slabega tisočaka evrov neto dodatka. Vsak mesec ga dobi. V njem so sejnine za udeležbo na sejah državnega sveta in poseben pavšal za delo z volilno bazo, ki so si ga državni svetniki določili v višini tisoč evrov bruto vsak mesec. Pri Štruklju je to pavšal za delo s sindikati, ki so ga za svetnika delegirali in kjer tako že prejema plačo. Krasni svet dodatkov in pavšalov.

Dodatno Štrukelj prejema plačila še kot nadzornik, kar tudi izvira iz sindikalnega dela. V Modri zavarovalnici je kot nadzornik denimo leta 2020 prejel letno bruto 8.050 evrov. Če seštejemo: tudi Štrukelj je plačan krepko bolje kot predsednik republike, vlade ali parlamenta. Ne dosega pa plače glavnega aduta opozicije KUL na prihajajočih volitvah Roberta Goloba, ki je leta 2020 povprečno mesečno pospravil neto 17.836 evrov za vodenje prodaje elektrike državne nuklearke. Bruto podatek Golob prikriva. Golobu naklonjeni mediji pa praviloma povzemajo trditve, da zasluži le sedem tisoč evrov neto. Saj veste, to je brez dodatkov. Ki menda niso plača. Okrepijo pa bančni račun. In jih je bilo za še dve javno razkriti plači.

Po nenavadnih dodatkih k plačam so politiki, povezani s šolstvom, sloveli že v preteklosti. Zaradi astronomskih dodatkov, ki jih je prejemala, je morala odstopiti ministrica za šolstvo v vladi Mira Cerarja Stanislava Setnikar Cankar. Nasledila jo je Klavdija Markež, ki se pa v Cerarjevi vladi ni niti prav pojavila. Takoj je morala odstopiti, ker so mediji razkrili, da je njeno magistrsko delo povsem očiten ponaredek. Si predstavljate? Ministrica za izobraževanje s ponarejeno izobrazbo. Višja izobrazba prinaša višjo plačo. Dodatek. V šolstvu je bilo vsaj mogoče preveriti. V sodstvu pa se je ob primeru Branka Masleše pokazalo, da preverjanja niso mogoča. Ni dostopa do podatkov. Ni možnosti preverjanja. Ali sodniki imajo potrebno izobrazbo in ustrezen pravosodni izpit, da bi lahko sodili, je v tej državi zaupno in zasebno.

S stavko so se šolski sindikalisti v zgodovino zapisali tudi z neverjetno arogantnostjo do drugih zaposlenih. Pred časom so stavkali v zdravstveni dejavnosti in tam je bilo povsem samoumevno, da tisti, od katerih so odvisna življenja, ne stavkajo. In so šli v službe. Za zdravstvo vemo, da so tam bile obremenitve zadnje leto res hude. Za šolstvo pa to ni res. To, kako strašno je, si šolski sindikati izmišljajo. Od leta 2000 se število zaposlenih v šolstvu povečuje, število otrok pa manjša. Obremenitev učitelja se je prepolovila. Plačila pa niti slučajno:

Ob stavki šolnikov so ravnatelji starše otrok, tudi takšne, ki z delom v službah skrbijo, da ljudje ne umrejo, obvestili, da bodo šole preprosto zaprli. Briga njih za posledice. Takšen dopis sindikatov o tem so naši družini poslali iz osnovne šole v Ljubljani:

Precej nenavadno je, da je ravnatelj to sploh razpošiljal naokoli. Doslej smo domnevali, da ravnatelj niso uslužbenci političnega aktivista Branimirja Štruklja. Zdelo se je, da delajo za otroke in državo. Plačujemo jih namreč starši in ne Štrukelj. A očitno je bil to le videz.

Šlo je tudi za zlorabo podatkov o naslovih staršev, ki jih šole ne zbirajo za širjenje sindikalističnih sporočil. Povrhu pa za tratenje denarja davkoplačevalcev, te sindikalne dopise je šola prepošiljala med delovnim časom in s sredstvi, ki jih plača država. In ne stranka Levica ali Štrukelj.

Po protestih, da šole ravnatelji ne morejo kar tako zapreti, če to naroči Štrukelj, je bilo sicer nekaj opravičevanja. Da šole le ne bodo povsem zaprli in da bodo spoštovali pravno ureditev.

A dopis, da bodo osnovne šole kar zaprte, so staršem poslali. In s tem pokazali odnos do dela in stisk drugih. Do celotne skupnosti. Požvižgajo se na druge ljudi. Ni jim mar za posledice. Starše in dobro otrok so pripravljeni žrtvovati za volilne kampanje Štrukljev za svoje golobe.

Ta odnos je bil največja sramota stavke. Ni je zlorabe, ki je posamezniki ne bi bili pripravljeni zagrešiti za Štruklje in dobro rejene Golobe v svojih vrstah. Volitve čez mesec bodo tudi o tem, ali si želimo takšnih vladarjev.