Spodrsljaj Kučanove Nataše na Peterletovi poti

Iz kampanje za predsednika republike se je umaknila Marta Kos. Raziskave javnega mnenja so ji slabo kazale. Svobodi Roberta Goloba bi škodilo, če bi ta nekdanja novinarka RTVS pogrnila na celi črti. Prvi adut vladajočih strank je s tem postala Nataša Pirc Musar, ki je v spopad vstopila s pomočjo Milana Kučana. Brez Golobovih svobodnjakov. Podobno kot je pred 15 leti najprej mimo SDS kandidiral Lojze Peterle. Tudi Nataša Pirc Musar je kot Marta Kos nekdanja novinarka RTVS, ki je največja valilnica kadrov levih strank. Ta teden je s Tarčo Erika Žnidaršič Nataši Pirc Musar tudi pomagala. Kot v preteklosti Marcel Štefančič iz Mladine Robertu Golobu. A ji ni uspelo enako dobro. Kandidatka je zašla v resne težave, ker je priznala, da je možu naročila pogovor s Tomažem Veselom, da bi umirila medije Martina Odlazka, ki so bili pred volitvami poslancev pomembno propagandno orožje proti Janezu Janši za Roberta Goloba. Čez poletje pa so bili, tako se je zdelo, kritiki Pirc Musarjeve in promotorji Marte Kos.

V Tarčo je Žnidaršičeva povabila nekdanjega zunanjega ministra Anžeta Logarja, ki je že zbral dovolj podpisov za vložitev nestrankarske kandidature, in nekdanjo informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar, ki, podobno kot številni drugi kandidati, podpise mora šele zbrati. In za to potrebuje promocijo. Dobila jo je.

Pravila že spet ne veljajo, ker nas je je*** več

Da so v Tarčo povabili le dva od tistih, ki se potegujejo za predsednika republike, je bilo nepošteno do preostalih zbiralcev podpisov v podobnem položaju. Enako je bilo nepošteno, ker je vlada le za Pirc Musarjevo objavila obvestilo, kam naj ji ljudje pošiljajo podpisane obrazce podpore. Preostalim te možnosti ni ponudila. Težko je verjeti, da je šlo za naključno dogajanje in da so bili drugi nevedni ter niso poznali svojih pravic. Izbira dveh je bila po formuli Marcela Štefančiča pred volitvami poslancev, da Robert Golob pred kamerami mora biti, ker je njegovih pristašev med uredniki in novinarji RTVS je*** več. Če ima nek kandidat več pristašev med novinarji, strokovna pravila ne veljajo. Velja množica. Za Goloba in Pirc Musarjevo.

Foto: FIFA A Musarjeva se je v Tarči zaplezala, ko je povedala, da je naročila možu, ki vodi njeno kampanjo, naj se dobi s Tomažem Veselom, da bi svobodni in necenzurirani novinarji medijskega tajkuna Martina Odlazka (obvladuje številne radijske postaje, časopise in spletne portale) prenehali tolči po njej. Odlazek je Vesela zaposlil, ko se mu je končal mandat na vrhu računskega sodišča. Prehodi osvetlijo povezave in dogodke že prej. Podjetju, ki ga je ustanovila in dolgo vodila necenzurirana Vesna Vuković, je Robert Golob iz GEN-I nakazal 103 tisoč evrov. Razlogov do danes niso pojasnili. So pa Vukovićevo zaposlili kot glavno piarovko Gibanja Svoboda. Ženo Primoža Cirmana Petro Bezjak, sicer novinarko RTVS in eno od aktivistk boja za svobodno in necenzurirano novinarstvo na TVS, so zaposlili kot šefico Ukoma vlade Roberta Goloba. V parlamentu pa so politično angažirali še tretjega člana ekipe necenzuriranih novinarjev Tomaža Modica. Tomaž Vesel, ki je na računskem sodišču spregledal nenavadno visoko plačo Roberta Goloba, ko so preverjali plače vrhov državnih podjetij, je dobil službo pri Odlazku. Kot predsednik računskega sodišča pa je pred volitvami sodeloval na propagandnem omizju za Goloba, ki ga je vodil, uganili ste, Primož Cirman. Tam ni bilo vprašanj o plačah in nagradah Golobu ali nakazilih Vukovićevi. Le piar necenzurirano novinarstvo.

Pirc Musarjeva je, ko jo je novinar Reporterja Nenad Glücks avgusta spraševal o srečanju njenega moža z Veselom, povedala, da o tem nič ne ve in da naj vprašajo moža. To, da o tem nima pojma, je celo ponovila. To je bila neresnica. Če je možu naročila pogovor, kot je zdaj priznala v Tarči, je že vedela. In je bila v intervjuju najmanj neiskrena.

Ko smo to razkrili in Pirc Musarjevi očitali, da je v pogovoru novinarju celo lagala, kako nima pojma o tem srečanju, se je Pirc Musarjeva odzvala, da še ni vedela, ali se je srečanje res zgodilo. Morda. Težko verjetno pa je, da ni nič vedela. Novinarji so, bi lahko sklepali po vsem skupaj, bolje obveščeni o tem, kaj počne njen mož po njenih navodilih pri njihovih šefih. Nenavadno. Še bolj nenavadno postane, če vemo, da je šlo za avtoriziran intervju, v katerem je intervjuvanec pred objavo svoje odgovore premislil in lahko tudi popravil. Odgovori Nenadu Glüksu niso kar nekaj. Glüks ni svoboden in necenzuriran novinar.

Ko me Erika diskreditira

Tarča Erike Žnidaršič je bila zanimiva še, ker so poskušali diskreditirati Siol.net kot navijaški medij za kandidata Anžeta Logarja, razglasili so me za urednika, ki je blizu Logarju, naslov članka "Logar šokiral Pirc Musarjevo" pa so navedli kot dokaz te pristranskosti in bližine. Nič od tega ni res. Še več. To se lažejo. Naslov je opisal presenetljiv rezultat raziskave javnega mnenja Ninamedie, da je Logar po podpori anketiranih pred Pirc Musarjevo. Rezultat je bil res šokanten.

Da bi si bil kot odgovorni urednik Siol.net posebej blizu z Anžetom Logarjem in da bi zadnje čase kakorkoli navijali zanj, so pa izmišljotine in dokazljive neresnice. Z Logarjem komuniciram kot z drugimi pomembnimi politiki. V času kariere sem, recimo, komuniciral zanesljivo več z Borutom Pahorjem. Tudi nisem, tako kot je eden od svobodnih novinarjev na TVS, po službi v postelji s politiki. Dobesedno. Moja intimna partnerica nima nič s politiko.

Kar se tiče kandidature, sem Logarju zadnje mesece, kolikor se spomnim, poslal eno samo vprašanje. Ko sem po neuradnih informacijah iz SDS objavil zgodbo, da bodo podprli njegovo kandidaturo, ki pa bo nestrankarska, sem Logarja pisno vprašal, kdaj bo javno napovedal kandidaturo. Na to vprašanje mi ni odgovoril. Kar ni bilo lepo. Uredništvo pa je z Logarjem naredilo intervju. A imeli smo ga tudi z Natašo Pirc Musar. Pa z Marto Kos. In z Nino Krajnik. In z Vladimirjem Prebiličem. Do vseh smo ravnali enako.

Siol ni del svobodnih in necenzuriranih novinarskih sil, da bi vabili in govorili le s posebej izbranimi. Našo kandidatko in nekdanjo novinarko Natašo Pirc Musar. Zraven pa bi, da vtis ne bi bil preveč grozen, dodali še Logarja. Dodaten očitek, ki so ga naslovili na nas, je bil, da sem bil za urednika imenovan v času vlade Janeza Janše. To je res. Čisto na začetku in v času direktorja Telekoma, ki je bil iz časa vlade Marjana Šarca. Tudi vsi uredniki na RTVS so bili imenovani v času te ali one vlade in tudi Tarča in njena ekipa sta podobno posledica moči ali nemoči te ali one vlade. Zamisel, da so ene vlade vredne, ko gre za urednike in novinarje, več od drugih, kaže le politično pristranskost. Ki za Tarčo, kot vsi vemo, ni nekaj novega. In s tem tudi ni nič narobe. V pluralni družbi nas različnost bogati.

Voditelj "neodvisnih" novinarjev Štrukelj

Foto: STA Res pa sem ostrmel, ker pa tistih pravih političnih povezav, in ne podtaknjenih manipulacij, na RTVS novinarji in voditelji niti več ne skrivajo. Javno je zastopnik proti vodstvu protestirajočih svobodnih in necenzuriranih novinarjev, med katerimi je tudi Erika Žnidaršič, podpira pa jih vse skupaj Nataša Pirc Musar, nekdanji kandidat Levice Luke Meseca na evropskih volitvah Branislav Štrukelj, ki je z Marcelom Štefančičem dolgoletni nadzornik leve revije Mladina. Ker je Marcelu, ko ga je pred volitvami zaneslo v ostro propagandno dejavnost za Roberta Goloba, uredniški vrh pokazal vrata, Štrukelj zdaj s skupino novinarjev zahteva takojšnjo odstavitev programskega sveta. In to še pred referendumom o spremembi zakona o RTVS, s katerim bi še bolj obsežno mesarila koalicija Roberta Goloba, ki bi odstavila generalnega direktorja, direktorja televizije, direktorja radia, vse programske svetnike, vse nadzornike. In, kot Štrukelj, nastavila svoje Marcele.

Poimenovali so to: depolitizacija RTVS in bitka za svobodne in necenzurirane medije. Svobodni so tisti, ki so za Roberta Goloba, necenzurirani pa tisti, ki so pretežno ali povsem na plačilni listi Roberta Goloba.

Nataša Pirc Musar se je v Tarči precej spotaknila. Je pa na koncu, ko je z jasno obsodbo vojaške agresije Rusije na Ukrajino zavrnila mirovniški pristop pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan in Milana Kučana, ki bi najraje kar razorožila Ukrajino, pokazala, da je povsem izključiti kot voditeljice resne države, ki je del zahodnega sveta in Nata, ne moremo in ne smemo.

A če bo naredila še nekaj takšnih napak, kot jih je ob pojasnjevanju misije svojega moža pri Tomažu Veselu, bo predsednica republike toliko, kot je to pred 15 leti postal Lojze Peterle. Ki je spopad izgubil.