Spodleteli miting resnice Milana Kučana

Voditelji Evropske unije so bili v Sloveniji na neformalnem vrhu in pozneje na pogovoru, kako z Balkanom. To je bil za državo velik dogodek, ki bi lahko vplival na javno mnenje in koristil premierju Janezu Janši ter njegovi stranki. Še nihče drug v zgodovini države ni nikoli gostil toliko pomembnih oseb kot te dni Janša. In vodil takšnega vrha. Z levice so to poskušali nevtralizirati. Le naivni verjamejo, da so se pohodi stranke Resnica Zorana Stevanovića zadnji mesec začeli spontano, da je Milan Kučan začel prihajati na kul kolesarska srečanja ob petkih, ker mu je dolgčas, da je levi direktor STA Bojan Veselinovič pred tednom odstopil le zaradi tega, ker se mu izteka mandat, in da je aktivističen del novinarjev na dan vrha EU stavkal ter tam protestiral brez političnega ozadja.

Da bo v državi zaradi mitinga, ko je v Sloveniji največ tujih državnikov, prometni (in siceršnji) kaos, je celo javno zagrozil Zoran Stevanović. A ta "kaos" mu je propadel. Celo osramotil je organizatorje, ki jih uradno ni. Kot jih ni ob petkih. Vsi pa vemo, kdo so pravi šefi vseh teh "vstaj": so vplivni ter pomembni in številni sedijo kar v državnem zboru.

Namesto blokade države pripor Čordića

Poznamo jih kot opozicijo Kul in levico v državni politiki. Ni sicer nujno, da ti to svoje "ljudstvo" vedno obvladujejo. Slike o blokadi Slovenije, ki bo obšla svet, kot je napovedal Stevanović, pa ni bilo. Namesto tega smo videli tole:

Foto: vlada

So pa policisti v Ljubljani "blokirali" izgrednike in priprli enega od kolovodij, državno financiranega političnega aktivista Zlatana Čordića, ki je v času, odkar imamo desnosredinsko vlado, zaslovel s celo serijo najrazličnejših "akcij". Večinoma nedostojnih. In s sodelovanjem v zadnji evropski volilni kampanji LMŠ Marjana Šarca. Nadlegoval pa je Milana Kreka, vdrl na državno proslavo s pomočjo "javnih" televizijcev in tam vpil na Boruta Pahorja, na javni televiziji je propagiral idejo, da ne bi nosili mask, kjer sta se mu ta teden z nenavadno sodbo pridružila vrhovna sodnika Branko Masleša in Primož Gorkič. Slednjega je levica v drugem poskusu brez dneva sodnih izkušenj spravila na vrhovno sodišče. Neodvisno partijsko sodstvo. Za kazni, če kdo ne nosi maske, je nujen poseben zakon, smo izvedeli. Tako sta ocenila dva sodnika, za katero vemo, da sodita na levo. Tretja, vrhovna sodnica Barbara Zobec, ki ni z leve, pa je v senatu ocenila ravno obratno:

Novost ta teden pa je bila tudi, tako se vsaj zdi po nenavadno številčnem odzivu na anketo Siola, da je velik del javnosti podprl bolj odločno ukrepanja policije proti Čordićevim in Stevanovićevim okupatorjem ulic v Ljubljani, da bi zagotovili varnost tujih gostov v državi in normalno življenje ljudi, ki morajo zaradi objestnežev čakati v prometnih zamaških in se izogibati centru, saj jim tam pristaši leve opozicije lahko poškodujejo avtomobile ali njih same, ko zahtevajo oblast za levico. Na ulici.

Da izgredniki kljub velikemu trudu največjih medijev, ki jih obvladuje opozicija, niso več najbolj priljubljeni, je anketa pokazala tako:

Kako bi morala ukrepati vlada za zagotovitev varnosti ob vrhu EU-Zahodni Balkan? Ostreje. 14752 glasov + 72,52%

Ukrepa dobro. 363 glasov + 1,78%

Bolj blago. 210 glasov + 1,03%

Nič. 5018 glasov + 24,67% Oddanih 20343 glasov

Ankete niso raziskave javnega mnenja, nakažejo pa smer razmišljanj. So pa, pričakovano, opozicijski prvaki in mediji, ki zadnje leto spodbujajo proteste in okupacije centra Ljubljane, začeli policijo takoj obtoževati, da je bila preveč nasilna, da je prehudo omejila pravico miroljubnih mitingašev, da okupirajo Ljubljano in državo ter poskušajo zamenjati oblast. Očitke so opozicijski voditelji in ljubljanski župan Zoran Janković, ki sodi v isti blok, dopolnili z vzkliki, ki so bili značilni tudi za mitingarje: da naj vlada odstopi in da so nujne predčasne volitve. To sicer ponavljajo že leto dni. In ni neka vest.

Kučan z ulico po Miloševićevo

Slika, ki jo je izrisalo vse skupaj, pa je bila dodatno zanimiva. Šef komunistov v prejšnjem režimu Milan Kučan, ki je bil po propadu socializma kot predsednik republike glavni varuh tranzicije prejšnje elite zveze komunistov v novo demokratične države, je s prihodom na ulico nekaj tednov spodbujal mitinge, ki so precej spominjali na neke druge. Na mitinge resnice Slobodana Miloševića nekoč. Šefa srbske komunistične partije. Lep del kolesarskih množic ob petkih, ki neprijavljen sestankuje, h katerim je zadnje tedne začel hoditi Kučan, se je prelil na mitinge sredi tedna, ki jih je enako neprijavljeno menda organiziral Zoran Stevanović s stranko Resnica. Vsi starejši, ki poznamo zgodovino Jugoslavije, smo privzdignili obrvi. Pred desetletji je Milošević organiziral mitinge resnice, da bi nastavljal svoje ljudi po delih nekdanje Jugoslavije. Mimo volitev. Nasilno. Z ulice. To je značilnost totalitarnih sistemov. Z ulico in svojimi milicami sta na oblast v prejšnjem stoletju jurišala tudi Adolf Hitler in Benito Mussolini. Zdaj pa to poskuša upokojeni Kučan. Nenavadno.

Srbski komunist Slobodan Milošević, ki je z ljudstvom "menjaval" oblasti, a mu je to pri nas spodletelo.

Nekoč, v prejšnjem sistemu, je na oblast kot partijec Kučan že prišel brez poštenih volitev. Milošević tudi.

V Sloveniji je Miloševiću poskus določanja oblasti in smeri države spodletel. Prihod mitingašev iz drugih republik so onemogočili železničarji, ki so ustavili vlake, policija (takrat še partijska milica) pa je, kot zadnji teden, nekaj zbranim rogoviležem pokazala, da z ulico Beograd tu ne more določati oblasti.

Srbski miting bi takrat verjetno propadel že zaradi železničarjev in tudi brez ukrepov Kučanove milice ter službe državne varnosti (politične policije takrat edine dovoljene partije). Da bi uvožena ulica iz Srbije postavljala oblast v Sloveniji, je bila precej bizarna ideja. Dogajanje pa je okrepilo Kučana. Po Evropi so se komunistične diktature rušile in večino njemu podobnih, ki so jih vodili, je odplaknilo. Kučana je rešil balkanski lonec nacionalizmov in spopadov za prevlado. Ljudje so se bolj bali Miloševića kot Kučana, ki je pozneje odigral pomembno vlogo, ko je koalicija Demos z vlado Lojzeta Peterleta ustanovila lastno državo in za nekaj časa njegove partijske tovariše tudi deloma spravila z oblasti. Iz vodenja vlade. A Kučanovi komunisti so se s spremenjenimi imeni hitro vrnili na oblast, v ozadju pa je nikoli niti niso izpustili. Edini doslej, ki je res ogrozil oblast Kučanovega bloka, je Janez Janša. Zaradi tega je Kučan zdaj nenadoma celo na ulici. In zaradi tega je "neodvisno" pravosodje Kučanove partije v preteklosti preganjalo in zapiralo Janšo. In ga še. Nič ni naključno.

Je pa pohod na oblast z ulico za Kučana tvegan, ker je bila ulica pač vedno sredstvo fašistov in komunistov za pohod na oblast mimo običajnih demokratičnih procedur. To ni sredstvo demokratičnih strank. Te zmagujejo na poštenih volitvah. Celo pomoč medijev, ki jih skoraj vse obvladuje Kučanov blok, te nerodnosti ne more povsem skriti. Ljudje si v normalnih državah ne želijo, da bi jim vladali ulica in uličarji. To se praviloma slabo konča. Kučanov premik na ulico pa najbrž kaže, da je levica v hudih težavah. Da nimajo več pametnih voditeljev in rešitev. Kar je za državo slabo.

Tudi sicer je zanimivo, da je privilegirani upokojenec Kučan, ki ima kot visok funkcionar prejšnjega in zdajšnjega sistema najvišjo običajno pokojnino, hkrati pa dobiva še posebni predsedniški dodatek, ki so ga le zanj uzakonili levi "tovariši", ubranil pa mu ga je v času varčevanj in krize Zoran Janković, zdaj hodi "po ulici". Med menda ubogo rajo. Je najbolj privilegirani. Več o posebnem privilegiju le zanj lahko preberete tukaj: O PRIKRIVANJU SUBVENCIONIRANE PENZIJE MILANA KUČANA.

Povrhu Kučan hodi na ulico v dnevih, ko mediji, ki ne veljajo za njegove, objavljajo tudi takšne posnetke vrha v Sloveniji, kjer premier Janša govori s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in šefom evropskega sveta Charlesom Michelom:

Premier Janez Janša s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom. Foto: vlada

Na drugi strani teh srečanj pa smo videli sliko, kako so policisti prijeli Zlatana Čordića, pozneje pa izvedeli, da je bil na pogovoru s policisti tudi Stevanović. Obema je policija za nekaj časa odvzela prostost, pri obeh pa je na koncu obveljalo, da ni več potrebe za zapahe. Pri Čordiću je o tem odločala sodnica, ki je vsi ne vidijo kot nepristranske:

Oba sta pravzaprav imela srečo, ker veljata za del levih vstaj Kula. Takšne pučiste pravosodje ščiti. Drugače je bilo v primeru Andreja Šiška, ki je s svojimi enotami nekoč paradiral po nekih oddaljenih gozdovih in so ga zaradi tega priprli, obsodili in zaprli, ker naj bi izvajal puč proti Miru Cerarju, rušil ustavno ureditev in še vse mogoče. Kako so sodili Šišku, si lahko podrobneje preberete tu: VRHOVNO SODIŠČE: ŠIŠKO OGROŽA ŠARČEVO VLADO.

Senat, ki je odločal o varstvu zakonitosti in je potrdil, da naj bi Šiško ogrožal državo, je vodil Branko Masleša. Proti obsodbi, da je Šiško izvajal puč, rušil vlado Mira Cerarja in celo ustavno ureditev pa je, z opozorilom, da to nima zveze z realnostjo in da je bila reakcija države prekomerna, glasovala Barbara Zobec. To ločeno mnenje lahko preberete tukaj.

Šiško ni brez podobnosti s Stevanovićem. Tudi Šiško je bil nekoč sodelavec Zmaga Jelinčiča in v svoji karieri se je večkrat srečal z Borutom Pahorjem. Nazadnje, ko se je ta ljubitelj diktatorja Tita in samoupravljanja šel poklonit borcem Pohorskega bataljona, tam pa je bil tudi Pahor in še številni iz SD. Šiška so, ker jih je slovesnosti zmotil, hitro zaprli zaradi pučizma pred tem. Kako se je dogajalo, je opisano tukaj: ŠIŠKA PRIJELI NA POHORJU, KO SE JE OB SD ŠEL POKLONIT PARTIZANOM

Ideja, da bi Šiško res izvedel puč, pa se zdi povsem bizarna. Še krajevne skupnosti po mojem ni sposoben dalj časa voditi. Ti, ki organizirajo nasilne mitinge v Ljubljani, zanesljivo zmorejo več. Še posebej, seveda, Kučan.

Skrivanje Igorja Kadunca

Naključni pa pred tednom niso bili niti odstop direktorja STA Bojana Veselinoviča niti stavka dela novinarjev STA niti protesti skupine novinarskih aktivistov na vrhu EU. Veselinović je odstopil, ko se je iztekel rok za vlaganje novih kandidatur za direktorja. Izteka se mu mandat. Prišla je le ena kandidatura. In mediji so vam prikrili, kdo kandidira. Tudi STA tega ni sporočila. Poročali so le, da je kandidat en sam. Kar je bilo nenavadno. Skrivnost. Čeprav gre za državno podjetje. Povrhu medijsko. Kaj je razlog skrivnaja je postalo jasno, ko smo ime neuradno izvrtali in razkrili na Siolu. Edini kandidat je bil levi Igor Kadunc. Ker so nadzorniki, ki odločajo tudi pretežno levi, ima velike možnosti, da bo izvoljen. Če bi se izvedelo prej, bi to odvzelo nekaj naboja stavkajočim za državni denar. Še takrat, ko smo na Siolu objavili, kdo je kandidat, se je Kadunc nekaj časa sprenevedal in kandidature ni bil pripravljen potrditi, ker bi učinkovalo na novinarske akcije ob evropskem vrhu.

Se sprenevedajo. Številni še veliko bolj kot Kadunc. Ker smo pred trojnimi volitvami prihodnje leto in v veliki igri za oblast. V tej igri ni le ulica. In če smo normalno država, ulica tudi ne bo zmagala.