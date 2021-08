Sodnica, štruklji in protestniki v zavetju teme Triglava

Levičarski protestniki, ki so na Kredarici nadlegovali premiera Janeza Janšo in notranjega ministra Aleša Hojsa, so bili najbolj bizaren dogodek tedna. Celo bolj neverjeten kot napoved politika z leve Branimirja Štruklja, ki je za sindikat vzgoje in izobraževanja zagrozil s stavko, da bi zaščitil pravice nasprotnikov cepljenj med učitelji. Lani so v podobnem času ravnatelji s SD Tanje Fajon pozivali proti nošenju mask v šolah. Letos smo priča kampanji proti cepljenju. Deloma prikriti. V zavetju teme. Skrivajo se, še posebej v politiki, običajno nečednosti.

Ko smo zadnje dni preverjali, kdo so "anonimni pravniki", ki so proti cepljenjem in celo s sodišči grozijo ravnateljem, ki se trudijo z razumnimi ukrepi preprečiti širjenje epidemije, smo v dokumentih teh pravnikov našli ime domnevne avtorice: Maja Jurić Ekart. To je tudi ime ljubljanske sodnice. Javno je doslej delo te sodnice odmevalo, ko je dosodila šest tisoč evrov kazni Novi24TV zaradi posnetka poslanke Levice Violete Tomić na trajektu za Vis. Kazen je bila, ker bi naj posnetek prizadel poslanko, ki je v vročini sedela zelo sproščeno. Več o tem, kakšen točno je bil posnetek in kako je nastal, lahko preberete tukaj: POLETJE NA VISU: UMAZANE LAŽI O GRIMSU IN TOMIĆEVI

Foto: STA

Sodnica Jurič Ekartova je Novi24TV naložila plačilo denarne kazni, češ da so pri razgaljanju poslanke šli predaleč, zahtevi za umik prispevka pa ni ugodila.

Kdo sme delati v zavetju teme?

Ali je ta sodnica v zavetju teme zdaj sodelovala v kampanji proti cepljenju in omejevanju epidemije ter celo v grožnjah ravnateljem s sodišči, še ni povsem jasno.

Da se njeno ime v dokumentih "anonimnih pravnikov" v metapodatkih pojavi pod oznako avtorja, ne pomeni nujno, da je res avtor. Je pa nerodno. Zaradi tega smo "anonimnim pravnikom" in sodnici ponudili možnost, da pred objavo prispevka pojasnijo, zakaj se v njihovih dokumentih to pojavlja. Pravega odgovora nismo dobili.

Sodnica je neuradno zanikala avtorstvo, a vztrajala, da pa uradno ne sme odgovarjati, dokler ji tega ne dovolijo predpostavljeni. "Anonimni" pravniki pa so sporočili, da smo netočni, a tega, kaj je točno in kdo je res avtorica, niso povedali.

Sodniki imajo kot državni funkcionarji, ki jih voli državni zbor, lahko stališča o družbenih vprašanjih in lahko javno postavljajo zahteve, denimo, da njihovi otroci ne bi nosili mask ali se testirali, če so morda okuženi. Lahko tudi nasprotujejo cepljenjem in napovedujejo sodne postopke proti ravnateljem.

Dilema pa je, ali to smejo početi prikrito. V zavetju teme. Na način, ki ga je nekoč opisal Igor Pribac "Si mlad moški in imaš naenkrat na dosegu to, kar si včasih videl na TV in v sanjah. Kaj storiš v zavetju teme?"

Pribac se je pozneje sam znašel v težavah zaradi študentk, ki so ga obtoževale, da bi ga naj tudi preveč zaneslo. Na izpitih. Ko ni bilo teme.

Težava skrivanja je, da je neugledno za sodnike in jih celo diskreditira. Sploh, ko se razve.

Kot se je razvedelo za mariborska sodnika Slavka Gazvodo in Matjaža Štoka, ki sta se v času kampanje pred zadnjimi evropskimi volitvami leta 2019 reklamno slikala s predsednico SD Tanjo Fajon in prestopnikom iz SMC k SD Milanom Brglezom.

Sodnika sta se pozneje pred komisije za etiko in integriteto, ki je presojala njuno ravnanje, branila, da sta tam bila med politiki SD zasebno, tako rekoč v "zavetju teme". Komisija pa je odločila: "Fotografiranje na javnem shodu je že po naravi stvari praviloma namenjeno objavi, zato pojasnilo sodnikov, da se s kandidati za evropske poslance ne bi fotografirala, če bi vedela, da bodo fotografije objavljene v medijih, kaže na pomanjkanje njune premišljenosti in ju ne razbremenjuje."

Sodniki ne smejo biti anonimni petkovi protestniki, za katere vsi vemo, da jih organizira levica.

Sodniki sodijo in bi se morali kot sodniki izločiti, če njihovi zasebni interesi pridejo na sodišče. Kako naj verjamejo, da so pošteno sodili Francu Kanglerju, če prikrito delajo za SD Tanje Fajon?

Grožnje anonimnih pravnikov s sodišči, če te grožnje po tihem pišejo kar sodniki, bi bile še dodatno nerodna stvar za ugled sodišč. So tožniki in sodniki isti?

Povrhu se sodnike nastavlja politično. Na način, ki je celo povsem škandalozen. Pri Primožu Gorkiču je sodni svet v državnem zboru dosegel ponovno odločanje o zavrnjenem kandidatu za vrhovnega sodnika. Niti razpisa niso ponovili. Ugotovili so, da so se prvič poslanci Levice zmotili. In ga niso podprli. V drugo so ga.

Je sploh lahko imenovanje vrhovnega sodnika brez dneva izkušenj s sojenjem bolj škandalozno politično?

A sodniki tudi sodijo tako, da ponavljajo glasovanje, dokler ni sodba takšna, kot jo hočejo?

Možna vpletenost sodnice v zavetju teme ni bila edini dogodek tedna, ki je v slabi luči prikazal državne funkcionarje in uslužbence. Učitelje in javne funkcionarje sta osramotila ravnatelj osnovne šole iz Prebolda Peter Žurej in glavni sindikalist šolnikov Branimir Štrukelj.

Ravnatelj Žurej je v imenu svojih zaposlenih od ministrstva za šolstvo zahteval, naj mu dokažejo, da virusi res povzročajo bolezni, da se prenašajo iz človeka na človeka, da širjenje okužb omejujejo maske, da so cepljenja varna.

Tako:

V pismu ravnatelja, za katerega sem najprej domneval, da je ponaredek, manjka le še, da od ministrstva za šolstvo zahteva dokaz, ali je zemlja res okrogla in da kroži okoli sonca in ne obratno.

Med njegovimi učitelji so takšni, ki o tem dvomijo in brez pomoči vrha države jih ne more prepričati, da zemlja ni središče sveta, nam je sporočal.

Po tem pismu dilema ni le, kakšne ravnatelje imajo osnovne šole, skorajda je že, ali ne bi bilo modro takšne šole porušiti do tal in začeti vse skupaj na novo, če takšne norosti ponujajo tisti, ki bi morali učiti.

Biti luč našim otrokom. Učitelji.

Lep vzgled pa jim je kar njihov glavni sindikalist Branimir Štrukelj, ki je tudi pomemben politik levice. Ta je, da bi zaščitil pravice tistih učiteljev, ki se nočejo cepiti, kar javno zagrozil s stavko učiteljstva, če bi "antivakserji" morali sami plačevati redna testiranja, ker je zaradi delta seva precej verjetno, da bodo hitro okuženi in da bodo širili okužbe.

Štrukljeve stavke za pravice nasprotnikov cepljenj med učiteljstvom ne bo, ker se je vlada odločila, da bo še plačevala redna testiranja učiteljev, da bi omejila četrti val epidemije, ki nas bo močno zadel.

Številne zahodne države je že.

Pri potezah Štruklja zadnjega tedna ne smemo biti naivni.

Štrukelj je politik, ki ve, da napovedovanje stavke za pravice tistih, ki zavračajo cepljenje, učiteljem in ljudem sporoča, da cepljenje ni zelo pomembna stvar in da je pravzaprav čisto dobro, če se ne cepijo.

Številni ljudje spoštujejo učitelje, torej če učitelji in njihovi sindikalisti menijo, da se ne bi cepili in so za zavarovanje nasprotnikov cepljenj pripravljeni celo stavkati, je to močno politično sporočilo ljudstvu.

Kot je bilo pred letom močno sporočilo SD Tanje Fajon, ki je lani v podobnem času podprla poziv ravnateljev za šolo brez mask.

Pri ravnateljih državnih šol je dobro vedeti, da na imenovanja vpliva politika in da so posamezni ravnatelji zaradi tega preprosto SD.

Kampanja je bila uspešna. Epidemija nas je lani močno udarila, krst je bilo veliko, mask v šolah pa ni bilo, ker so bile sčasoma zaprte.

Obe kampanji, Štrukljeva in lanska proti maskam v šolah, sta velika sramota za učitelje, ki bi morali biti vzor ljudem.

In za levico.

Biden: Tragedija je, da ljudje umirajo po nepotrebnem

Tragedija je, da ljudje umirajo in bodo umirali, čeprav ne bi bilo treba, je ta teden opozoril ameriški predsednik Joe Biden, ki je javno pozval k cepljenju in k nošenju mask. Vse. Tudi s sklicevanjem na najboljše učitelje.

Foto: Reuters

Cepljenje lahko prepreči številne smrti, je opozoril. K rabi mask je pozval tudi otroke v šolah, ki so premladi, da bi jih lahko cepili.

V ZDA so se intenzivni oddelki bolnišnic začeli polniti nekaj tednov prej kot pri nas, kjer nas bo to zelo verjetno šele prav doletelo.

Številke okuženih pri nas že gredo v nebo.

Podobno kot Biden ravnajo oblasti praktično vseh razvitih držav. Večina je pri prepričevanju ljudi, da so cepljenja koristna, uspešnejša od nas.

Pomembno vlogo pri tem imajo vplivne skupine v družbah. Denimo: učitelji, sodniki, politiki.

Če ti po tihem minirajo prizadevanja, so rezultati slabši.

Pri nas, denimo, nekatere ravnatelje šol najdemo skoraj že v vlogi najbolj čudaških verskih voditeljev, ki nasprotujejo znanosti in ukrepom ter zdravilom, ki pomagajo.

Politike pa med tistimi, ki so proti maskam in cepljenjem.

Pri Štruklju in pri ravnateljih ne smemo biti naivni. Štrukelj je politik. Je dolgoletni državni svetnik, najdemo pa ga tudi v strankarski politiki, nekoč je kot uradni predstavnik stranke TRS, to je ena od predhodnic Levice Luke Meseca, v Ljubljani vložil listo s premalo kandidatkami, zaradi česar so tej stranki zavrnili nastop na volitvah poslancev v tej enoti.

Več o tem nenavadnem dogajanju lahko preberete tukaj: ŠTRUKELJ JE USTAVIL PREDHODNICO LEVICE ZA JANKOVIĆA

Podobno ni naključje, da je premiera Janeza Janšo in notranjega ministra Aleša Hojsa na Kredarici s protestniki ozmerjala sindikalistka in protestnica Tea Jarc, ki je eden od obrazov Zveze svobodnih sindikatov. In da največji mediji, denimo POPTV, ki so vzpon nekaj protestnikov na Triglav v petek predstavili kot enega najpomembnejših dogodkov na svetu, o incidentu kar nekaj časa niso nič poročali.

Iz tedna v teden hitro in obsežno reklamno poročajo o svojih herojskih "kul" kolesarskih protestnikih. Vse, kar je na protestih neprijetno, pa zamolčijo in prikrijejo javnosti.

Težava je, ko se vseeno razve.

Podobno so nekoč, denimo, prikrili glasne pozive, da je treba umoriti takrat še kandidata za šefa vlade Janeza Janšo. K umoru je pozival Ludvik Tomšič.

V spremljavi množice transparentov z napisi Smrt janšizmu ... Ki so zaščitni znak levih skrajnežev iz Levice, SD ...

Tokrat so nekaj časa skrivali vpitje levih aktivistov na premiera na Kredarici. Jarčeve, ki je obraz sindikata, ki ga je dolgo vodil Dušan Semolič, tudi dolgoletni državni svetnik, ki ga najdemo še med propadlimi kandidati za poslance SD.

Prav je, da iz teme in sence skrivače postavimo na svetlo.

In da se pove vse.