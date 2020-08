Smrdeči napad na oblast

Posnetek moža, ki je le nekaj deset metrov od stavbe parlamenta pred prostori strank LMŠ in SMC poskrbel za neprijeten smrad, je v petek objavil nekdanji premier Marjan Šarec . Policija je že ukrepala, je Šarec sporočil o tej nadgradnji kazanja učiteljskih zadnjic, zmerjanja naših vojakov z izdajalci na protestih v prestolnici in podobnih dosežkov.

Janša je v času te Šarčeve obsodbe smrdečega onesnaževanja poslanski skupini DeSUS zagotovil, da se ne bo vpletal v njihov spopad, ko poskušajo odstaviti Aleksandro Pivec kot šefinjo svoje stranke, za kar so jo izvolili še v obdobju Šarčeve vlade, ko o njej mediji niso pisali na enako kritičen način kot danes. Z izjemo Bojana Požarja in še nekaj redkih posameznikov. Takrat je Šarec še računal nanjo.

A ljudi bo bolj kot širjenje smradu pred prostori političnih strank prizadela rast okužb s koronavirusom pred začetkom šolskega leta. Po okuženih "smučarjih" iz Italije in Avstrije, ki so v času, ko je Šarec po odstopu konec januarja še začasno vodil vlado, povzročili prvi val okužb po državi in smrt več kot sto starostnikov, zdaj okužbe prihajajo z Balkana.

Podstavljanje nog zdravnikom in državi

A položaj ni enak. Država danes ima zaščitna sredstva in več vemo o bolezni. Vlada je zaradi porasta števila okužb razglasila konec dopustovanj na Hrvaškem, kjer so se požvižgali na opozorila, da je delovanje nočnih klubov skrajno nespametno. Vsi, ki se iz Hrvaške ne vrnejo do jutri zvečer, bodo morali v obvezno karanteno. Iz zdravstva pa tudi tiste, ki so se že vrnili, pozivajo, naj nekaj dni ostanejo doma.

Že teden prej je svoje državljane nazaj domov podobno poklicala sosednja Avstrija, deloma tudi Nemčija. Meje s Hrvaško je priprla Srbija. Svoje turiste namerava prihodnji teden vrniti Madžarska.

Število okuženih se bo pri nas še višalo. Dodatne omejitve bodo morda učinkovale čez teden ali dva. Telefonska aplikacija, ki smo jo pri nas v pomoč zdravnikom dobili med zadnjimi tudi zaradi političnih nagajanj opozicije, bo učinkovala še pozneje. A le, če ne bomo zagrešili še dodatnih napak.

Na črno prek meje s Hrvaško pa medtem prihaja vse več migrantov. In to iz BiH, ki je še veliko bolj v rdečem kot naša južna soseda. Kako gredo politična spotikanja, ki škodujejo državi in ljudem, zaradi katere smo pozno dobili telefonsko aplikacijo, ki bo zdravnikom pomagala omejevati širjenje epidemije, pri migrantih kaže, ker bo parlament delo začel s predlogom opozicije, prvi podpisani je Matjaž Han (SD), o popravkih zakonov o nadzoru državne meje in o javnem redu.

Cilj opozicije je onemogočiti pojavljanje paravojaških enot po mejnih krajih in državi. Težava je zanje nekdanji šef mariborskih viol Andrej Šiško, ki hodi na njihove partizanske proslave in slavi čas Josipa Broza Tita.

Skoraj hkrati nameravajo opozicijski poslanci na predlog Matjaža Nemca (SD) odstaviti notranjega ministra Aleša Hojsa (SDS), ker je njegovo ministrstvo odpravilo jugoslovansko utemeljeno prepoved rock koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v Mariboru.

Thompson je ob Šišku, po mnenju opozicije, druga največja težava te države.

Foto: STA

Zamolčali pa so, da Thompsonovega koncerta tako ali tako ne bi bilo, ker zaradi epidemije niso dovoljena zbiranja. Ne gre torej za koncert. Za argumentacijo prepovedi gre. Opozicija vztraja, da mora država nastop hrvaškega pevca, ki je blizu HDZ, torej tamkajšnji desnici, prepovedati, ker bi to žalilo priseljence iz Srbije v Mariboru, ki so blizu naši levici.

Konflikt med Hrvati in Srbi je vroč zaradi vojn na Balkanu pred manj kot tremi desetletji, ko so preostanki jugoslovanske vojske, ki jo je desetletja obvladovala Zveza komunistov, zagrešili nekaj najbolj gnusnih zločinov, podobnih ravnanju ustašev in četnikov. Na primer umore ujetnikov v Srebrenici. A pri nas najbolj obsojamo Thomsona iz sosednje Hrvaške, kjer so se branili.

Kot smo se pred tremi desetletji tudi v Sloveniji.

Med sovjetskim Katinom in našo Srebrenico

To je posebej zanimivo, ker je danes evropski dan, ko se spominjamo žrtev fašizma, nacizma in komunizma, evropska resolucija, ki ga je razglasila, pa dogodke pri nas na Balkanu prav posebej omenja. Ker smo posebnost.

Pri nas smo doživeli vse totalitarizme. Kot tudi drugi pa najraje obsojamo tuje: fašiste, naciste, ustaše in četnike. Vsi ti, pa še domobranci, so bili sistematično obsojani že vse povojno obdobje v času socializma. Ob domačem in zadnjem totalitarizmu pa številni oslepijo, čeprav je po vojni izvedel množične pokole ujetnikov, pokradel premoženje podjetnim in uvedel socialistično diktaturo z dosmrtnim diktatorjem Josipom Brozom in vladavino delavske "avantgarde", ki se je neslavno končala z razpadom države in pokolom v Srebrenici.

V Evropski resoluciji se dogajanje na Balkanu ne pojavi po naključju. Trupel množično pobitih ujetnikov niso prvi prikrivali le v Srebrenici, na enak način so v Katinu Sovjeti poskusili prikriti svoj zločin na Poljskem in ga celo podtakniti Nemcem. Posledice enakega vzorca pri nas so Huda Jama in še kup morišč, ki jih je naš nekdanji režim tudi sistematično prikrival.

Vedeli so, zakaj.

Hojsu pa težav opozicija, ki ga odstavlja, ne povzroča le, ker rock koncerta ni prepovedal z argumenti iz časov socialistične Jugoslavije. Pred počitnicami so mu onemogočili tudi, da bi policistom na meji, kamor prihajajo množice migrantov, lahko bolj pomagali vojaki. Trdili so, da je migrantov vse manj. Zaradi zaprtih meja ob prvem valu koronavirusa jih je bilo nekaj časa res manj. A zdaj podirajo vse rekorde.

Pomagajo pa lahko, zaradi naše opozicije, le enote Andreja Šiška.

Opozicijo je Hojs skoraj že odrešil muk, kako bi ga odstavili, za kar imajo premalo glasov, saj je pred počitnicami zgrožen zaradi ravnanj NPU, ki je politično preiskoval šefa kar dveh koalicijskih strank, Zdravka Počivalška (SMC) in Mateja Tonina (NSi), predsedniku vlade Janezu Janši poslal nepreklicno odstopno izjavo. A Janša odstopa v obdobju pred počitnicami, ko bi parlament težko potrjeval novega ministra, ni sprejel. Hojs pa ni vztrajal. Odstop lahko umakne vsak minister ali poslanec, dokler se z njim ne seznani državni zbor. Potem zastavica pade.

Na Hojsovem ministrstvu je od takrat še posebej burno. Minister je sprožil nadzore, zakaj je NPU v svojih preiskavah, ki večinoma zadevajo vladajoče v zadnjem desetletju, skoraj povsem neuspešen. V ozadju je tudi dilema, zakaj se pa v državi resno preganja predvsem politike z desne, ki so bili večino časa v opoziciji in tiste z leve, ki niso pridni.

Čeprav je z lune vidno, da je, na primer, pri nabavah materiala v državnem zdravstvu denar nenavadno dolgo in sistematično izginjal, tam nikakor in nikoli nič ne najdejo.

Pa je to le en primer.

Da politiki policijo, obveščevalce in medije pa tudi sodstvo zlorabljajo za pregon političnih nasprotnikov, ni nobena skrivnost in ni le stvar najnovejše zgodovine. Saj veste, tisti, ko je moral v času kampanje pred volitvami 2014 v zapor Janša ali ko je pravosodje z množico nenavadnih preiskav diskreditiralo župana drugega največjega mesta Franca Kanglerja in takrat veliko desno stranko SLS.

Primeri so bili tudi iz časov, ko je vladal še Janez Drnovšek.

Zaupno Gričarjevo poročilo so spet našli

Najbolj razvpita je afera Vič Holmec, ko so s curljanjem lažnih informacij iz vlade poskušali kot tatove in morilce prikazati može, ki so v spopadih z jugoslovansko vojsko v času osamosvajanja tvegali življenja za domovino.

Posledici, ko se je pokazalo, da gre za namerno širjenje laži in zlorabo oblasti, sta bili velik škandal in zamenjava takratnega šefa notranjega ministrstva Mirka Bandlja, celega vrha policije in tudi obveščevalne službe. Na fotografiji je Bandelj:

Foto: STA

Posledica pa so bili tudi obsežni nadzori, kakršne zdaj odreja tudi Hojs. Pred nekaj tedni sem policijo prosil, naj mi posredujejo najbolj razvpito poročilo, ki ga je po nadzoru zlorabe dokumentacije in podatkov policije v času afere Vič Holmec pripravila posebna skupina, ki jo je vodil že pokojni Bojan Gričar.

Vsebina tega poročila je pokazala presunljive zlorabe oblasti, ko gre za policijo in medije.

A s policije so presenetili z obvestilom, da tega zaupnega poročila ne morejo najti v svojih lastnih arhivih. Izgubili so zaupen dokument, bi lahko sklepali. Tako zelo so ga skrili, da ga niti sami več ne najdejo.

A medtem se je zgodil preobrat. Za pojasnilo, kako lahko policija izgubi poročilo o nadzoru nad zlorabami v svojih vrstah, ki bi ga morala zaradi oznak zaupnosti prav posebej skrbno varovati, sem zaprosil notranjega ministra Hojsa. In ne informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, ki je v preteklih podobnih primerih državnim institucijam že pritrjevala, da niso sposobne najti lastnih dokumentov, na primer, da sodišče ne zmore najti sodb migrantu, ravno osumljenemu dveh posilstev mladenk v Ljubljani.

Posledica pritožbe na ministrstvo je bila, da so na policiji to poročilo o nadzoru političnih zlorab policije le našli. Po neuradnih informacijah je bilo shranjeno na tajni lokaciji, kamor so ga morali s policije oditi iskat. Ena od takšnih "lokacij" je nekoč bila Gotenica.

A pikantnih podrobnosti o zlorabah oblasti in poskusih vplivanja, da bi prikrili nečednosti, v katere je bil vpleten tudi nekdanji premier Janez Drnovšek, ki je poskušal reševati težave, ko so mu začele ogrožati vlado in njegove najtesnejše sodelavce, mi še niso poslali.

Zdaj preverjajo, ali bi zaradi interesa javnosti po dveh desetletjih lahko umaknili oznake zaupnosti.

Foto: STA

Malo verjetno je, da se bo zgodilo. Zlorabe oblasti in represivnih aparatov, kamor spadajo policija in obveščevalne službe, se pri nas javnosti prikrivajo, in to ne le tiste iz davne preteklosti socializma.

Pokažejo pa nam vsaj posnetek moža, ki na sicer smrdeč, a v resnici manj nevaren način onesnažuje vhod v stavbo, v kateri domujejo politične stranke.