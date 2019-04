Pred meseci sem se po naključju znašel v piceriji, kjer sem bil edini, ki ni plačal s študentskimi boni. Mojo pozornost je pritegnil pogovor štirih fantov za sosednjo mizo. Razpravljali so o svojih zvezah in zares sem prisluhnil šele, ko se je vnela razprava, ali je bolje hoditi z 20 ali 30 let starejšo žensko. Pripovedovali so starosti izvoljenk in izkušnje z njimi ter se zedinili, da je boljša večja starostna razlika, torej proti trideset.

Pogovor se je resno razvnel šele, ko so že plačali, in sicer ob vprašanju, ali je boljše osvajati starejše ženske takoj po ločitvi ali nekaj let kasneje. Ne vem, kaj so ugotovili, saj so me pustili samega s kosilom. Zanimivo, kako me je prevzelo vprašanje, ki me prav nič ne briga in na katero še malo prej ne bi pomislil: če ste stari dvajset in lovite petdesetletnice, kdaj se morate podati v akcijo? Sklenil sem poiskati odgovor in tako pomagati mlajšim rodovom.

Uvodno opozorilo

Tole ne bo moraliziranje: o čemerkoli se dogovorita dva polnoletna in opravilno sposobna ter karkoli počneta drug z drugim, ob čemer ne škodita nikomur, je njuna stvar. Je pa res, da ima do vsega, o čemer sta se dogovorila, družba vedno določen odnos – in ta me zanima s pisateljskega in antropološkega stališča.

Pri tem nam je v zahodni kulturi vsem jasno, da je kombinacija starejšega moškega in mlajše ženske običajna, pri obratni pa se dušebrižniki takoj križajo in zgražajo.

Moški del uganke

Po spletu lahko berete o "predojdipalcih" (vir) in podobne razlage, a meni je pri srcu tista, ki je najbolj preprosta: ljudje smo narejeni za varčevanje z energijo, torej za iskanje najlažje poti.

Če tam pri dvajsetih začnete resno razmerje z dekletom svoje starosti, si tako ali tako ne moreta privoščiti stanovanja (ki ga zrele gospe imajo), dobrih večerij (najboljše restavracije ne sprejemajo študentskih bonov), romantičnih koncev tedna v tujih krajih, kjer vas nihče ne pozna (študentsko delo ni tako plačano), in še sto podobnih ugodnosti. Za povrhu so te zveze tajne, torej ste uradno samski in v prostem času počnete karkoli. In da, možnosti, da bo starejša ženska z vami hotela otroka, so res minimalne. Plus, seks z izkušnjami je boljši kot z naivno zagnanostjo.

Skratka, dobite veliko, dajete malo. Pravzaprav nič. Če še najamete stanovanje ali sobo, ki je lokacijsko blizu ljubici in staršem, lahko svoje večere prilagajate glede na ponudbo na jedilniku in na spolne potrebe.

S tega stališča ni čudno, da v vsem zahodnem svetu, ki mladim ne ponuja lahkih poti v samostojnost, število tovrstnih zvez narašča že od osemdesetih let prejšnjega stoletja (vir).

Ženski del uganke

V preteklih mesecih sem kar povprašal znanke, ki so primernih let in že nekaj časa samske, kako in kaj. Po precej zardevanja sem nekajkrat dobil odgovor, da so v skrivni "zvezi", "aferi", "razmerju" z mladim fantom.

Govorile so o srečanju sorodnih duš, kakršno se zgodi enkrat v življenju, o pravi ljubezni, o stari duši v mladem telesu, ki je iskala primerno partnerico, torej njo (zadržal sem se in nisem omenil mlade duše v starem telesu), in bile, skratka, videti zaljubljene do ušes in čez.

Odnos

Po opravljenih pogovorih mi ni bilo čisto jasno, za kakšen odnos v resnici gre na ženski strani. Če bi bil Sherlock, bi kadil opij, če bi bil Freud, cigaro, v dobi zdravega življenja pa sem grizljal neslane pistacije in dal Rahmaninovo Lied Op. 4 No. 5 na ponavljanje, bolj zaradi naslova kot vsebine.

Miže sem v spominu obnavljal pogovore in v eni točki so imeli nekaj skupnega: nenadno napetost, zakrčenje, napadalnost, agresivni preboj, vse ob istem sprožilu.

Naj razložim zelo počasi:

Odziv številka 1: če ženski, ki je v razmerju z moškim približno svojih let, omenite, da njen izbranec ni povsem popoln, recimo nežno namignete, da je njen mož včeraj malo preveč popil, in jo vprašate, kaj si misli o tem, se bo lahko strinjala ali ne, vendar mirno in racionalno, premislila bo in povedala mnenje. Imenujmo to partnerski odziv.

Odziv številka 2: če zelo materinski materi omenite, da njen otrok mogoče ni čisto popoln, se ji bodo pokazali kremplji, levinja bo šla v boj. Samo recite, da je sin mogoče malo preveč popil, in takoj bo kriva družba, država, vsi drugi, samo njen jagenjček ne. Imenujmo to materinski odziv.

In v pogovorih, kar sem jih opravil, so starejše ženske do mladih partnerjev ob najmanjši pripombi takoj padle v materinski odziv, verjetno še hujši kot za lastne otroke.

Mama, novejša verzija

Iz tega sklepam, da so gospe, kljub najboljšim namenom, nezavedno zdrsnile v vlogo nadomestnih mater. Dobile so že izoblikovanega sina, ki je za svoja leta sorazmerno uspešen, saj študira, torej verjetno nadpovprečne pameti, očitno je tudi zdrav in vzgojen. Štorklja je prinesla dokončan izdelek.

Mama 2.0 in sin 2.0 lahko uživata vse sladkosti odnosa med materjo in sinom, vključno s spolnostjo.

Na tem mestu lahko dodam dodaten razlog, zakaj bi se mladeniči odločali za toliko starejše ženske. Ker lahko ohranijo edin odnos, ki so ga navajeni, tistega do mame. Ni se treba učiti partnerstva, torej še en prihranek energije.

Odgovor #1

Najprej odgovor fantom iz picerije: če želite žensko pri petdesetih zaradi spolnosti, potem jo zgrabite takoj po ločitvi. Takrat vsi, ne glede na spol, najbolj potrebujemo potrditev, tolažbo in tudi sprostitev.

Če želite razmerje mama - sin 2.0, pa nekaj let kasneje, ko se gospe naveličajo samote in bi rade skrbele še za koga poleg sebe.

In res je boljša starostna razlika proti tridesetim, kajti otroci teh gospa so že odrasli in šli od doma (mogoče h kateri od maminih vrstnic).

Odgovor #2

Če ste fant in želite preveriti, ali vas je starejša partnerica vzela za sina 2.0, jo preizkušajte z izgovori. Če lahko vsako slabo stvar, ki ste jo naredili, in vsako slabo lastnost prevalite na koga drugega in vam vedno verjame, potem je vaša mama 2.0.

Odgovor #3

Ste ženska z mlajšim partnerjem in vas skrbi, da ste mama 2.0? Vidite na njem napake? Vidite v njem človeka namesto ideala? Ne razlagate o dušah, ki sta se našli? Vse je v redu, srečno!

Odgovor #4

Če ste starejša ženska z mlajšim partnerjem, v katerega ste zaljubljeni do lasnih korenin in pri katerem ne najdete napake, lahko preprosto preverite, ali vam fant zaljubljenost vrača: zahtevajte, naj vajina zveza postane javna.

S tem boste pridobili najlepšo vrsto občudovanja: vsesplošno zavist. Prijateljice bodo ob vašem mladem lepotcu padle na rit. Status vam bo neverjetno zrasel.

On bo zastokal, joj, kako naj povem staršem (ki so vaših let). A koliko je vredna ljubezen, ki niti tega pogovora ne zmore?

Kot je njega dni ugotovil dr. Košiček, dajte partnerju pol leta. Če ne ukrepa v tem času, potem živite v utvari.

Z bolečino v srcu se spomnim ene od gospa, ki mi je svojega izbranca pokazala na telefonu in dovolila, da sem pobrskal po njegovi strani na Facebooku. Z neko mladenko sta si neprekinjeno izmenjevala srčke pod objavami drug drugega. "Krinka," mi je pomežiknila gospa.

Jasno mi je, da je realnost nadloga, ki se ji poskušamo izogniti, kadar je le mogoče. Sam se borim zanjo le zaradi svojega zelo specifičnega odraščanja (podrobnosti v romanu Otroštvo).

Na tej točki mama 2.0 postane podobna ljubici, ki se je zaljubila v poročenega moškega in čaka, da se bo ločil. Poznam žensko, ki čaka že vse odraslo življenje, in oni dan mi je rekla: "Zdaj je pa zares obljubil, da se bo ločil, samo še v pokoj gre."

Nikoli ne bi bil rad človek, ki daje vse v zameno za utvaro. A to je osebna hiba.

In nazadnje, seveda, obvezna omemba

Tako smo prišli do imena, ki ste ga čakali od začetka: ne glede na to, kaj si mislite o francoskem predsedniku Macronu, svojo zvezo s 25 let starejšo žensko je javno objavil in je torej nekaj tudi dal, ne pa samo jemal. Pri karieri mu očitno ni škodilo.

Poklonite njegovo fotografijo svojemu mlademu izbrancu za rojstni dan.