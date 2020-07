Išče se nov vladar, ki nima volivcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po manjšinski vladi, ki mu je propadla z januarskim odstopom, je nekdanji premier Marjan Šarec ta teden znova udaril. Zdaj z idejo Alenke Bratušek, da bi vlado Janeza Janše zamenjali z izvolitvijo drugega premierja. Išče takšnega brez stranke. To bo nadgradnja propadle manjšinske vlade, s katero nam je Šarec že vladal. Premier ne bo Šarec, ki na volitvah ni bil najbolj uspešen. Premierka ne bo niti Bratuškova, ki še v DZ ni bila izvoljena. Vlado bi vodil premier, ki sploh nima stranke in s tem volivcev.

V času, ko Marjan Šarec (LMŠ) preizkuša idejo, kako bi nas vrnil za desetletja nazaj, ko so državi vladali takšni, za katerimi ni bilo volivcev, je predsednik vlade Janez Janša (SDS) ustavil odhod ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa (SDS) iz vlade. Hojs je odstopil zaradi pridržanja in hišnih preiskav pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku (SMC), ki ga pravosodje s Šarcem, Ivanom Galetom in Tarčo javne televizije sumi zapravljanja davkoplačevalskega denarja, ker je po menjavi oblasti napolnil povsem prazna skladišča zaščitnih sredstev, ki jih je zapustila prejšnja vlada, ko je državo prvič udarila epidemija.

Zdi se, da smo pred drugim udarcem.

Na Počivalška so se še posebej spravili, ker ima v žepu ključ do rušenja vlade.

Enak poskus je za udarnimi zgodbami o težavah, ki jih ima menda nova predsednica DeSUS Aleksandra Pivec v svoji stranki, kjer jo menda regionalci kar odstavljajo. Le verodostojnih zapisnikov o tem ni mogoče najti.

Ko Šarec odstopi Lebna

Ko gre za prave odstope, se pa tudi zapleta. Kuverte s Hojsovo odstopno izjavo premier Janša noče sprejeti. Hojsa je prosil, naj premisli. In ta bo še nekaj časa tudi ostal minister. V opoziciji in največjih medijih je močno završalo že prej, ker v sedmih dneh, odkar je Hojs razglasil, da nepreklicno odstopa, Janša odstopne izjave ni poslal v državni zbor. Kaj takega se, smo slišali, še ni dogajalo. Smo blizu konca sveta in pravne države, smo izvedeli.

Da se kaj takega še ni zgodilo in da ogroža pravno državo, je bila, seveda, izmišljotina.

Lani je povsem enak rok prekoračil kar sam Marjan Šarec. 27 februarja je prišel pred novinarje in o ministru Juretu Lebnu povedal: "Ponudil mi je svoj odstop, in to že včeraj."

Na posnetku je maketa drugega tira, zaradi zapletov z načinom izbiranja projekta in nenavadno visoko ceno zanjo, je moral odstopiti Leben:

Foto: STA

Šarec je takrat dodal, da bo odstop tudi sprejel. Po logiki pri Hojsu bi moralo završati najpozneje 7. marca. Najpozneje tisti dan, če ne celo kakšen dan prej, bi bilo konec sveta in pravne države, če odstopa Šarec ne bi poslal v državni zbor. A je Lebnovo "kuverto" o odstopu Šarec prevzel šele 8. marca. Leben je bil vmes bolniško odsoten. Parlament pa je o odstopu Lebna in dodatno še ministra za zdravje Sama Fakina Šarec obvestil 13. marca.

Minilo je dva tedna od javne izjave o odstopu. Enake, kot jo je izrekel Hojs. Le da je govoril kar predsednik vlade Marjan Šarec. In ne le minister Hojs.

Vsi naši Fakini

Obstaja še dodatna pomembna razlika: Šarčevo čakanje je imelo ugodne denarne posledice za ministra, ki sta bila odstopljena z bolniške odsotnosti. 13. marca lani je minilo natančno šest mesecev, odkar je nastala manjšinska vlada relativnih poražencev volitev LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB. Po šestih mesecih poslanci in ministri dobijo pravico, da lahko za pol leta zaprosijo za posebno nadomestilo, če si po odstopu ne morejo najti služb.

To pravico je izkoristil Fakin. Z idejami Levice Luke Meseca, kako v zameno za glasove, da bi manjšinska koalicija preživela, na vrat na nos radikalno spremeniti financiranje zdravstva, pa se je po Fakinu mučil Aleš Šabeder, ki je na koncu tudi sam odstopil. Skupaj s takratnim finančnim ministrom Andrejem Bertoncljem.

A je oba prehitel Šarec. In vladanje prepustil Janši. Ki bi, če bi bili normalna država, moral oblast prevzeti že takoj po volitvah, na katerih je njegovo stranko volilo daleč največ volivcev med vsemi.

Fakin je dobil bruto okoli 50 tisoč evrov nadomestila, ker si ni mogel najti službe ali se upokojiti. Podobna nadomestila po odstopu Šarca te dni dobivata nekdanji zunanji minister Miro Cerar in nekdanji minister za kulturo Zoran Poznič (SD). Nikakor ni dela zanju. In še nekaj je podobnih prejemnikov nadomestil.

Vsota 50 tisoč evrov je dodatno zanimiva, ker je, ko je Janša prevzel oblast, opozicija z mediji dvignila vik in krik, ker je Janša večini ministrov določil za dva razreda višje plačne razrede kot jih je prejšnjim Šarec. Bruto za kakšnih 300 evrov več.

Niso pa veliko omenjali, da je Šarec s svojo koalicijo za dva razreda, ki jih niso dobili njegovi ministri, pred tem povišal plače celotnemu javnemu sektorju. Kar je stalo neprimerljivo več. Tudi novinarjem javne televizije, ki so kritizirali Janšo, da bi moral varčevati. Tem novinarjem še na misel ni prišlo, da bi se sami s celotnim javnim sektorjem tudi odpovedali isti povišici.

Ker pri nas varčujejo "drugi".

Mi pa ne.

In varčujemo tam, kjer se finančno skoraj ne pozna.

Pa še Vilfani

Kako se je varčevalo pred letom, pokaže dodatna podrobnost. V času, ko sta bila odstopljena Leben in Fakin, je Peter Vilfan prvič in zadnjič dobil plačo Šarčevega državnega sekretarja. Tudi on je moral odstopiti. Takoj po imenovanju. Pred tem je pol leta dobival nadomestilo za poslance, ker nikakor ni mogel najti službe. Državni zbor pa mu je še prej v dveh mandatih dovolil dodatno delo ob poslanskem, da bi se lažje vrnil v svoj posel, ko se mu konča mandat. A se v svojem društvu ni zaposlil. Raje je vlekel nadomestilo, ker nikakor ni mogel do dela.

Foto: Vid Ponikvar

Leben, Fakin in Vilfan niso bili prvi, ki so leteli iz prejšnje vlade. Že prej sta morala odstopiti Marko Bandelli in Dejan Prešiček.

Hojs pa je prvi, ki bi odšel iz Janševe vlade. Čas za odstopanje pa je bil neroden, ker smo tik pred parlamentarnimi počitnicami, ko je v državnem zboru težko izvoliti naslednika, povrhu pa se v državi hitro viša število okuženih z novim koronavirusom.

Pravi eksploziji okužb smo priča v Srbiji, Bosni, Makedoniji in na Kosovu, vse višjim številkam pa tudi na Hrvaškem.

Namesto iz Italije in Avstrije okužbe zdaj prihajajo z druge strani, s katero smo povezani na drugačne načine.

Pomembno vlogo, vsaj kar zadeva zmanjšanje hitrosti širjenja epidemije, bo imelo poleg ljudi notranje ministrstvo, ki ga vodi Hojs.

O problemih, kaj s Hojsem, je Janša odločal, ko se je v nekaj dnevih v Bruslju srečal z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom, predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, prek videoklica govoril z voditeljema Madžarske Viktorjem Orbánom in Srbije Aleksandrom Vučićem, srečal pa se je še z zmagovalcem volitev na Hrvaškem Andrejem Plenkovićem.

Hrvaška se kot Slovenija sooča s hitro rastjo števila okuženih in z dilemami, kako ustaviti nove okužbe, ki k njim prav tako prihajajo od sosed z juga.

V času poletja, ko bi moral njihov proračun napolniti turizem.

Po tem poletju pa bo, če verjamemo Šarcu, še zelo vroče, še več bo protestov in dobili bomo neko novo vlado, ki jo bo vodil premier brez volivcev, in to z ministri, ki se bodo navdušeno odpovedali dobrim službam, da bi potem z odstopom izsilili predčasne volitve.

Hojs ne bo več problem.

Bo pa nova nestabilnost v državi in že spet nadomestila plač. Od nikogar izvoljenim.

Če izpustimo te nenavadne scenarije opozicije, pa bi si morali želeti in se truditi predvsem, da po poletju ne bodo polne tudi naše bolnišnice in da življenje ne bo spet ustavljeno.