Golobov fajt s Kovačevo, Šarčev z žičko in Fajonove s tanki

V boju s požarom na Krasu je bila na štarterju ena žička pri izdelavi preveč 'zacvikana', je ta teden obrambni minister Marjan Šarec pojasnil, zakaj je obstal vodni top, ki ga je kot okrepitev gasilcem poslala vlada. Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Kijevu zagotovila, da nova vlada ni ustavila dostave tankov T72/M84 v zameno za nemške Leoparde, za kar se je dogovarjala prejšnja vlada. A teh tankov v Ukrajini ni. Premier Robert Golob pa se je srečal z nevladniki in napovedal, da bo ob štirih volilnih nedeljah, ko bomo v dveh krogih izbirali predsednika republike in župane, še ločena super referendumska nedelja. To bo stalo več kot bi združena glasovanja, a bo manj možnosti, da mu ljudje zavrnejo ustanovitev petih dodatnih ministrstev, takojšnjo odstavitev celotnega vrha RTVS in nastavitev svojih kadrov s pomočjo nevladnikov tipa Nike Kovač.

Naši tanki T72/M84 niso prišli v Ukrajino. In nič ne kaže, da bodo. Je pa v Ukrajino prišlo 35 še bolj zastarelih pehotnih oklepnikov BVP M-80. Pogovor, v katerem novinar trdi, da je dostava tankov Ukrajini po menjavi oblasti obstala, Fajonova pa to zanika in opozori, da smo v Ukrajino poslali pehotna oklepna vozila, si lahko ogledate tukaj:

Po neuradnih informacijah dogovora o menjavi tankov za nemške Leoparde ali druge oklepnike z Nemci na koncu ni bilo mogoče doseči. O tem, s kakšno vojaško tehniko pomagamo in zakaj ne z več, ni govoril obrambni minister Marjan Šarec, ki je pojasnil vsaj razloge, zakaj policijski top z gasilci ni škropil vode po požariščih na Krasu. Kriv je bil štarter in kriva je bila žička.

Šarec in Fajonova sta bila oba nekoč novinarja na RTVS. Pred nami so predsedniške volitve in referendum o zakonu, s katerim si poskušajo stranke leve sredine spet naglo podrediti RTVS, katere svet je nekoč, ko smo imeli podobno ureditev, kot bi jo uvedli, kot predstavnik civilne družbe vodil nekdanji predsednik (ZL)SD Janez Kocijančič. Takrat so pojasnjevali, da Kocijančič ne zastopa stranke SD, je predstavnik civilne družbe. Olimpijskega komiteja. Neke vrste Nika Kovač. Predsedniške volitve, na katerih SD uradno tokrat še nima kandidata, so dodaten kazalec, ki kaže nenavadnosti. Dve glavni kandidatki z leve sta bili v preteklosti zaposleni na RTVS. Kot novinarki. Nataša Pirc Musar in Marta Kos. Še več prehodov pa je na nižjih ravneh. Novinarji iz RTVS se redno zaposlujejo ali kandidirajo za stranke leve sredine. RTVS je ena največjih kadrovskih baz levega pola. Več kot podmladek teh strank. Ali bo RTVS v prihodnje pluralen medij ali še naprej predvsem kadrovski bazen Janezov Kocijančičev, bomo odločali na referendumu in predsedniških volitvah.

Razočarana Nika Kovač, ker jo Golob ignorira

Volitve in referendum ne bodo na isto nedeljo, nam je premier Robert Golob povedal, ko se je srečal z Niko Kovač in s predstavniki drugih nevladnih organizacij, ki so Golobu pomagale zmagati na zadnjih volitvah in mu zdaj izstavljajo račune, premier pa pričakuje njihovo pomoč tudi v času referendumov. A tokrat dogovarjanje ni šlo povsem gladko in pomoči na referendumih Golobu Nika Kovač še ni dokončno zagotovila. Fajtajo se še. Možnost, da bi prestopila na stran SDS, je sicer veliko manjša od ena proti milijon. Nika Kovač je po pogovoru povedala, da je razočarana, ker se premier zadnje mesece z njo ni posvetoval o ukrepih proti draginji, da je niso seznanili z zdravstveno reformo, povrhu pa, kot so opozorili z 8. marca, niso vključene niti v spremembe davčne zakonodaje, ki se pripravljajo v vladi. Da se Golob ob davkih in davčnih olajšavah ne zaveda dovolj, kdo mu je zagotovil zmago na volitvah in kdo mora zaradi tega imeti besedo pri spremembah zakonodaje, je Nika Kovač sporočila tako:

Odločitev Goloba, da bodo referendumi na posebno nedeljo, da bi bilo manj možnosti, da mu volivci onemogočijo ustanavljanje petih novih ministrstev za Luke Mesce, Alenke Bratušek, Marke Bandellije in podobne, ki so na volitvah pogoreli, je bila pričakovana. Vse vlade si poskušajo povečati možnosti za zmago. Manj možnosti, če referendum ne bo hkrati z volitvami, bo s tem tudi, da ljudje zavrnejo takojšnjo predčasno odstavitev generalnega direktorja RTVS, direktorja televizije, direktorja radia, vseh nadzornikov in programskih svetnikov, da bi nova oblast lahko ekspresno nastavila svoje kadre. Na svojo RTVS. In manj možnosti bo za ustavitev prestavitve dodatnega financiranja skrbi za starejše državljane z evropskim denarjem, kjer za referendum SDS tudi zbira podpise.

Skrb za starejše so leve vlade desetletja zanemarjale. Na to je opozorilo celo računsko sodišče, ko ga je še vodil Tomaž Vesel. Kljub staranju populacije, desetletja niti dodatnih domov za starejše niso gradili. Prejšnja vlada Janeza Janše je politiko spremenila in za starejše namenila več. Golobova oblast pa to takoj prestavlja z oceno, da ni izvedljivo. Kot ni bilo izvedljivo v Ukrajino poslati tankov. Nemci nam niso zagotovili ustreznih nadomestil. Če verjamete.

Ob tem burnem dogajanju v Sloveniji so na Hrvaškem odprli most na Peljašac. V katerem je tudi nekaj slovenskega znanja in evropskega denarja. Tak je bil videti, ko sem se v petek peljal s polotoka nazaj na celino:

Foto: Peter Jančič

Za tiste, ki v te kraje hodite na dopuste, cesta od Ploč do mostu je ostala enaka, je pa nova od mostu skoraj do mesta Ston.