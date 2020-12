Funkcionar Fife Vesel pomaga rušiti vlado

Karl Erjavec še ni predlagan za mandatarja. Na kolinah, s katerimi se poskuša Marjan Šarec vrniti na oblast, pa se je bolj izkazal kot Jože P. Damijan. Iz koalicije je spravil stranko DeSUS, iz vlade pa svojega ministra za zdravje Tomaža Gantarja. A to je premalo. Manjkajo poslanci SMC. Zdravko Počivalšek še ni padel. Erjavcu je pri tem na pomoč zadnji teden priskočil funkcionar mednarodne nogometne federacije (Fife) Tomaž Vesel, ki je sicer znanec šefa evropske nogometne zveze (Uefe) in podpredsednika Fife Aleksandra Čeferina. Čeferina v opoziciji in v njej naklonjenih medijih omenjajo kot možnega vladarja države v prihodnosti. Vesel pa je tudi šef računskega sodišča te države.

Kot šef računskega sodišča, ki ga s četrt milijona dolarjev letno dodatno financira Fifa, je Tomaž Vesel ukrepal, ker v javnost zadnji teden še niso pricurljali podatki iz osnutka poročila o nabavljanju mask in respiratorjev. To poročilo ne bi smeli biti objavljeno še več mesecev. V tem času lahko revidirane državne institucije odgovarjajo na kritike svojega ravnanja. Imajo pravico do obrambe.

A ta osnutek je posebnost in že pred več kot tednom je bilo jasno, da bo zelo verjetno hitro "ušel" v prave medije, ker bi lahko to pomagalo pri rušenju vlade.

Ko politika odstavi stroko

Težave v tem scenariju pa je povzročil Veselov namestnik Jorg K. Petrovič, ki osnutka ni takoj podpisal in ga poslal revidirancem, kar bi omogočilo prikrivanje, od kod opoziciji naklonjenim medijem deli tega osnutka, s katerim bi pomagali razbiti SMC Zdravka Počivalška in sprožiti padec vlade. Kot so prej pomagali z vrha DeSUS spraviti Aleksandro Pivec zaradi par sto evrov stroškov nočitev zanjo in njene otroke.

Vesel se je ta teden najprej javno opravičeval, zakaj osnutek poročila o maskah še ni na poti k revidiranim institucijam, da bi nanj lahko odgovarjale. Namestnik Jorg K. Petrovič ga še ni podpisal, je povedal. Potem pa je Petroviču pristojnost kar odvzel. Podpisati ga bo morala Mojca Planinšek.

Zadnji del tega osnutka poročila, ki je v celoti dolg 262 strani, je Petrovič prejel v četrtek, 17. decembra. Nekaj dni pred Veselovo kritiko o počasnosti. Nastajal je več kot pol leta. Vesel je Petroviča odstavil po tem, ko je ta na spletu pojasnil: "Do vsebine poročila se bom opredelil v razumnem času, tako kot vedno v svoji 16-letni karieri na računskem sodišču. Tu ne gre za politične, temveč za zahtevne strokovne odločitve." Petrovič je opozoril še: "Medijska neučakanost je nesprejemljiv pritisk. V tej fazi revizije bi bila tudi morebitna menjava pristojnega namestnika precedens."

Foto: STA

To javno pojasnilo je precej zmotilo Vesela.

Ocena o medijski neučakanosti pa ni bila točna. Neučakani so bili predvsem v opozicijskih strankah LMŠ Marjana Šarca, SD Tanje Fajon, Levici Luke Meseca in SAB Alenke Bratušek, kjer se jim mudi, da bi po letu, kar je Šarec odstopil, vrgli še vlado, ki jo je sestavil Janez Janša (SDS). Za to potrebujejo poročilo, s katerimi bi diskreditirali Zdravka Počivalška in razbili stranko SMC.

A je obstalo pri Petroviču.

Številni mediji pa so le trobila teh opozicijskih politikov, kar so zadnje mesece dokazovali z obsežnimi intervjuji z mandatarskim kandidatom Jožetom P. Damijanom, ki v državnem zboru sploh ni bil predlagan za mandatarja. In kot vse kaže, tudi ne bo. Bil je mandatarski kandidat Spomenke Hribar. Ta upokojenka "po poslansko" se je kot mati "kul" koalicije zadnje dni zelo veliko pojavljala v medijih, ki jih opozicijske stranke pretežno obvladujejo.

Ko Vesel poruši zaupanje v svojo revizijo

Veselov odvzem pristojnosti za podpis osnutka poročila je bil škandal tedna in najbrž tudi tega leta. Že hiter začetek revizije nabav zaščitnih sredstev v izjemnih časih hude stiske države je bil posledica umazane opozicijske kampanje. Opozicija je iz polnjenja povsem praznih državnih skladišč zaščitnih sredstev in respiratorjev, ki so jih takšne zapustili kot vladarji, zaradi česar bi zdravniki, medicinsko osebje in okuženi s koronavirusom lahko zbolevali in umirali, naredila škandal.

Pri tem jim je pomagal nekdanji vodilni na zavodu za blagovne rezerve in vneti politkolesar Ivan Gale, ki je zbiral podatke za diskreditiranje Počivalška. Z Galetom se je Vesel s sodelavci spomladi tudi sestal.

Zakaj si Petrovič po pol leta, tik pred božičem in novim letom, ne bi smel vzeti nekaj časa, da pregleda in preveri osnutek poročila o vsem tem dogajanju, Vesel ni najbolj prepričljivo pojasnil.

Kot sta v javnem pismu, ki smo ga objavili na Siolu, zapisala nekdanji finančni minister Janez Šušteršič in pravnik Matej Avbelj, je Vesel "s tem, ko je zamenjal pooblaščenega namestnika za pregled in sopodpis osnutka, vnaprej porušil vsako zaupanje, ki bi ga lahko imeli v njegovo vsebino, kakršna koli že bo. Tudi če je to storil, kot pravi, zgolj v interesu učinkovitosti postopka, saj je že sam časovni pritisk gotovo v nasprotju s skrbnostjo in natančnostjo internega pregleda, za katerega si je pri tako pomembnih poročilih razumno vzeti več časa kot običajno".

Opozorila sta še, da imata Vesel in Petrovič "različna politična prepričanja in preference" in da bi zaradi tega podpis obeh na osnutku poročila močno povečal njegovo kredibilnost in vzel nekaj vetra iz jader vsem, ki bi mu hoteli očitati politično motiviranost in pristranskost in tudi: "odločitev za zamenjavo namestnika pa ima ravno nasprotni učinek; povsem nemogoče je postalo, da bi poročilo, ki nastaja na takšen način, lahko brali samo kot rezultat strokovnega dela revizijskega organa, ampak ga bomo morali brati in razumeti predvsem kot zainteresiran poseg nekega nadzornega organa oziroma njegovega predsednika v tekoče politično dogajanje."

Jorga K. Petroviča Vesel ni mogel povsem odstaviti in odpustiti. Ni ga namreč on izvolil v tričlanski vrh računskega sodišča. Za prvega namestnika je Petroviča za devet let izvolil državni zbor leta 2013 s kar 82 glasovi. Vesel je bil za predsednika takrat izvoljen z 62 glasovi. Pred tem je bil Vesel devet let prvi namestnik Igorja Šoltesa, ki je na vrh prišel iz vrst LDS.

Ko je postalo vroče, smo zadnji teden izvedeli še za podatek o četrt milijona dolarjev letno, ki jih Vesel dobiva za vodenje neodvisnega odbora za revizije in skladnost pri Fifi, kamor je leta 2016 prišel, ko se je na vrh UEFE in FIFE povzpel Aleksander Čeferin. Takrat so tudi tuji mediji veliko ugibali o povezanosti Čeferina in Vesela. A ne o tisti domači povezanosti: Čeferin je iz pomembne odvetniške družine, ki ima številne kliente, katerih stranke pregleduje računsko sodišče, ki ga vodi Vesel.

Ko je prevzel funkcijo na Fifi, je za vrsto medijev Vesel javno pojasnil, da bo delo v Fifi opravljal neprofesionalno. Podatek o plačilu, ki ga je Fifa za lani objavila javno, pa kaže na zelo nenavadno neprofesionalnost. Na ta način neprofesionalnega opravljanja dela v tej državi, razen Vesela, ne razume skoraj nihče.

Plačilo je približno dvakrat višje od tistega, ki ga dobijo evropski poslanci, ki so profesionalci za poln delovni čas in celo izvoljeni na volitvah.

Tako je Fifa razkrila višino nadomestila za "neprofesionalno" vodenje komisije Veselu:

Vesel je plačan za to, menda dodatno popoldansko delo, skoraj kot kak evropski komisar.

Povrhu zakon funkcionarjem Veselovega kova prepoveduje opravljanje drugih del ali pridobitnih dejavnosti. A v tej ureditvi je luknja, ker delo za najbolj bogate svetovne športne federacije ni našteto med prepovedanimi oblikami pridobivanja zaslužkov.



Iskanje takšnih lukenj, ker gre za najvišjega varuha javnih financ, ki bi moral biti vzgled drugim, je dosežek. Ko smo podatke o teh prihodkih preverjali, se je Vesel začudil, zakaj to sprašujemo ravno zdaj. Torej v tednu, ko bi lahko osnutek poročila računskega sodišča, če pricurlja v medije, pomembno vplival na dogajanje v politiki.

Kaj sme zanimati javnost ta teden?

Spraševali smo zaradi tega, ker smo šele zdaj izvedeli. V prejšnjih letih podatek o četrtmilijonskem nadomestilu v dolarjih za "neprofesionalno" delo za Fifo ni bil dostopen. Čeprav je, kot je zdaj pojasnil Vesel, enaka plačila dobival že prej.

Urednik, ki zgodbe o tem ne bi objavil, bi bil čudak. No, številni mediji so svoji publiki zadnji teden to zamolčali. Tisti, ki so prej objavljali obsežne intervjuje s kandidatom za mandatarja Jožetom P. Damijanom, ki to nikoli ni bil.

Izjema je bil časopis Delo, ki je povzel tudi, da Vesel kot šef računskega sodišča doma mesečno dobi bruto 5.607 evrov. Le nekaj sto evrov manj kot premier Janez Janša. Letno Vesel s tem v Sloveniji dobi 67.284 evrov bruto plače. Iz Fife pa še 202.200 evrov dodatka za "popoldansko prostočasno delo". Za hobi, tako rekoč. Za koga torej predvsem dela? Kdo ga plačuje?

Stvar postane še bolj nerodna, če vemo, da se iz opozicije in z njo povezanih medijev že dolgo špekulira o političnih ambicijah šefa evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina v prihodnosti, pri katerih bi mu Vesel, ki se mu čez dobro leto izteka mandat na vrhu računskega sodišča, lahko nekoliko pomagal. Z diskreditiranjem tekmecev.

Za kar je, bi lahko kdo zlobno pripomnil, tudi dobro plačan iz Fife.

Povrhu Čeferina in Veselove nogometaše najdemo tudi v zgodbi o revidiranih maskah. Tam se Čeferin pojavlja kot dobrotnik, ki je kot šef evropske nogometne zveze (Uefe), kot so obsežno poročali domači mediji, poklical kitajskega mogotca Jacka Maja, sicer ustanovitelja in spletnega trgovca Alibabe, in s tem telefonskim klicem zagotovil 300.000 mask.

Tako je to takrat opisal Čeferin: "Poklical sem svojega prijatelja Jacka Maja, da imamo težavo, in ali lahko pomaga. Še isti dan je šel v akcijo."

To je bilo v dobro skupnosti. Plemenito. A naiven pri tem ni dobro biti. Na tem svetu ni zastonj kosil. In tega kosila ni plačal Čeferin. In Vesel tudi ne.

Javni vtis po zadnjem tednu pa je, da dobro plačani funkcionar Fife Vesel zdaj sodeluje v politični igri z opozicijo, da bi s podatki iz postopkov kupovanja mask in drugega v skrajno zapletenih razmerah dosegel zamenjavo oblasti.

Svoj položaj na vrhu računskega sodišča, če je ta vtis točen, uporablja podobno, kot ga je v preteklosti pred tem namestnik šefice LDS Katarine Kresal na notranjem ministrstvu Goran Klemenčič v komisiji za preprečevanje korupcije, kjer je celo kršil zakon z objavo poročila brez možnosti odgovora obtoženih, da je destabiliziral oblast.

Posledica je bila, da je zavladala Alenko Bratušek za PS Zorana Jankovića in s pol milijarde naglo sanirala težave levih tajkunov v Factor banki in Probanki, z nacionalizacijo odpravila lastništvo ljudi in domačih podjetij v drugih največjih bankah in jih potem razprodala tujcem, skupaj z Mercatorjem in še kupom podjetij.

Karl Erjavec je pred zadnjimi volitvami z DeSUS tudi sklenil predvolilno koalicijo z Zoranom Jankovićem proti Janši.

Ta igra je pred nami. V prihodnjih dneh bo najprej izredna seja parlamenta, kjer bodo poslanci odločali o novem paketu ukrepov, da bi prihodnje mesece kot skupnost prebrodili najhujše trenutke epidemije, dokler dovolj veliko število ljudi ne bo cepljenih.



Hkrati se bodo nadaljevale koline, na katerih je bil Jože P. Damijan, po oceni Šarca, vegetarijanec. In zato zdaj poskuša opozicija z bolj mesojedim Erjavcem doseči več: zrušiti vlado.

In to od tega tedna tudi s pomočjo funkcionarja mednarodne nogometne federacije na računskem sodišču Tomaža Vesela.