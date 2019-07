Festival Ljubljana vas utopi kot miši

Ljubljanske Križanke so včasih imele streho, ki so jo raztegnili čez občinstvo, kadar se je obetal dež. Streha se je pred leti polomila.

Poročete: Ni problema, saj je Festival Ljubljana osrednja poletna inštitucija, ki pripelje tudi največje zvezde za največje denarje, tisto strgano platneno streho bodo hitro popravili.

Motite se: Strehe ni.

Kadar se ulije, je občinstvo torej do kože mokro. Ljudje odprejo dežnike, kar pomeni, da tisti za njimi ne vidijo več ničesar in slišijo, če je dež močan, tudi ne več prav dobro, saj imajo nad glavo tako rekoč premičen boben, ob katerega tolčejo kaplje.

Poročete: Ob slabi vremenski napovedi bo Festival Ljubljana najel nadomestno prizorišče. Motite se: Ne bo.

Ko berete medijska poročila o koncertu, novinarji radi občudujoče zapišejo, kako zdržljivo je slovensko občinstvo. Mokri do kože so zdržali do konca. "Nad obiskovalci odprlo nebo, a jih to ni pretirano motilo."

Porečete: Potem vsaj na družbenih omrežjih ljudje bentijo in zahtevajo denar nazaj. Ni res. Resnično se bahajo s tem, kaj vse so zdržali, češ, tak' mamo, kaj moremo.

Porečete: Dobro, ampak v ekstremnih primerih, kot je bil recimo 8. julij 2019, ko je državna vremenarska služba izdajala raznobarvne alarme in svarila ljudi in dan kasneje smo brali o katastrofah in poplavah; vsaj na ta dan bo Festival Ljubljana našel rezervno prizorišče za koncert?

Motite se: Edino, kar so naredili, je točno tole: na spletno stran so napisali "Priporočamo ustrezno zaščito pred dežjem in se vam zahvaljujemo za razumevanje."

Večni direktor Festivala Ljubljana je Darko Brlek, ki je na tem mestu že dobil toliko delovne dobe, kot jo milenijci ne bodo imeli v življenju.

Torej bi pričakovali, da ga bodo obiskovalci in novinarji počasi povprašali po tem, zakaj ni strehe in zakaj ni sposoben organizirati rezervnih prizorišč, ko je država pod izjemnim vremenskim alarmom.

Motite se: Berete lahko le hvalnice, recimo v Dnevniku: "Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana: Diplomat jeklenih živcev« (vir). Človek, ki "ve, kako se temu poslu streže".

Kako je to možno?

Kako je možno, da se človek, ki ni sposoben ustrezno reagirati in premestiti koncerta in ni sposoben sanirati poškodb na svoji osnovni infrastrukturi, lahko nemoteno hvali in ga nemoteno hvalijo?

Na dnu vsega leži nivo storitev, ki je v Sloveniji prislovično slab. Greste v kafič in vas slabo postrežejo. Greste k serviserju in vas maltretirajo. Greste na koncert in seveda pričakujete, da boste za svoj denar mokri in ničesar ne boste slišali. Še zadovoljni ste, da ste preživeli.

Temelj slovenske storitve je sadomazohistični užitek. Ko storitev nudite, vihtite bič, ko jo prejemate, pokorno sklanjate hrbet. Slovenski novinarji so seveda čisto navadni ljudje in zato tako občudujejo trpljenje, ne da bi se vprašali, ali je sploh potrebno?

Samo v taki družbi direktorja Darka Brleka lahko novinarji in stranke občudujoče gledajo in mu nihče ne zastavi vprašanj, ki bi mu jih že davno morali.

P. S. Danes zvečer je spet napovedan dež in koncert seveda ni prestavljen.

