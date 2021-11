Še nas bo spremljalo muhasto vreme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob koncu tedna bomo imeli megleno in oblačno vreme, v ponedeljek so mogoče tudi rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo do -2 stopinji Celzija, najvišje dnevne pa do 16 stopinj Celzija.

Danes bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 7 stopinj Celzija, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, poroča Agencija za okolje RS.

Megleno in oblačno bo, v ponedeljek deževno in hladneje

Jutri bo jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1 stopinje Celzija, ob morju okoli 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 10 do 13 stopinj Celzija, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 6 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo na Primorskem pooblačilo, drugod bo še pretežno jasno z dopoldansko meglo po nižinah. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

V ponedeljek bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Nekoliko hladneje bo, na Primorskem bo zapihala burja.