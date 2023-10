Rada bi odvzela starševsko skrb slabemu očetu. Je to sploh mogoče?

Spoštovani, zanima me možnost odvzema "starševske skrbi". Oče otroka ni prisoten v njegovem življenju in ga tudi ne pozna. Gospod je pod vplivom drog in ima neznan naslov. Kaj lahko storim? Amanda D.

Pravnik na dlani odgovarja:

Pojem "starševska skrb" obravnava družinski zakonik. Gre za obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na skrb za otrokovo življenje in zdravje, njegovo vzgojo, varstvo in nego, nadzor nad otrokom in skrb za njegovo izobraževanje ter obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na zastopanje in preživljanje otroka ter na upravljanje njegovega premoženja. Starševska skrb pripada skupaj obema staršema. Izvajata jo sporazumno v skladu s koristjo otroka.

Starševska skrb lahko preneha na dva načina, in sicer po zakonu s polnoletnostjo otroka ali kadar otrok pridobi poslovno sposobnost pred polnoletnostjo (sklenitev zakonske zveze, z odločitvijo sodišča v primeru, da postane roditelj in je dosegel tako telesno in duševno zrelost, da je sposoben za samostojno življenje).

Drug način pa je odločitev sodišča, če je otrok ogrožen in iz okoliščin primera izhaja, da ne kaže, da bi lahko ali bosta starša ponovno prevzela skrb za njegovo vzgojo in varstvo, zlasti če je eden od staršev hudo kršil obveznosti ali zlorabil pravice, ki izhajajo iz starševske skrbi. Starševska skrb se lahko povrne z odločbo sodišča, če preneha razlog, zaradi katerega je bila odvzeta, razen če je bil otrok med tem časom posvojen.

Odvzem določa 176. člen družinskega zakonika, ki pa navaja pogoj, da je otrok ogrožen in je eden od staršev hudo kršil njegove pravice ali obveznosti. Otrok je ogrožen, če je utrpel škodo ali če je zelo verjetno, da jo bo, in če je ta škoda oziroma verjetnost, da bo škoda nastala, posledica storitve ali opustitve staršev ali posledica otrokovih psihosocialnih težav, ki se kažejo kot vedenjske, čustvene, učne ali druge težave v njegovem odraščanju.

Vpis otrokovega očeta v rojstni list ureja zakon o matičnem registru in pravilnik o izvajanju zakona o matičnem registru. 18. člen pravilnika določa, da se kot oče otroka vpiše tisti, ki v skladu s predpisi velja za otrokovega očeta. Vpis spremembe osebnega stanja – navedba očetovstva se lahko odpravi le z izpodbijanjem očetovstva. V takih primerih se potem izda izpisek iz matičnega registra brez podatkov o očetu.

Iz vašega vprašanja je razvidno, da oče ne sodeluje pri varstvu in vzgoji otroka, ki očeta tudi ne pozna. Glede sodnega odvzema starševske skrbi menimo, da razlogi niso podani. Prav tako niso podani zakonski razlogi za izpis očeta iz rojstnega lista, saj se načeloma podano priznanje očetovstva namreč ne more preklicati.