Hči je dobila ukor, zdaj pa ne sme na ekskurzijo?!

Pravnik na dlani odgovarja:

Sistem in pravila šolanja v gimnazijah v Sloveniji ureja zakon o gimnazijah. V tretjem odstavku 27. člena (vzgojno delovanje) so določeni tudi vzgojni ukrepi za disciplinske kršitve. To so opomin, ukor in izključitev iz šole. V 6. in 7. odstavku je določeno naslednje:

V postopku vzgojnega ukrepanja, v katerem sodelujejo tudi starši, se upoštevajo vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev. Če s starši dijaka ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali če so sodelovanje odklonili, se lahko postopek nadaljuje brez njihove prisotnosti. Na željo dijaka v postopku sodeluje strokovni delavec šole ali druga polnoletna oseba, ki ji dijak zaupa.

Šola lahko dijaku prepove prisotnost pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole, če s svojim ravnanjem ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih. Prepoved lahko traja največ do konca šolskih obveznosti tistega dne, v primeru hujših ali dolgotrajnejših posledic kršitve pa lahko največ do zaključka postopka vzgojnega ukrepanja.

Vsaka šola pa ima poleg tega še svoj pravilnik, na podlagi katerega izvaja zakon o gimnazijah. Pravilnik ne sme biti v nasprotju z zakonom.

Pomembno je, ali vas je šola pri izreku ukora povabila v postopek, saj bi vas morala. Če tega ni storila, je kršila zakon o gimnazijah. Prav tako bo morala biti odločitev o izreku ukora obrazložena, saj mora dijak in njegovi starši vedeti, zakaj je bil dijak oziroma dijakinja kaznovana in kakšen prekršek šolskih pravil je naredil(a).

Po našem mnenju je prepoved udeležbe na ekskurziji zelo skrajen ukrep, ki mora biti zelo podrobno obrazložen. Pogledali smo tudi pravilnik šole in to določa drugi odstavek 24. člena, ki dejansko določa prepoved udeležbe. Za izpodbijanje te določbe bi morali izpodbijati cel pravilnik, tako pa zaenkrat šola lahko omeji udeležbo.

Vsekakor pa se vsi postopki izvajajo na podlagi pravil upravnega postopka. Tukaj imate popolnoma prav in je trditev ravnateljice napačna. Izrek disciplinskega ukrepa – ukor prav tako mora imeti pravila postopka.