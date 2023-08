Hčeri je podaril stanovanje. Zdaj ga hoče nazaj.

Z ženo sva bila razvezana in sva imela vsak svoje stanovanje. Ker sem si ustvaril hišico zunaj Ljubljane, v mojem stanovanju pa je živela najina hči, me je pregovorila, da sem ga prepisal nanjo. Pred časom je moja bivša žena umrla in hči je podedovala še njeno stanovanje, ki ga zdaj oddaja. Predlagal sem ji, da bi mi moje, njej podarjeno stanovanje vrnila ali pa mi podarila podedovano stanovanje bivše žene, njene matere, pa o tem noče slišati ničesar. Potreboval bi ga moj nezakonski sin, ki zdaj kot podnajemnik živi v Ljubljani. Je kakšna možnost, da bi prišel do svoje nekdanje lastnine?

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani Janez, iz vašega vprašanja ne izhaja, na kakšen način ste prepisal stanovanje na hčerko. Najverjetneje ste to naredil z darilno pogodbo, in sicer zaradi davščin, ki jih na take pogodbe med starši in otroki ni.

Darilno pogodbo je možno preklicati le v izjemnih primerih, ki jih določa zakon. Ena od možnosti je preklic zaradi pozneje rojenega otroka. V tem primeru pa je pomemben tudi rok, in sicer se to lahko zahteva v enem letu od takrat, ko je darovalec izvedel za razlog preklica.

Pri pozneje rojenih otrocih je torej pomembna starost novega otroka – po enem letu starosti se preklic ne more več uveljavljati. Iz vašega vprašanja žal izhaja, da je sin že precej starejši in tako tega razloga žal ne boste mogli več uveljavljati.

Obstajata še dve možnosti preklica darilne pogodbe - preklic darila zaradi stiske ali preklic darila zaradi hujše nehvaležnosti. Iz vašega vprašanja izhaja, da razlog stiske ne pride v poštev.

Razlog hude nehvaležnosti do darovalca pa pomeni, da se obdarjenec (oz. obdarjenka) do darovalca ali njegovih bližnjih obnaša tako, da je to v nasprotju temeljnih moralnih načel in zato nepravično, da bi obdarjenec prejeto darilo obdržal.

Tak razlog je lahko huda nehvaležnost. Seveda pa je treba tak razlog dokazati – to bi bilo lahko streženje po življenju, hude žalitve ali morda storitev kaznivega dejanja proti darovalcu.

Če bi bili izpolnjeni pogoji za preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti, bi lahko tako pogodbo preklicali tudi darovalčevi drugi dediči. Preklic pa bi bil možen tudi proti obdarjenčevim dedičem. Do preklica iz tega razloga bi morali verjetno vložiti ustrezno tožbo.

A tako huda dejanja, ki bi lahko vodila oziroma pomenila preklic darilne pogodbe iz vašega vprašanja ne izhajajo.

V takih primerih treba upoštevati tudi pravila dednega postopka. Namreč vsa darila se vštevajo v zapuščino in če je vaša hčerka iz prvega zakona od vas prejela darilo v obliki stanovanja, se tako darilo všteje v njeno dedovanje po vas. To bi lahko pomenilo, da hčerka iz vaše dediščine ne prejme ničesar več.