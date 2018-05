Kitajci prvi ocenili kriptovalute. Katera je najboljša?

Raziskovalni inštitut kitajskega ministrstva za industrijo in informacijsko tehnologijo (IT) je izdal prvo globalno poročilo o javni tehnologiji veriženja blokov (blockchain) in pripadajočih kriptovalut. Gre za prvo uradno javno izdano oceno kriptovalut, ki jo bodo od zdaj podali na mesečni ravni. V prvi izdaji so ocenili in razvrstili uporabnost tehnologije trenutno 28 izdanih kriptovalut in ICO-žetonov.

Trije kazalniki, s katerimi so sestavili lestvico

Inštitut želi s tem ocenjevanjem slediti razvoju javnih projektov veriženja podatkov in kronološko beležiti smer inovacij in uporabnosti tehnologije veriženja blokov. Skupno oceno oziroma skupni indeks javno-zasebnih globalnih tehnologij veriženja blokov sestavljajo trije kazalniki:

osnovna raven tehnične razvitosti tehnologije,

raven uporabnosti,

zmožnosti omogočanja nadaljnje inovativnosti.

Najboljši skupni indeks ima ethereum

Ethereumu je kot najbolje ocenjeni tehnologiji za sklepanje pametnih pogodb in značilnemu predstavniku druge generacije tehnologije blokovnega veriženja podatkov uspelo zasesti sam vrh lestvice. Uvršča se med tri najboljše v vsakem od treh kazalnikov. Ko gre za meritev časa ustvarjanja bloka, se ethereum šteje za najhitrejšo tehnologijo.

Bitcoin komaj na 13. mestu

Kriptovaluta z najvišjo tržno vrednostjo bitcoin se je s 13. mestom komaj uvrstila v zgornjo polovico lestvice. Medtem ko je med ocenjenimi kriptovalutami dobil najvišjo oceno v kazalcu inovativnost, ima skoraj enkrat slabšo oceno od ethereuma v kazalniku tehnične razvitosti. V primerjavi s preostalimi kriptovalutami so največji kamen okoli vratu bitcoina počasnost njegovih transakcij in njihovi stroški.

Med ocenjenimi so tudi tehnologije Ethereum Classics, Dash, Litecoin, Ark, Nano in Decred, ki pa se niso uvrstile na lestvico 15 najboljših.

Kdo so zmagovalci posameznih področij

V kazalniku osnovna tehnologija je najbolje ocenjen steem. Steem spada med kritovalute z najhitrejšimi časi transakcij, za katere ni treba plačati nobenih stroškov transakcije. Uporablja zelo cenjeno tehnologijo veriženja blokov, imenovano Graphene.

V kazalniku uporabnosti je najbolje ocenjeni NEO, ki želi z uporabo pametnih pogodb avtomatizirati upravljanje digitalnih sredstev. V kazalniku moč inovativnosti ima najboljšo oceno bitcoin. Visoka ocena gre najbolj na račun dejstva, da je pionir uporabe tehnologije veriženja blokov.

Od Kitajskih med najboljšimi le NEO

Čeprav je Kitajska vodilna država po številu patentiranih načinov uporabe globalne tehnologije veriženja blokov, je njihova tehnologija še vedno v zaostanku na področju tehnološke inovativnosti. Med najbolje ocenjene projekte javnih blokovnih verig se izmed kitajskih tehnologij uvršča le NEO.

Foto: Marjan Žlogar