Katere občine so najbolj zadolžene #grafika

Zadolževanje občin

Najbolj zadolžena občina ostaja Občina Gornji Petrovci, medtem ko sta se po zadolženosti na prebivalca na drugo in tretje mesto prebili občini Komenda in Kostel. Glede na skupno zadolženost so med prvimi šestimi le mestne občine, po zadolžitvi na prebivalca pa se samo Mestna občina Koper uvršča med deset najbolj zadolženih občin. Nezadolženih je le 16 občin od 212.

Po predhodno zbranih podatkih ministrstva za finance se je skupna zadolženost (zadolženost občine in njenih pravnih oseb) 212 občin v letu 2017 zmanjšala. To je tretje zaporedno leto, ko se je skupni dolg občin zmanjšal. Padec zadolženosti je v primerjavi z letom 2016 (2,7-odstotni padec) manjši, saj je bil povprečni občan v Sloveniji na koncu leta 2017 dolžan pol odstotka oziroma en evro manj kot v letu 2016.

Tako kot v letu 2016 je ostalo nezadolženih 16 občin v Sloveniji. Dvajset občin več kot v letu 2016 je povečalo zadolžitev in 23 manj svojo zadolžitev znižalo. Občina Podvelka je edina, ki je v letu 2017 v celoti odplačala svoje dolgove (v skupni višini 115 evrov). Nasprotno je Občina Kobilje edina, ki se je v letu 2017 zadolžila z ničle, se pravi v letu 2016 ni bila zadolžena.



--> Rast povprečne plače glede na občino Preberite tudi:-->

Glede na prihodke imamo v Sloveniji tri občine, katerih zadolžitev presega višino letnih prihodkov. Slabi četrtini (48) občin se zadolžitev giblje med 50 in 100 odstotki njenih prihodkov. 121 izmed 212 občin se zadolžitev giblje med desetimi in 50 odstotki letnih prihodkov občine. Nezadolženih ali z zadolžitvijo, nižjo od desetih odstotkov prihodkov, je v Sloveniji 40 občin.

Med najbolj zadolženimi dve novi občini

Primat najbolj zadolžene občine ostaja v rokah Občine Gornji Petrovci. Vsak prebivalec najbolj zadolžene občine dolguje polovico več od prebivalca druge najbolj zadolžene občine in več kot štirikrat več od povprečnega Slovenca. Zadolženost občine se je v letu 2017 povečala za slabih 12 odstotkov in presega skupne prihodke občine za dobrih 70 odstotkov.

Na drugo mesto glede na zadolženost na prebivalca se je prebila Občina Komenda. Občina se je v letu 2017 zadolžila za dobrih 600 tisoč evrov, kar glede na predhodno zadolžitev predstavlja dodatnih deset odstotkov. Njena skupna zadolženost je le nekoliko nižja od njenih letnih prihodkov.

Na tretjem mestu glede na zadolženost na prebivalca v letu 2017 najdemo Občino Kostel. Vsak občan Kostela je zadolžen za skoraj 1.090 evrov. Kostel je edina izmed treh najbolj zadolženih občin, ki je dolg na letni ravni zmanjšala. Ta se je v letu 2017 zmanjšal za šest odstotkov in predstavljal dobro polovico letnih prihodkov občine.

Mestne občine zadolženost večinoma zmanjšale

Mestne občine so z 2,5-odstotnim padcem skupne zadolženosti svojo zadolžitev manjšale enkrat hitreje kot v letu 2016 in petkrat hitreje od povprečja za vse slovenske občine v letu 2017. Izmed 11 mestnih občih so svojo zadolžitev povečale tri. Največ Mestna občina Novo mesto, kjer se je zadolžitev na letni ravni povečala za skoraj petino.

Zadolževanje glede na višino zneska

Iz predhodnih podatkov ministrstva za finance je razvidno, da so glede na višino sredstev največ za odplačilo dolgov namenili v Mestni občini Ljubljana (8,2 mio. evrov), Mestni občini Koper (3 mio. evrov) in Mestni občini Kranj (2,2 mio. evrov). Največjo količino denarja so si izposodili v Mestni občini Maribor (3,4 mio. evrov), Občini Postojna (2,7 mio. evrov) in Občini Brežice (2,4 mio. evrov).

Mariboru skupna zadolžitev narasla na račun pravnih oseb

Kot so nam sporočili z Mestne občine Maribor, se je skupna zadolženost Mestne občine Maribor povečala izključno zaradi povečanja zadolženosti pravnih oseb, pri katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje. Zadolženost mestne občine brez njenih pravnih oseb se je v letu 2017 zmanjšala za 3,6 milijona evrov, medtem ko se je zadolženost njenih pravnih oseb povečala za sedem milijonov evrov. Tako se je skupna zadolžitev občine povečala za 3,4 milijona evrov.

Rast zadolževanja zaradi investicij v infrastrukturo

Zadolženost se je v letu 2017 najbolj povečala Občini Dobrepolje. Občina v letu 2014 ni bila zadolžena, v letu 2016 pa je imela slabih sto tisoč evro dolga. Prejšnje leto se je zadolžila za dodatna dva milijona evrov in tako svojo zadolženost povečala na 44 odstotkov svojih letnih prihodkov. Zadolževanje v letu 2017 so na občini razložili takole: "V letu 2017 smo od MF dobili soglasje k zadolževanju za gradnjo novega osemoddelčnega skoraj ničenergijskega vrtca Ringaraja v okviru JVIZ OŠ Dobrepolje. Najeli smo 1,8 mio. evrov posojila, preostalo je bilo najeto že pred tem."

Občina Mislinja se je glede na z občine posredovane podatke v letu 2017 za 1,6 milijona evrov zadolžila pri poslovni banki. Posojilo je najeto za deset let ter namenjeno za sofinanciranje gradnje Centra za zdravje in šport Mislinja.