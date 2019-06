Bo naslednja tehnologija, ki bo krojila prihodnost športa, nastala prav v Sloveniji? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsakemu se je že kdaj porodila ideja, kako bi z neko stvarjo (fizičnim izdelkom, aplikacijo) olajšal delo sebi in drugim. Če je nekoč ideja ostala samo v glavi, pa se dandanes vedno več ljudi odloča svoje ideje tudi uresničiti. Startupov je tako vedno več, a preboj na trg ni vedno preprost. Kako je s startupi v Sloveniji? Kakšni so trendi, ovire, priložnosti?

Dobra ideja je zelo pomembna, a treba jo je razvijati. Za razvoj idej mladih slovenskih startupov skrbijo ustanove, kot so inkubatorji. Preboj na trg, še posebej če si na njem nekaj novega, ni preprost, zato podpora izkušenih oseb pride še kako prav. Dobra ideja ne bo uspela, če za njo ne bo stal dober tim.

Foto: Getty Images

Startup ekosistem je sicer v Sloveniji malce podhranjen, pa čeprav nam gre v evropskem merilu zelo dobro. Pravzaprav slovenski startupi veljajo za ene bolj zanimivih. Problem nastane, ker Slovenija tega ne zna dovolj dobro promovirati v tujini. To seveda ni samo krivda startupov, temveč vseh v tem ekosistemu.

Kje so največje pasti?

Največje pasti prinašajo nepremišljene poslovne odločitve, predvsem kar zadeva financiranje. Mladi podjetnik je na začetku vesel vsake ponudbe, a kaj hitro se lahko zgodi, da podjetnika investitor pretenta. V takih trenutkih je izjemnega pomena, da se podjetniki zatečejo po pomoč k nekomu, ki razpolaga z znanjem. Denarja za dobre ideje je ogromno, a treba je dobro premisliti, od kod se bo ta črpal.

Foto: Getty Images

Kdaj postane startup uspešen?

Startup postane resnično uspešen takrat, ko njegovo delovanje postane dobičkonosno. To pa se nikakor ne zgodi čez noč. Poleg prave ideje je pomembno, da je mogoče delovanje podjetja nadgraditi, kar pomeni, da ima lahko podjetje vedno več strank in dobička, medtem ko ohranja nizke stroške. Na splošno je uspešnost startup podjetij v Sloveniji precej visoka.

Kakšni so novi trendi, ki zagotavljajo takojšen uspeh?

Zadnje čase se, vsaj v tehnološkem svetu, največ govori o umetni inteligenci. V isti sapi je mogoče omeniti tudi nekatera druga področja, kot so blockchain (tehnologija veriženja podatkovnih blokov), personalizacija, "big data", obogatena realnost …

Foto: Getty Images

PODCAST Z JAKOBOM GAJŠKOM, DIREKTORJEM LJUBLJANSKEGA UNIVERZITETNEGA INKUBATORJA

Kako do investicije?

Svojo srečo vedno več startupov preizkuša na spletu, kjer podjetja bodoče uporabnike prosijo za financiranje. Nemalo je slovenskih podjetij, ki jim je na tak način uspelo zbrati dovolj sredstev za zagon svojega podjetja. Veliko je še vedno uspešnih.

Ena zadnjih uspešnih zgodb je zgodba Slovenca Marka Grguroviča. Za razvoj svoje računalniške igre je sprva sredstva zbiral s kampanjo na Kickstarterju. Ta je bila izjemno uspešna in odličen pokazatelj, da si ljudje njegove igre želijo. To potrjuje tudi njegov zadnji uspeh, saj naj bi računalniško igro prodal že v več kot milijon izvodih.

Marko Grgurovič

Bo naslednja tehnologija, ki bo krojila prihodnost športa, nastala prav v Sloveniji?

Ste startup ali pa mogoče že uveljavljeno podjetje, ki se ukvarja z iskanjem tehnoloških rešitev v športu? Razvijate odlično idejo in bi vam dodatno financiranje prišlo še kako prav? Sport Element vas vabi k sodelovanju na tekmovanje SporTech Stars, na katerem bo najboljša ideja finančno nagrajena.

Kakšne ideje iščejo?

"K sodelovanju vabimo vsa startup podjetja, ki imajo idejo ali pa že izdelano rešitev na osnovi najbolj naprednih tehnologij, kot so umetna inteligenca, obogatena realnost, veliki podatki in tehnologija veriženja podatkovnih blokov, rešitev oz. storitev pa je povezana s športom," je povedal Uroš Okoren, idejni vodja platforme investicijskega sponzoriranja. "Omejitev ni, so le dobre ideje z odlično izvedbo."

Kaj je koncept projekta?

SporTech je prvi regijski projekt, ki povezuje in združuje tehnološke inovacije, podjetništvo in vrhunski šport. SporTech Stars bo prvo tovrstno tekmovanje med tehnološkimi startupi, ki razvijajo rešitve na področju športa oziroma športne rekreacije. Strokovna komisija bo naredila ožji izbor prijavljenih projektov, na koncu pa razglasila finaliste in zmagovalno idejo, ki bo prejela finančno nagrado.

Zmagovalni projekt pa ne bo samo finančno nagrajen. Kot vemo, je dober izdelek uspešen tudi zaradi dobrega marketinga. Podjetja bodo dobila priložnost, da svojo rešitev predstavijo po svetu ob podpori ambasadorja projekta Gorana Dragića. Športnik ima med drugim možnost, da v podjetje vstopi tudi lastniško ("joint venture").

POZIV GORANA DRAGIĆA K PRIJAVI:

Podjetje bo tako dobilo izjemno priložnost grajenja lastne znamke skupaj z vrhunskim športnikom. Uresničenje koncepta omogoča sponzorsko aktivacijo podjetja in interno aktivacijo med zaposlenimi, ki jih bo sodelovanje spodbujalo k iskanju inovativnih rešitev.

Do kdaj se lahko startup prijavi?

Prijave so odprte do četrtka, 5. 6., potem pa bo komisija že začela izbirati najboljše prijavljene ideje. Po enem tednu bodo razglasili tri najboljše ideje, 20. 6. pa bo potekal sklepni dogodek, na katerem bo znan tudi zmagovalec.

PRIJAVE