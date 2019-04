Na novo tekmovanje se lahko prijavijo startupi z rešitvami v športni industriji #video

SporTech Stars je prvi regijski projekt, ki skupaj s startupi, podjetji in ob podpori vrhunskega športa vzpostavlja okolje za iskanje tehnoloških rešitev na področju športa. K sodelovanju so vabljeni tako startupi kot že uveljavljena podjetja z rešitvami, ki so povezane s športom in temeljijo na najbolj naprednih tehnologijah. Potegovali se bodo za finančno podporo svojega projekta in storitve partnerjev.