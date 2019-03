Znani so najboljši zaposlovalci lanskega leta

Podjetje SAP, RLS Merilna tehnika in Droga Kolinska so najboljši zaposlovalci v Sloveniji.

Časopisna hiša Dnevnik je danes v ljubljanskem lutkovnem gledališču podelila naziv najboljšega zaposlovalca v lanskem letu in s tem razglasila zmagovalce 12. medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit. Za sodelovanje v projektu, ki ga podpirajo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Združenje Manager, se je odločilo 74 podjetij. Med njimi je bilo je devet velikih, 30 srednjih in 35 malih podjetji. Zaposleni v teh podjetjih so odgovarjali na vprašalnik, na tega je odgovorilo 5595 zaposlenih. Nagrade je nocoj podelila ministrica za delo Ksenija Klampfer.

SAP je komisijo prepričal s proaktivnim razvojem kadrov. Komisija je zapisala: "V podjetju je uvedena praksa rotacij delovnih vlog na od tri do pet let, ki jo zaposleni ponavadi predlagajo sami. Zavedajo se namreč vrednosti poklicnega kapitala in da se ta plemeniti tudi z zamenjavo delovnih pozicij. Prav tako s ciljem razvoja izvajajo projekte, namenjene finančnemu rezultatu, in tudi takšne, kjer je donos merjen s pridobljenim novim znanjem ali izkušnjami."

Med srednje velikimi podjetji je komisijo prepričalo podjetje RLS Merilna tehnika. Komisija je v obrazložitvi izpostavila uveljavljanje raznolikosti in spoštovanja. Podjetje dokazuje, da dinamična rast in dobri odnosi lahko bivajo v sožitju, so zapisali. Poudarili pa so tudi visoke plače, ki pomembno vplivajo na zdravo organizacijsko kulturo.

Zaposleni v Drogi Kolinski, ki je postala najboljši zaposlovalec med velikimi podjetji, poročajo o dobrih medsebojnih odnosih in visoki avtonomiji odločanja, čeprav je intenzivnost dela visoka. Za upravljanje človeškega kapitala pa uporabljajo tudi umetno inteligenco. Poudarjajo, da so plače nadpovprečne, imajo pa tudi nedenarne nagrade.

Iskratelu priznanje za najboljšo prakso

Priznanje za najboljšo prakso je dobilo podjetje Iskratel, ki je osnovalo projekt strateški projekt poVEZovalne kulture VEZ. Podjetje se je v letu 2017 soočilo z nizko zavzetostjo zaposlenih, zato so osnovali projekt, ki kulturo povezovanja gradi na vodenju, energiji in zaupanju. Po dveh letih projekt žanje opazne rezultate, saj beležijo petkratni dvig zavzetosti zaposlenih.

V sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom pa je že drugo leto zapored potekal natečaj Starejšim prijazno podjetje. Priznanja so prejela podjetja: MI Elektronika, Prevc, saloni pohištva, Radio Sora, Trgotur, Vistra, Zaposlitveni center AVANTUS, Albaugh, TKI, Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, Mikrocop in Varis Lendava.