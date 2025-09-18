Vlada danes tudi o obvezni božičnici in spremembi obdavčitve normirancev

Vlada bo na današnji seji po napovedih premierja Roberta Goloba razpravljala o uvedbi obvezne božičnice in o spremembi obdavčitve normirancev. S predlaganimi rešitvami se želi posvetiti pereči problematiki visokih davkov in prispevkov ter dvigniti konkurenčnost, je v torek pojasnil Golob.

Kot je ob srečanju z župani in predstavniki gospodarstva jugovzhodne regije razkril Golob, namerava vlada "po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo", ki bo "razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov". Na ta način želijo po njegovih besedah zmanjšati davčno obremenitev neto prejemkov vseh zaposlenih v državi.

Istočasno pa pripravljajo tudi sveženj, s katerim bodo ponovno premislili s tem letom zaostreno obdavčitev na področju samostojnih podjetnikov oziroma tako imenovanih normirancev. Tudi na tem področju nameravajo zakonodajo spremeniti na način, da bo za podjetnike bolj ugodna od današnjega stanja.

Delodajalci razburjeni

Predlog uvedbe obvezne božičnice je medtem že razburil reprezentativne delodajalske organizacije. V skupni izjavi za javnost so zapisale, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, in se obregnile ob "ponovno ignoranco socialnega dialoga" na ravni Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Predstavniki gospodarstva so spomnili, da je bilo o obvezni božičnici govora že leta 2023 ob začetku pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih in da je bil to eden izmed predlogov, ki je povzročil odhod delodajalcev iz ESS. Socialni dialog je bil nato zamrznjen skoraj leto dni.

V sindikatih medtem predlog pozdravljajo, se pa strinjajo, da mora biti uresničljiv v praksi in obravnavan na ESS.