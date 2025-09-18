Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
14.53

vojska mornarica ladja orožje Hrvaška

Četrtek, 18. 9. 2025, 14.53

Hrvaška načrtuje nakup vojaških ladij korveta

Hrvaška mornarica | Foto STA

Foto: STA

Hrvaško ministrstvo za obrambo je začelo uradni postopek nabave dveh večnamenskih vojaških ladij korveta. Njuna skupna vrednost naj bi znašala do 1,6 milijarde evrov, pogovori pa potekajo z 12 ladjedelnicami iz osmih držav, piše hrvaški Jutarnji list, ki navaja neuradne informacije.

Časnik navaja, da pogovori potekajo z ladjedelnicami iz Francije, Nemčije, Italije, Nizozemske, Južne Koreje, Turčije, Španije in ZDA.

Korvete so večnamenske hitre vojaške ladje za obalno obrambo, izvidništvo, varovanje konvojev ali boj proti podmornicam. Dolge so od 50 do 120 metrov, posadke pa imajo od 50 do sto članov.

Največji ladji hrvaške vojne mornarice

Hrvaška mornarica želi pridobiti korveti, ki bosta dolgi okoli sto metrov, kar pomeni, da bosta tudi največji ladji hrvaške vojne mornarice. Njuna nosilnost bo od dva tisoč do tri tisoč ton, opremljeni pa bosta za boj proti ladjam in podmornicam ter protizračno obrambo.

Pomemben poudarek bo na združljivosti z drugimi sistemi hrvaške vojske, kot so letala rafale in brezpilotni letalniki bajraktar, veliko število točk pa bodo dobile tudi ponudbe, ki bodo vključevale sodelovanje s hrvaškimi ladjedelnicami, hrvaške zahteve navaja Jutarnji list.

Hrvaška že zdaj dosega zahteve Nata

Vrednost nakupa se giblje med 600 milijonov in 1,6 milijarde evrov, od česar bo četrtina namenjena za gradnjo ladij, preostalo pa za opremo in oborožitev.

hrvaška vojska hrvaški vojaki
Novice Hrvaška se oborožuje do zob. To je orožje, za katerega bodo zapravili milijarde evrov.

Po trenutnih načrtih bi pogodbo lahko podpisali do konca prihodnjega leta, korveti pa bi dostavili v od 24 do 64 mesecih.

Hrvaška ves čas povečuje izdatke za obrambo. Do leta 2027 jih namerava povečati na 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), do leta 2030 pa na tri odstotke BDP. Letošnji izdatki Hrvaške za obrambo že dosegajo cilj Nata, ki znaša dva odstotka BDP.

vojska mornarica ladja orožje Hrvaška
