Znani najboljši spletni trgovci v regiji

Oglasno sporočilo

Razmere na trgu spletne prodaje so se v zadnjih dveh letih drastično spremenile, saj poleg globalne rasti nakupovanja na spletu opažamo tudi hiter razvoj, učinkovito vpeljavo inovacij in poslovnih širitev med spletnimi trgovci. Kaj storijo vsako leto za odmevnost, prepoznavnost in priznanje najboljše trgovine med njimi?

Že desetletje prisotno in uveljavljeno tekmovanje WEB RETAILER AWARD 2021 nadaljuje tradicijo največjega ecommerce povezovalca deležnikov v svetu spletne trgovine. Tiste med njimi, ki so posebej agilne, usmerjene v izboljšave, razvoj in širitev, pa tudi druge, nekoliko konservativnejše, se vsako leto v večjem številu prijavijo na tekmovanje, ki ga že deseto leto v Sloveniji, sedmo leto na Hrvaškem in drugo leto v Srbiji organizira Ceneje.si, ki je od 2019 del skupine Heureka, največje platforme ter svetovalca za primerjalno spletno nakupovanje v Evropi.

Med procesom tekmovanja se je letos kar 412 malih in velikih spletnih trgovcev potegovalo za prestižne nagrade znotraj različnih kategorij (te so vsako leto oblikovane glede na ponudbo izdelkov, ki jih trgovine ponujajo spletnim kupcem v svojih trgovinah).

Poleg povratnih informacij svojih kupcev in tehnične analize spletne trgovine so spletni trgovci prejeli tudi ocene, mnenja in usmeritve 84-članske mednarodne strokovne komisije strokovnjakov s podrocja e-commerca. Predsednica komisije Polona Stanovnik, vodja marketinga na Ceneje.si, je podelitev pospremila z besedami:

"Veseli smo, da število prijavljenih na tekmovanje Web Retailer Award iz leta v leto narašča, kar je jasen signal, da spletne trgovce zanima, kako dobre so njihove trgovine v primerjavi z drugimi. Izjemnega pomena je tudi dejstvo, da stremijo k napredku in nenehnim izboljšavam v želji ponuditi svojim kupcem čim boljšo nakupno izkušnjo. Po letu izjemnih okoliščin za spletno nakupovanje so potrošniki v regiji Adriatic vse bolj zahtevni in vešči nakupovanja, prav takšna tekmovanja pa lahko spletnim trgovinam pomagajo do njihove odličnosti in večje uspešnosti.”

Dogodka, ki je v luči trenutnih razmer potekal hibridno in v omejenem številu, so se udeležili finalisti celotne regije Adriatic ter CEO skupine Heureka, Tomáš Braverman. Med vidnimi govorci pa je bil tudi David Pivk, direktor marketinga pri Nike Direct za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko.

Tudi datum podelitve ni bil izbran naključno, saj 11. november zaznamuje svetovno znan Single’s Day, ki je leta 2019 z rekordno spletno prodajo zaznamoval veliko prelomnico v spletnem nakupovanju.

Kdo so najboljši spletni trgovci v regiji?

Najprestižnejše nazive za spletne trgovine na regijski ravni so si prislužili prejemniki nagrad:

Web Challenger Award – zmagovalec spletna trgovina: igabiba.si, mobis.hr

– zmagovalec spletna trgovina: igabiba.si, mobis.hr Web Champion Award – zmagovalec spletna trgovina: bigbang.si, malizakladi.hr, mamino.rs

– zmagovalec spletna trgovina: bigbang.si, malizakladi.hr, mamino.rs Committee Award: popolnapostava.si, hajdi.hr, emmezeta.rs

Adriatic Champion Award: bigbang.si

V posameznih kategorijah pa so bili najboljši:

bigbang.si: "Presrečni smo, saj nagrado tako rekoč podeljujejo zadovoljni uporabniki. Spletna prodaja in vrhunsko svetovanje sta pomembna gradnika naše vsekanalne prodajne strategije. Nagrada je lepa spodbuda zame in za vse sodelavce. Že v prvem četrtletju prihajajočega leta bomo predstavili še nekaj novosti, ob koncu leta pa si obetamo vrhunsko spletno prodajo."

malizakladi.si: "Ta naziv je za nas izjemnega pomena. Ne le da je naš trud poplačan, tako prejemamo tudi potrditev, da smo s svojim delom na pravi poti. Tovrstne nagrade in potrdila so dodatna motivacija za nadaljnji razvoj spletne trgovine ter hkrati dobra popotnica za širjenje na mednarodni trg. Poleg tega se veselimo tudi dodatne prepoznavnosti, ki jo naziv prinaša. Ob tem se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do vseh obstoječih in novih kupcev. Zaupanje kupcev je danes težko pridobiti, predvsem pa ga ohraniti."

popolnapostava.si: "Top! Sploh ker imamo na tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, veliko uspešnih spletnih trgovcev, ki skrbijo, da se slovenski ecommerce hitro širi in raste po celotni Evropi. Nagrada je priznanje za celotno ekipo, da smo v preteklih letih delali dobro. Hkrati pa verjamem, da nam bo pripomogla pri širjenju naše vizije, iskanju novih članov ekipe in doseganju ciljev."

Zmagovalne spletne trgovine, ki se jim podelitve ni uspelo udeležiti, pa so prejele zmagovalne pokale v nagrajeni trajnostni embalaži e-commerce z meritvami krožnega oblikovanja podjetja DS Smith. Embalaža, ki jo je v celoti mogoče reciklirati, je prejela embalažnega oskarja in je primerna za ponovno uporabo, vsebuje pa stoodstotno reciklirani material iz obnovljivih virov. Zaradi posebne konstrukcije je embalažo mogoče hitro in preprosto sestaviti, izdelek je dodatno zaščiten pred poškodbami med dostavo, poseben zatič pa preprečuje neavtorizirano odpiranje. Tako se tudi trajnostni razvoj širi v vse pore ecommerca in poslovanje najpomembnejših spletnih trgovcev v regiji.

Naročnik oglasnega sporočila je Ceneje.si.