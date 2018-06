Zaradi korupcije oškodovanih vsaj šest bank #video

Vseh pet osumljencev, ki so bili pridržani v ponedeljkovih kriminalističnih preiskavah suma korupcije pri najemanju posojil v bankah, je še vedno pridržanih in bodo privedeni pred preiskovalnega sodnika v sredo. Preiskava še poteka, za zdaj se nanaša na sume korupcije pri posojilih v šestih bankah, je pojasnil Martin Rupnik iz PU Ljubljana.

Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Martin Rupnik je v današnji izjavi medijem pojasnil, da so preiskavo izvedli zaradi utemeljenih razlogov za sum več kot 30 korupcijskih kaznivih dejanj. V tem trenutku je skupno osumljenih vsaj 35 ljudi, a bi lahko ta številka še narasla, saj preiskava še poteka.

Med pridržanimi so tudi zaposleni v banki

Kriminalisti so doslej ugotovili, da je skupina povezanih osumljencev iskala ljudi in jim omogočala posojila pri bankah, čeprav so bili posojilno nesposobni in denarja niso mogli odplačati. Med osumljenimi je manjše število uslužbencev v bankah, pri čemer so nekateri že nekdanji uslužbenci. Med osumljenimi so tudi posredniki, večina osumljenih pa je posojilojemalcev.

Obravnavajo jih za kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja in nedovoljenega dajanja daril, za kar je zagrožena kazen do petih let zapora.

Med petimi pridržanimi so zaposleni v banki, pa tudi posredniki oz. osebe, ki so iskale kreditojemalce. Med osumljenimi, ki so zaposleni ali pa so bili zaposleni v bankah, so uslužbenci za področja urejanja posojil, ne gre pa za vodstvene osebe v teh bankah.

Preiskovalna dejanja še potekajo

V ponedeljkovih več kot 20 hišnih preiskavah, ki so jih kriminalisti izvedli predvsem na območju ljubljanske policijske uprave, pa tudi na območju kranjske in koprske uprave, so zasegli veliko listinske dokumentacije, dve luksuzni vozili, motorno kolo, več elektronskih naprav in prek 360.000 evrov gotovine. O vseh zaseženih predmetih bo v nadaljnjem kazenskem postopku odločalo sodišče, je pojasnil Rupnik.

Skupna materialna škoda, kolikor so oškodovane banke in kolikor so si osumljenci protipravno pridobili, znaša po trenutnih podatkih 850.000 evrov. Pri večini posojil je šlo za manjše zneske, nekateri pa so bili znatnejši, prek 100.000 evrov. Oškodovanih je bilo vsaj šest bank, pri čemer so kriminalisti začeli preiskavo v začetku lanskega leta na podlagi prijave komitenta NLB in v sodelovanju z omenjeno banko.

Tako so najprej začeli s preiskavo v NLB, s prikritimi preiskovalnimi ukrepi pa so ugotovili oškodovanje še drugih bank, je povedal Rupnik.

Preiskovalna dejanja potekajo še danes. Kriminalisti predvsem zbirajo obvestila tako pri osumljencih kaznivih dejanj, kot tudi pri osebah, ki niso osumljene, a bi lahko dale koristne podatke o tej zadevi. Prav tako danes vrednotijo vse dokaze, ki so jih zasegli v preiskavah.

Na vprašanje, ali bodo kriminalisti vodili preiskavo tudi v smer, da so bili posojilojemalci zavedeni, je Rupnik dejal, da bodo upoštevali vse možnosti.