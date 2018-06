Kriminalna združba nad slovenske banke

Kot so povedali v NLB, preiskave potekajo na njihovo prijavo zaradi sumov kaznivih dejanj, ki naj bi jih organizirana kriminalna združba izvajala na škodo NLB in nekaterih drugih bank.

"Današnje preiskave so plod naše prijave"

NLB je pred nekaj meseci zaznala nenavadno poslovanje pri nekaterih strankah in zadevo predala policiji, so povedali v NLB. "Današnje preiskave so plod naše prijave. NLB s policijo še naprej v celoti sodeluje s ciljem, da bo preiskava uspešno zaključena, kar je tudi v interesu banke," so dodali.

Neuradno naj bi preiskave potekale še v poslovalnicah Abanke, Unicredit banke Slovenija, Addiko Bank, Banke Sparkasse ter v Lonu in Delavski hranilnici.