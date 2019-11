Zakaj se je tožilstvo lotilo Draga Isajlovića?

Zakaj specializirano državno tožilstvo zahteva preiskavo proti Dragu Isajloviću, enemu najvplivnejših "starih fantov" v domačem gradbeništvu in nekdanjemu svetovalcu ministra za finance Franca Križaniča? In kaj o tem pravi Isajlović?

Specializirano Državno tožilstvo je vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti Dragu Isajloviću, nekdanjemu agentu službe državne varnosti in svetovalcu nekdanjega ministra za finance Franca Križaniča.

To informacijo nam je v zadnjih dneh potrdilo več virov. Po naših podatkih je okrožno sodišče v Ljubljani na zahtevo tožilstva že zavarovalo premoženje Isajlovićevega podjetja I. S. O., ki je prav tako osumljeno kot pravna oseba.

Uradnih informacij o zadevi ni mogoče dobiti. Na Policijski upravi Ljubljana so za Siol.net včeraj potrdili le, da so preiskovali del poslovanja podjetja I. S. O. Na vprašanja, katera kazniva dejanja preiskujejo, koliko je osumljenih oseb in kolikšna je vrednost oškodovanja, niso odgovorili. "O vseh ugotovitvah smo v mesecu marcu 2019 obveščali okrožno državno tožilstvo v Ljubljani," so dodali na policiji.

Na specializiranem državnem tožilstvu, ki po naših podatkih zdaj vodi zadevo, nam pojasnil ni uspelo dobiti. Po naših informacijah pa je Isajlović med osumljenimi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kdo so ostali osumljenci, še preverjamo.

Kdaj sodišče zavaruje premoženje Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi odredi sodišče na predlog tožilstva. Tožilstvo mora v predlogu izkazati, da obstaja nevarnost, da bi obdolženec sam ali preko drugih oseb uporabil korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, za nadaljnjo kriminalno dejavnost ali da bi jo skril, odtujil, uničil ali kako drugače z njo razpolagal, tako, da bi onemogočil ali precej otežil njen odvzem po končanem kazenskem postopku.

Katere posle preiskujejo tožilci

Kaj je predmet preiskave, včeraj po lastnih besedah ni vedel niti Drago Isajlović, soustanovitelj podjetja I. S. O., ki je od leta 2017 v večinski lasti njegove soproge. Na njegova dodatna pojasnila še čakamo.

Po neuradnih informacijah je v jedru preiskave proti Isajloviću dogajanje v Splošnem gradbenem podjetju (SGP) Tehnik, ki je šlo leta 2014 v stečaj. V zadnjih izdihljajih nekoč pomembnega gradbinca je Isajlović postal lastnik nekaterega njegovega premoženja, med katerim je bilo ključno gradbeno podjetje Gorenjc iz Radovljice. Tudi iz stečajnega spisa je razvidno, da "je v teku nekaj predkazenskih postopkov, ki so posredno ali neposredno povezani s stečajnim dolžnikom, zato se ažurno sodeluje z organi pregona za katere je potrebno pripravljati določeno dokumentacijo oziroma podajati potrebna pojasnila", pojasnjuje stečajni upravitelj Matjaž Nanut.

Nordijski center Planica Foto: Vid Ponikvar

Podjetje Gorenjc kot podizvajalec sodelovalo pri gradnji Nordijskega centra Planica, takrat pa se je potegovalo tudi na razpisu za poljansko obvoznico. Z nakupom Gorenjca je Isajlović dobil v roke betonarno in podizvajalski posel pri gradnji Nordijskega centra Planica. Obenem je podjetje Gorenjc z družbo Elmont iz Bosne in Hercegovine ustanovilo skupno podjetje, ki se v tej državi ukvarja z izgradnjo bencinskih postaj, terminalov in rafinerij.

Z nakupom je Isajlović podjetje Gorenjc umaknil iz bodoče stečajne mase SGP Tehnika, ki je bilo že od leta 2013 uradno insolventno. Temelje za izpeljavo posla pa je Isajlović položil že leta 2010, ko je SGP Tehnik večinski delež Gorenjca prodal uradno neznanemu kupcu. Ali je bil to že takrat Isajlović, ni znano. Leta 2016 je Isajlović podjetje Gorenjc prodal družbi Iskri Impuls, ki je pred časom kupila terjatve do Energoplana, nekoč pomembnega ljubljanskega gradbinca.

Kljub temu, da je SGP Tehnik končal v stečaju, pa je Isajlović v njegovem imenu do začetka lanskega leta tržil nepremičnine. Med drugim apartmajsko naselje v Mojstrani, ki ga je pozneje prevzela Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znana kot slaba banka.

Kdo je Drago Isajlović

Drago Isajlović je v širši javnosti najbolj znan po dveh zgodbah. Spomladi leta 1988 je kot agent tedanje Službe državne varnosti sodeloval pri aretaciji Janeza Janše, danes prvaka opozicije, in nedavno preminulega Davida Tasiča.

Naslednji dve desetletji se je ukvarjal z gradbenimi posli. Pod medijske žaromete je ponovno prišel v času vlade Boruta Pahorja, ko ga je tedanji minister za finance Franc Križanič (SD) najel za svetovalca. Za to je letno prejemal 28.800 evrov. Ukvarjal se je z reševanjem Vegrada in drugih velikih gradbincev. Marca 2010 je moral na Pahorjevo zahtevo zapustiti ministrstvo.

Podjetje Draga Isajlovića je do nedavnega tržilo apartmaje v Mojstrani, ki so že dalj časa v stečajni masi SGP Tehnika. Foto: posnetek zaslona

Tudi v zadnjih letih se je Isajlović ukvarjal z gradbeništvom, kjer še vedno velja za enega vplivnejših "starih fantov", in podjetji v težavah. Leta 2012 je bil kot nadzornik logističnega podjetja TIB Transport iz Ilirske Bistrice vpleten v njegovo reševanje.

Bančne terjatve do tega podjetja so nato končale na DUTB. Na nedavnem zaslišanju pred preiskovalno komisijo državnega zbora je nekdanji viceguverner Banke Slovenije Janez Fabijan podjetje omenjal med tistimi, pri katerih je prihajalo do največ pritiskov, naj prenosa na DUTB ne bo. TIB Transport je že več let v stečaju.

Gradbeni posli, nepremičnine, terjatve ...

Ob lobističnih in drugih poslih, povezanih z gradbeništvom in trženjem nepremičninami v Sloveniji in na Hrvaškem, je Isajlović v zadnjem času priložnost videl v nakupih in prodajah terjatev.

V začetku letošnjega leta je odkupil za dva milijona evrov bruto terjatev Sberbank in drugih bančnih upnikov do podjetja Eta Invest, investitorja v nepremičninski projekt Soške vile v Solkanu. Gre za novo stanovanjsko sosesko, ki je pred kratkim dobila zeleno luč novogoriške občine. Gradbena dela se bodo po načrtih začela prihodnje leto.

Posel z odkupom terjatev je Isajlović uradno izpeljal s pomočjo podjetnika Mateja Sešela in družbe Panacea, ki je v lasti Nebojše Kadića. Registrirana je na istem naslovu kot podjetje I. S. O. v stavbi nekdanjega Smelta ob severni ljubljanski obvoznici.

Že nekaj mesecev pozneje je konzorcij, ki ga je vodil Isajlović, terjatve prodal. Kupila jih je družba Elements Skladi, ki se ukvarja s terjatvami in prestrukturiranji podjetij.

Foto: Mediaspeed

Kako je šlo Isajlovićevemu podjetju

Za podjetjem I.S.O. je sicer poslovno uspešno obdobje. V zadnjih treh letih je namreč ustvarilo za več kot 2,6 milijona evrov prihodkov.

Samo v rekordnem letu 2017 je ustvarilo za skoraj dva milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in pri tem imelo za prav toliko stroškov storitev in drugih storitev. Ob tem sicer ni imelo prav nobenega zaposlenega. Iz bilanc podjetja je razvidno, da je imelo to v letu 2017 prihodek izrednega obsega v višini 1,9 milijona evrov.

Nazadnje je podjetje I.S.O. primerljive prihodke ustvarjalo v letih pred 2011. Takrat je nazadnje imelo okoli pol milijona evrov prihodkov, po tistem pa so usahnili, kar je sovpadalo s koncem vlade Boruta Pahorja. Svoje hrvaško podjetje je Isajlović pred tremi leti likvidiral, njegovo premoženje (apartma v kraju Punat na otoku Krk) pa prenesel nase.