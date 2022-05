Specializirano državno tožilstvo nad Siol.net: hočejo EMŠO naših novinarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Specializirano državno tožilstvo od spletnega medija Siol.net zahteva tudi EMŠO novinarjev, ki so februarja letos poročali o grozilnih pismih politikom.

S specializiranega državnega tožilstva (SDT) od Siol.net želijo imena, priimke in EMŠO novinarjev, ki so sodelovali pri pripravi prispevka z naslovom Neuradno: znano je, kdo je politikom pošiljal grozilna pisma in naboje. V članku so novinarji podpisani samo s kraticami.

SDT namreč zanima, kdo je novinarjem razkril ime in priimek osebe, ki je slovenskim politikom in njihovim družinskim članom pošiljala kuverte z grožnjami, risbami vislic in naboji.

SDT smo v uredništvu Siol.net odgovorili, da je odgovorni urednik medija Peter Jančič ter jim tudi poslali njegov EMŠO. "Pri Siol.net varujemo vire informacij, kot to zahteva kodeks etike novinarstva in v skladu z zakonom o medijih," je Jančič komentiral poziv SDT ter pojasnil, da se je za razkritje imena in priimka odločil, ker je šlo za člana politične stranke.