Zakaj Američani umikajo Roberta Senico iz uprave Nove KBM?

Robert Senica, zadnji predsednik uprave Nove KBM v času, ko je bila mariborska banka še v državni lasti, odhaja iz njene uprave.

Informacijo je danes ponoči objavil Večer. Na Siol.net smo jo prvič preverjali že sredi januarja, a so jo v Novi KBM takrat odločno zanikali.

Enako so storili, ko smo preverjali, ali bo morala upravo banke zapustiti tudi Sabina Župec Kranjc, zdaj edina članica uprave banke, ki je bila v njej, še preden jo je leta 2016 prevzel ameriški finančni sklad Apollo Global Management.

Falatova so odslovili skozi zadnja vrata

Matej Falatov, nekdanji predsednik uprave Addiko banke, je novi prokurist v Novi KBM. Foto: STA V Novo KBM zdaj prihaja Matej Falatov, nekdanji predsednik Addiko banke (nekdanjega Hypa), ki bo do pridobitve licence za člana uprave opravljal naloge prokurista. Falatov je januarja po letu dni mandata moral zapustiti upravo Addiko banke. Takrat smo razkrili, da mu je avstrijski lastnik na skupščini izrekel nezaupnico, ker:

ni vzpostavil ustreznega sodelovanja v upravi. Ob Falatovu v njej sedita še Miha Mihič in Tadej Krašovec ,

in , enako ni storil niti med posameznimi področji in funkcijami v banki,

"ni mogel razviti pravih vodstvenih sposobnosti in ne deluje kot del ekipe". To mu ni uspelo "kljub temu, da sta lastnik in njegov nadzorni svet v zadnjem letu sprejela ukrepe, da bi se v tej smeri izboljšalo delo Falatova, vendar na žalost brez uspeha", navajajo dokumenti.

"Pri gospodu Falatovu so bili v preteklih mesecih opazni znaki nezadostne odpornosti proti obremenitvam, ki je potrebna za položaj predsednika uprave banke," so Avstrijci utemeljili odpoklic Falatova.

Zakaj v resnici odhaja Senica?

V neuradnih krogih se omenjata dva razloga za odhod Roberta Senice.

John Denhof Foto: STA Prvi je povezan z "rednim" čiščenjem kadrov, ki ga je Apollo Global Management začel takoj po prevzemu banke.

Že jeseni leta 2016 je vodenje banke prevzel John Denhof, dotedanji predsednik uprave Robert Senica pa je postal njegov namestnik. V upravo sta bila imenovana še Jonathan Charles Locke in Josef Groeblacher. Med člani uprave naj bi vladala nesoglasja, predvsem glede strategije banke.

Sumi pranja denarja, ki zanimajo tudi ameriške oblasti

A verjetnejši naj bi bil drugi razlog, povezan z dogajanjem v banki v zadnjih mesecih, ko je postalo jasno, da Nova KBM več let ni imela urejenega sistema za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Informacije o sumih, da so italijanska mafija in posamezniki iz kriminalnega podzemlja več let denar prali prek Nove KBM, je že v začetku leta začel zbirati tudi ameriški urad za preprečevanje pranja denarja (FinCEN).

V Apollu jih niso komentirali, v FinCEN pa so v odzivu za Siol.net poudarili, da "v tej zadevi ne dajejo informacij".

Prav zaradi istega razloga naj bi slovenska centralna banka že decembra lani Apollu začasno prepovedala nadaljnjo širitev na slovenskem trgu. Tudi te informacije v Apollu niso komentirali. Da naj bi Banka Slovenije enak ukrep izrekla tudi Novi KBM, so poročale Finance, a te informacije nihče ni uradno potrdil.

Odgovoren je bil tudi Senica

Da so Američani Senico iz taktičnih razlogov umaknili, bi lahko nakazovalo dejstvo, da ostaja v banki kot svetovalec nadzornega sveta in Apolla.

Banka Slovenije in interne službe Nove KBM so upravo banke že od leta 2014, ko jo je vodil Aleš Hauc, opozarjale na pomanjkljive mehanizme za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Pomemben del objektivne odgovornosti za to nosi tudi Senica. V drugi polovici leta 2014, ko se je izkazalo, da so v Novi KBM pred Banko Slovenije celo skrivali poročila notranjih služb, je že bil član uprave banke.

Primož Britovšek med zaslišanjem pred parlamentarno komisijo, ki jo vodi Jani Moderndorfer. Foto: Siol.net Ko je v začetku leta 2015 prišel na čelo Nove KBM, je Primoža Britovška, takrat že odgovornega za področje preprečevanja pranja denarja, celo imenoval na položaj izvršnega direktorja.

Prav zaradi prikrivanja informacij in internih poročil je centralna banka na specializirano državno tožilstvo naznanila sum storitve kaznivih dejanj. V preiskavi naj bi se ob Haucu in Britovšku znašel Senica.

"Zadeva, o kateri sprašujete, je v fazi predkazenskega postopka, zato vam zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov informacij ne moremo posredovati," so nam pred časom pojasnili na tožilstvu.

Vse kršitve in odredbe Banke Slovenije

Tudi po tem, ko je Senica prevzel vodenje Nove KBM, ta ni ugodila vsem zahtevam Banke Slovenije.

Aprila 2015 je dobila prvo odredbo, s katero je banki naložila, naj preneha izplačevati gotovino s tekočih računov posameznih podjetij, ki bi se lahko izkazala za tvegana, in naj obvezno poroča o teh poskusih. A pomanjkljivosti, ki jih je ugotavljal regulator, banka ni odpravila.

Kmalu zatem so inšpektorji Banke Slovenije ugotovili, da večina ugotovljenih kršitev ni bila odpravljena. Italijanski državljani, ki so zaprli račune v poslovalnicah ob meji z Italijo, so namreč odpirali nove v poslovalnici Brežice tik ob meji s Hrvaško. Tja so spet nakazovali šestmestne zneske, ki so jih čez nekaj dni dvigovali v gotovini.

Aleš Hauc Foto: STA Banka Slovenije je zato Novi KBM leta 2016 izdala novo odredbo o izvedbi dodatnih ukrepov. Še sredi lanskega leta se je banka zaradi istega razloga ponovno znašla pod lupo Banke Slovenije.

Skupaj je centralna banka v zadnjih treh letih mariborski banki izdala kar tri odredbe za odpravo kršitev. Datum zadnje je lanski september, torej že dobro leto dni po tem, ko jo je za 250 milijonov evrov kupil Apollo. Nov rok za odpravo kršitev je 30. april.

Kot je znano, so Američani konec leta odslovili Britovška. Ta je prejšnji teden na zaslišanje pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki preiskuje sume pranja denarja v Novi Ljubljanski banki (NLB) in Novi KBM, poudaril, da iz mariborske banke ni dobil odveze molčečnosti. To je dokazoval z dokumentom, ki sta ga podpisala John Denhof in Robert Senica.