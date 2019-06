Za kultnimi mopedi ostalo pogorišče in milijoni evrov dolga

Domači in tuji dobavitelji, zaposleni, banke in drugi partnerji so v stečajnem postopku podjetja Tomos iz Kopra, ki je po daljši agoniji v začetku letošnjega leta razglasilo bankrot, prijavili za več kot štiri milijone evrov terjatev.

Kot kaže, bodo upniki z izjemo zaposlenih v veliki večini ostali nepoplačani. V stečajni masi podjetja je namreč premoženje, ki je že zastavljeno pri bankah ali neunovčljivo. Poleg tega je odprto vprašanje, čigava je blagovna znamka Tomos, katere vrednost je ocenjena na 200 tisoč evrov.

To je končna bilanca projekta, ki je dolga leta deloval pod okriljem idrijskega koncerna Hidria, nato pa ga je pred dobrimi tremi leti odkupil (in pokopal) celjski podjetnik Iztok Pikl.

Naročil dovolj, a niso imeli denarja

Ko je Tomos novembra 2015 dobil novega lastnika, so v tovarni v Kopru izdelali od 400 do 500 mopedov na mesec. Iztok Pikl je pri napovedih glede prihodnosti dodobra pritisnil na plin: "Proizvodnjo bomo že prihodnje leto podvojili, mogoče celo potrojili."

"Tomos je stara dobra blagovna znamka in ga je treba spet zbuditi, saj je zadnje čase bolj miroval. Mi smo prepoznali ta biser, ki ga lahko spet postavimo na trge, kjer je bil včasih prisoten," je bil optimističen Pikl.

Iztok Pikl je želel Tomos vrniti na pota nekdanje slave, a mu ni uspelo. Foto: STA Toda visokoleteči načrti so se hitro porušili. Že v začetku leta 2017 je Tomos zašel v slepo ulico. Naročil so imeli več kot dovolj, vendar niso imeli dovolj sredstev za financiranje proizvodnje. Zgodile so se celo blokade računov. Na pomoč jim je priskočila državna SID banka in jim posodila več kot pol milijona evrov, toda iz težav se niso rešili.

Že kmalu zatem so se ohladili odnosi s Hidrio, od katere je Pikl odkupil Tomos, od nje pa tudi najemal proizvodne prostore v Kopru in blagovno znamko. Pogovarjali so se tudi s Pošto Slovenije o potencialnem povezovanju oziroma vlaganju državnega podjetja v Tomos.

Vsi omenjeni so danes največji upniki Tomosa.

Državna banka ob milijon evrov?

Med največjimi osmoljenci propadlega projekta bo državna SID banka, ki se ukvarja s financiranjem in zavarovanjem poslov slovenskih izvoznikov. V stečajno maso je prijavila nekaj manj kot milijon evrov terjatev, ki so delno zavarovane z zalogami.

Še več, okoli 1,2 milijona evrov, od Tomosa terja družba H&R, krovne družbe in lastnice idrijske skupine. Vendar stečajni upravitelj Štefan Veren njeno terjatev prereka, saj v zvezi s tem poteka spor na sodišču.

Med večjimi upniki so še:

- Gorenjska banka: 400 tisoč evrov terjatev (priznano),

- Moto Star Korea: 200 tisoč evrov (priznano),

- Kinetic Engineering (Indija): 200 tisoč evrov (prerekano),

- Pošta: 200 tisoč evrov (priznano),

- Nova KBM: 100 tisoč evrov (priznano).

Foto: STA

Zaposleni dobili denar

Edini, ki so dobili svoj denar, so nekdanji zaposleni v koprski tovarni. A za to ni zaslužen Tomos, ampak javni jamstveni in preživninski sklad. Ta izplačuje pravice delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca.

Osem delavcev, ki so konec lanskega leta zaman čakali na plače, se je namreč po začetku stečaja in vročenih odpovedih lahko prijavilo na jamstveni sklad in prejelo zadnje neizplačane plače. Po dostopnih podatkih so jim izplačali več deset tisoč evrov.

Za komentar smo se želeli obrniti na Iztoka Pikla, vendar ni dosegljiv. Njegova podjetja nimajo več delujočih telefonskih številk.