V novem holdinškem skladu gospodarstvu na voljo 280 milijonov evrov

Holdinški sklad bo oblikovan na podlagi sporazuma o financiranju za finančne instrumente med letoma 2021 in 2027, ki ga je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prejšnji teden podpisalo s SID banko. Minister Matjaž Han je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal, da bo ministrstvo vanj vplačalo 190 milijonov evropskih kohezijskih sredstev, skupaj z vplačili izbranih zasebnih finančnih posrednikov pa se bo do leta 2029 v njem zbralo 280 milijonov evrov.

Od tega bo za raziskave in razvoj namenjeno 68,8 milijona evrov, za mala in srednja velika podjetja 127 milijonov evrov, za prehod v krožno gospodarstvo, predvsem lesnopredelovalne industrije, 44,1 milijona evrov ter za energetsko prenovo stavb poslovnih subjektov 21,9 milijona evrov. Z 11,3 milijona evrov pa bodo podprli projekte, ki bodo prispevali k izvajanju trajnostnih urbanih strategij v mestnih občinah.

"S tem bo naše gospodarstvo lahko odgovorilo na vse izzive, ki smo jim priča ta trenutek," je dejal Han.

Sklad bo upravljala SID banka

Holdinški sklad bodo upravljali v SID banki, kjer že imajo izkušnje z upravljanjem sklada skladov, ki se je oblikoval na podlagi leta 2017 podpisanega sporazuma o financiranju za finančne instrumente med letoma 2014 in 2020. "Od leta 2017 smo v SID banki upravljali s 318 milijoni evrov kohezijskih sredstev, skupaj smo pa s sodelovanjem zasebnega kapitala investirali 550 milijonov evrov," je povedal predsednik uprave SID banke Borut Jamnik.

Kot je dodal, je bilo v tem okviru sklenjenih kar 12 tisoč poslov, ki so omogočili dostop do financiranja številnim podjetjem, občinam in javnim ustanovam. Največjo pozornost so pri tem posvetili področjem, na katerih so bile zaznane največje tržne vrzeli, to so raziskave in razvoj, mala in srednje velika podjetja, energetska učinkovitost javnih stavb in urbani razvoj. "Ti finančni instrumenti niso pomenili zgolj sredstev, ampak so omogočili predvsem nižje obrestne mere, daljše ročnosti kreditov in nižje zahteve po zavarovanju," je povzel Jamnik.

Jevšek: Pomemben korak h konkurenčnosti gospodarstva

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je spomnil, da je vsak evro kohezijskih sredstev dobro naložen, če iz njega nastane 2,70 evra dodatnega BDP na ravni EU. "V Sloveniji bomo počasi končali gradnjo kanalizacije, kolesarskih poti in prepotrebnih vodovodov iz kohezijskih sredstev ter vlagali v konkurenčnost našega gospodarstva in inovativnost," je dejal. Nastajajoči holdinški sklad je po njegovih besedah pomemben korak k temu cilju.