Z januarjem začetek slovesa bankovcev za 500 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prenehanju njihovega izdajanja bodo sicer bankovci za 500 evrov ohranili status zakonitega plačilnega sredstva in jih bo še naprej mogoče uporabljati. Bankovci bodo tako ohranili svojo vrednost in jih bo v Banki Slovenije mogoče zamenjati neomejeno dolgo.

Po prenehanju njihovega izdajanja bodo sicer bankovci za 500 evrov ohranili status zakonitega plačilnega sredstva in jih bo še naprej mogoče uporabljati. Bankovci bodo tako ohranili svojo vrednost in jih bo v Banki Slovenije mogoče zamenjati neomejeno dolgo. Foto: Reuters

Nacionalne centralne banke v evrskem območju bodo na podlagi odločitve sveta ECB iz 2016 s 27. januarjem prenehale izdajati bankovce za 500 evrov. Izjemi sta nemška in avstrijska centralna banka, ki ju bosta tiskali še do konca dneva 26. aprila. Petstotak bo sicer ostal zakonito plačilno sredstvo, banke pa jih bodo lahko vračale v promet.

V Banki Slovenije so danes spomnili, da je svet Evropske centralne banke (ECB) 4. maja 2016 sklenil, da trajno ukine izdelavo bankovca za 500 evrov in ga izključi iz nabora posodobljenih evrskih bankovcev serije Evropa. Takrat je osrednji organ denarne politike v območju skupne evropske valute napovedal, da naj bi se bankovci za 500 evrov prenehali izdajati okoli konca leta 2018.

Strah pred financiranjem terorizma

Razlog za odločitev so bila tveganja, da je mogoče bankovce z velikimi zneski zlahka uporabiti za financiranje terorizma, na kar je opozorilo več akterjev, tudi Evropska komisija.

V Avstriji in Nemčiji gotovina nadpovprečno priljubljena

Skladno z omenjenim sklepom so se centralne banke t. i. evrosistema dogovorile, da bodo nacionalne centralne banke z izdajanjem bankovcev za 500 evrov prenehale 26. januarja konec dneva, medtem ko lahko preostali tržni udeleženci, kot so poslovne banke in menjalnice v obtok še naprej vračajo te bankovce tudi po tem datumu.

Izjemo sta si "zaradi zagotovitve gladkega prehoda in iz logističnih razlogov" izposlovali nemška in avstrijska centralna banka, kjer je gotovina nadpovprečno priljubljeno plačilno sredstvo. Ti bosta petstotake tiskali do konca dneva 26. aprila.