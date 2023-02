VZMD s kolektivno tožbo še zoper Telemach

Kot so danes sporočili iz VZMD, je bilo po konservativnih ocenah njihovih strokovnih sodelavcev v zadnjih petih letih zaradi enostranskega dvigovanja cen naročniških paketov ter brez vnaprej predvidenih razlogov in metode zvišanja cene oškodovanih najmanj 300 tisoč Telemachovih naročnikov.

Podobni tožbi je VZMD že vložilo zoper Telekom Slovenije in A1. Prvemu očitajo oškodovanje naročnikov v ocenjeni višini 122,69 milijona evrov, družbi A1 pa v višini 52,3 milijona evrov. Po napovedih bodo v prihodnjih dneh vložili še kolektivno tožbo zoper T-2.

"V VZMD so oktobra lani na vse operaterje naslovili izvensodne pozive k prenehanju uporabe nepoštenih pogodbenih pogojev ter poskušal situacijo rešiti po mirni poti, a so ob sorazmerno mlačnih uradnih odzivih primorani vložiti tudi napovedane kolektivne tožbe," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Kot so dodali, se je nanje obrnilo izjemno veliko število naročnikov navedenih operaterjev.

Operaterji so vse očitke VZMD zavrnili kot neutemeljene.