Veliki prevzem v mesni industriji: Kras Sežana prodan

Skupina Jata Emona, pod okriljem katere je tudi družba Pivka Perutninarstvo, je nova lastnica podjetja Kras Sežana.

Včeraj je namreč s podjetjem Brinovka, prek katerega so dolgoletni direktor Krasa Edvard Fonda in še štirje menedžerji lastniško obvladovali Kras, podpisala pogodbo o njegovi prodaji. Cena posla po naših informacijah znaša štiri milijone evrov. Novi lastnik naj bi v Sežano že nakazal prvi del kupnine.

Kras Sežana bo prešel v roke skupine Jata Emona, katere del je Pivka Perutninarstvo pod vodstvom Janeza Rebca (levo). Foto: STA

Pričakujemo lahko, da se bo v kratkem zgodila tudi zamenjava celotnega vodstva Krasa.

Tega že nekaj časa zahtevajo največje banke upnice, ki Fondi očitajo, da je Kras v tehnološkem, razvojnem in prodajnem smislu zaostal. To so Sberbank, Intesa Sanpaolo in Nova Ljubljanska banka (NLB), ki se bodo z novim lastnikom dogovarjale o postopku preventivnega prestrukturiranja.

Za komentar smo se obrnili na pristojne v družbah Kras Sežana in Pivka Perutninarstvo, ki jo vodi Janez Rebec. Njihova pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

Kdo se je potegoval za Kras

V tekmi za nakup je skupina Jata Emona premagala najmanj šest konkurentov, ki so se po naših informacijah v zadnjih tednih zanimali za Kras. To so:

- Celjske mesnine pod vodstvom Izidorja Krivca, ki so največji konkurent Krasa na področju predelave rdečega mesa. "V zadnjem času se nismo zanimali za nakup Krasa. Pred tem smo oddali pismo o nameri, a odgovora nismo dobili," je za Siol.net povedal Krivec.

- Panvita, ki je v lasti pomurske družine Polanič. "Pred časom smo se zanimali, a smo od namere odstopili," nam je povedal direktor Panvite Toni Balažič.

- Hrvaška Podravka, ki ima v Sloveniji v lasti Žito.

- Finančni sklad Alfi, ki ga upravlja podjetje KF Finance.

- Hrvaška mesna industrija Braća Pivac.

- Srbska Delta, ki je že leta 2007 želela sovražno prevzeti Kras.

Težave z bankami, inšpekcijo in Agrokorjem

Postopek prodaje se je hitro začel in končal, saj se je Kras znašel v hudih likvidnostnih in poslovnih težavah. Kot je znano, je inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin januarja zaradi neustreznih higienskih razmer začasno zaprla obrat Mesnin dežele Kranjske (MDK), ki so v lasti Krasa.

Edvard Fonda je skupaj z menedžerji Krasa pred več kot desetletjem prevzel to mesnopredelovalno družbo. Foto: STA Konec februarja je nato sežanski družbi zapadlo za več kot sedem milijonov evrov kratkoročnih posojil, ki jih družba ni poplačala, zato so ji banke upnice blokirale vseh osem transakcijskih računov. Blokirani so tudi računi MDK, ki jih prav tako vodi Fonda.

Kakšen je dejanski finančni položaj Krasa, ni jasno, saj menedžersko podjetje Brinovka že od leta 2016 ne objavlja konsolidiranih rezultatov. Leta 2016 je družba Kras ustvarila slabih 44 milijonov evrov prihodkov od prodaje in približno 115 tisoč evrov čistega dobička.

V velikih likvidnostnih težavah se je Kras znašel že lani spomladi. Njegov ključni problem je negativni denarni tok.

Hkrati je bil Kras eno od tistih slovenskih podjetij, ki ga je najbolj udaril Agrokorjev prevzem Mercatorja. Njegova prodaja prek največjega slovenskega trgovca se je namreč zaradi povečanega prihoda hrvaških blagovnih znamk (PIK Vrbovec) precej zmanjšala.

V zadnjih mesecih so se pojavile tudi informacije o sporih med menedžerji Krasa. Konec lanskega leta je bil Fonda razrešen s položaja direktorja Brinovke, njegov položaj pa je zasedla Jolanda Race, ena od petih solastnikov Krasa.

Foto: Gregor Jamnik

Pivka Perutninarstvo se širi

V Krasu so zato že nekaj časa iskali novega lastnika, ki bi izplačal dozdajšnje lastnike na čelu s Fondo, a se je zapletalo pri ceni in pogojih vstopa.

Dogovor s skupino Jata Emona naj bi sklenili v le nekaj dneh, novi lastnik pa je Kras kupil, ne da bi pred tem opravil skrbni pregled družbe.

Njihova družba Pivka Perutninarstvo na ravni skupine ustvari skoraj 53 milijonov evrov prihodkov, imajo pa 400 zaposlenih. Januarja letos je družba kupila mesnopredelovalni obrat nekdanjega Mipa, največjega na Primorskem, za kar je plačala dobre tri milijone evrov. Pred leti pa je družba za štiri milijone evrov odkupila tudi družbo za predelavo rib Delamaris.

Jata Emona je v lasti več kot desetih menedžerjev na čelu s Stojanom Hergouthom.

Foto: Gregor Jamnik