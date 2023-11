Martinovanje na Krasu postavilo nov rekord

Po deževnem uvodu v Martinovanje na Krasu je martinova sobota postregla z obilico sonca in vrhuncem dogajanja letošnjega Martinovanja na Krasu. Kot so sporočili organizatorji, so prizorišča v dveh občinah in tudi čez mejo privabila skoraj deset tisoč obiskovalcev.

Praznik vina v Štanjelu Foto: Ana Rojc

Odprte kleti so povezovali brezplačni avtobusi, dopoldne v Lipici so ogreli tekači in pohodniki na Tekaškem pozdravu jeseni, obiskovalci Praznika vina v Štanjelu so okusili najboljša kraška vina v spremljavi kulinarične ponudbe in odlične glasbe, martinovali so v Sežani na Trgu osvoboditve, na osrednjem vaškem trgu v Dutovljah, v Pliskovici, na Proseku, tako petkov kot sobotni večer pa sta zaključila večerna koncerta v Sežani.