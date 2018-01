Inšpektorji zaprli enega največjih mesnopredelovalnih podjetij

Proizvodnja v podjetju Mesnine dežele Kranjske (MDK) v Zalogu v Ljubljani od ponedeljka stoji. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je obrat zaradi slabe higiene prostorov, slabega vzdrževanja prostorov in opreme za en mesec zaprla.

Inšpektorji so se za to potezo po pisanju časnika Dnevnik odločili, ker so od junija lani v tem obratu za proizvodnjo svežega in pakiranega mesa ugotavljali resne pomanjkljivosti pri zagotavljanju minimalnih higiensko-tehničnih zahtev, pomanjkljivosti pri vzdrževanju infrastrukture in opreme ter resne neskladnosti pri izvajanju sistema notranjih kontrol.

Inšpektorji so v zadnji sedmih mesecih MDK izdali več ureditvenih odločb in odločb o prepovedi dejavnosti oziroma o prepovedi uporabe posameznih prostorov in živil. Nanašale so se na hlev, klavnico, prostore za živino, pralnico prevoznih sredstev za prevoz živine, črevarno, vamparno, prostore za proizvodnjo poltrajnih izdelkov, sanitarije, garderobe ...

Ker v MDK ugotovljenih pomanjkljivosti niso v celoti odpravili, jim je inšpektorat izdal kazen, s katero so jim za mesec dni prepovedali obratovanje.

Podjetje v finančnih težavah

MDK je leta 2003 od Mercatorja prevzela družba Kras iz Sežane, ki slovi po proizvodnji pršutov.

Podjetje MDK, katerega najpomembnejši kupci končnih izdelkov so večje trgovske družbe, se spopada tudi s finančnimi težavami. V letu 2016 je namreč pridelalo 1,8 milijona evrov izgube.

Še vedno je v stoodstotni lasti Krasa, direktor obeh družb pa je Edvard Fonda, ki je Dnevniku potrdil, da je njihov obrat v Zalogu, kjer je okoli 140 zaposlenih, trenutno zaprt.

Fonda je prepričan, da bodo ugotovljene pomanjkljivosti lahko odpravili v nekaj tednih, saj po njegovem ne zahtevajo velikega denarnega vložka. Zagotovil je, da so tudi takšne narave, da ne vplivajo na kakovost živil in ne ogrožajo zdravja ljudi, še poroča Dnevnik.