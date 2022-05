Na Veliki planini se obeta izjemna investicija

Pred dnevi je s prejšnjim lastnikom Aedium Fabulae finančna družba d.o.o. uredil vse pogodbene obveznosti za prenos lastništva hotela s pripadajočim zemljiščem. Novi lastnik želi Šimnovcu povrniti nekdanjo podobo, hotel pa kot vzoren primer trajnostnega, do narave in kulturne dediščine spoštljivega turizma vrniti na turistični zemljevid Kamnika in Slovenije. Šimnovec je v zadnjih desetletjih nespodobno propadal in danes kot degradirana stavba kazi podobo neokrnjene narave na Veliki planini.

Prenova končana do spomladi 2024

"Investicija bo vključevala celovito prenovo in energetsko sanacijo. Upoštevali bomo vse predpise in ohranjali avtentičnost objekta, varovali bomo dragocene vodne vire in spoštovali najvišja merila glede materialov in načina gradnje. Kar zadeva časovnico sanacije in višino vložka, pa je realizacija odvisna od predhodnih postopkov, dogovorov z deležniki in hitrosti pri pridobitvi potrebnih dovoljenj. Verjamemo, da bo tudi občina Kamnik projekt spoznala za vrednega ustrezne pozornosti in podpore," pravi predstavnik podjetja Alpine Adria Tone Rode. V podjetju pričakujejo, da bodo do začetka prihodnjega leta pridobili potrebna dovoljenja, nato pa v letu dni izvedli prenovo v skladu z načrti. Ocenjujejo, da bo ta končana spomladi 2024.

Z novim lastnikom se obetajo lepši časi

Po dolgih letih čakanja se je za vstopni objekt na Veliko planino, hotel Šimnovec, zgrajen po zamislih Plečnikovega učenca, arhitekta Vlasta Kopača, pričelo novo obdobje. Šimnovec je bil v preteklosti priljubljena turistična točka na Veliki planini, v zadnjih desetletjih pa je žalostno propadal. S tem se je izgubljalo tudi njegovo izročilo kulturne dediščine in vpetosti v naravno krajino Velike planine. Z novim investitorjem se hotelu končno obetajo boljši časi in konec propadanja.

Kmalu konec propadanja Hotela Šimnovec

Lastnik hotela s pripadajočim zemljiščem je z nakupom postalo podjetje Alpine Adria, d.o.o., ki je bilo ustanovljeno z namenom razvoja trajnostnega in ekološkega turizma v Sloveniji. Šimnovec je trenutno v slabem stanju, objekt je degradiran, okolica zanemarjena. Zato bo prvi in najpomembnejši korak njegova temeljita prenova. Investitor pričakuje, da bo s to lahko začel v začetku prihodnjega leta, takoj po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj. Investicija bo vključevala celovito prenovo in energetsko sanacijo. V dialogu z okolico bo ohranjala avtentičnost izvornega objekta, varovala dragocene vodne vire in spoštovala najvišja merila glede materialov in načina gradnje. Z obnovo želijo dokazati pravilnost usmeritve v ekološko, trajnostno in sonaravno delovanje, je povedal predstavnik podjetja Alpine Adria Tone Rode.

"Turistična ponudba na tem območju je vselej temeljila na naravi, okolju in zdravju prijazni ponudbi ter na odprtosti lokalni javnosti," pravijo v podjetju Alpine Adria.

Načrti s Šimnovcem želijo tudi v polnosti upoštevati smernice Občine Kamnik, ki v zadnjem času strateško in preudarno izboljšuje pogoje za razvoj vzdržnega sonaravnega turizma, še posebej na kraljici kamniških gora, Veliki planini. Strategija omejuje posege v naravo, kakršnokoli gradnjo in tudi širitev obstoječe ponudbe, usmerjena pa je v razvoj in ureditev obstoječega stanja.

Za ljubitelje neokrnjene narave in v skladu z njo

Alpine Adria z investicijo načrtuje, da bo po prenovi v Šimnovcu gostom na voljo med 15 in 20 sob, restavracija bo sprejela med 30 in 40 gostov, še enkrat toliko pa jih bo lahko uživalo ob čudovitih razgledih na terasi. Gostinsko dejavnost bodo spremljale sprostitvene in rekreacijske dejavnosti. Teraso bo mogoče izkoristiti tudi za raznovrstne kulturne, glasbene in druge izkušnje, ne le za hotelske goste, poudarja Rode. Vse našteto bo potekalo v skladu z načeli ekološkega, vzdržnega in do kulturne dediščine spoštljivega turizma, ki lahko gostom nudi storitve, prilagojene in podrejene okolju, v katerem se nahaja.

"Novi Hotel Šimnovec bo Veliki planini in njeni celotni skupnosti, enkratnemu slovenskemu turističnemu ekosistemu, zagotovil nadzorovano število izbranih gostov, njegova obnova pa bo označila konec uničevanja in degradacije tega dragocenega slovenskega turističnega bisera," sporoča investitor.