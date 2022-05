Besede ekonomista Šušteršiča, ki močno odmevajo na družbenih omrežjih #video

"Zelo težko se je strokovno pogovarjati s filozofom in strateškim komunikatorjem o javnih financah. Prej mi je bilo očitano, da ne govorim strokovno. Naj vam torej politično odgovorim, ampak to so dejstva. Slovenija je bila na robu bankrota takrat, ko sem jaz prevzel ministrstvo od ministra Križaniča. On se tega niti ni zavedal, ker je hodil v službo ob devetih in popoldne zgodaj domov. Guverner centralne banke ni želel imeti sestankov popoldne, ker ni videl nobene težave," je na očitke Matevža Frangeža iz SD, da je bila Slovenija po koncu njegovega ministrovanja na robu bankrota, v oddaji Tarča na TV Slovenija odgovoril ekonomist in nekdanji finančni minister Janez Šušteršič.

V oddaji Tarča na RTV Slovenija so poleg ekonomista in nekdanjega finančnega ministra Janeza Šušteršiča in Matevža Frangeža, vodje strateškega komuniciranja v stranki SD, sodelovali še Miha Kordiš (Levica), kandidat za novega zdravstvenega ministra Danijel Bešič Loredan in podjetnik Ivo Boscarol. Gostje so med drugim govorili o koalicijski pogodbi Gibanja Svoboda, SD in Levice, ki še pred podpisom zbuja burne odzive javnosti in odpira kar nekaj vprašanj. Finančni strokovnjaki ocenjujejo, da je pogodba napisana nejasno, da je finančni in gospodarski del koalicijske pogodbe praktično neuresničljiv. Sprašujejo se, kako nameravajo financirati spisek želja, zapisan v koalicijski pogodbi.

Šušteršič o Boštjančiču: Upravljal bo državna podjetja in v njih kadroval

Šušteršič je spregovoril o kompetencah najverjetnejšega novega ministra za finance Klemna Boštjančiča iz kvote Gibanje Svoboda. "Minister za finance, prihodnji, torej neformalni kandidat za ministra za finance, ni strokovnjak za javne finance, tudi ni strokovnjak za davčno področje. Je oseba, ki je večino kariere naredila v državnih podjetjih, in jaz mislim, da prihaja na finančno ministrstvo predvsem zato, da bo neformalno počel tisto, česar se formalno v resnici več ne da, odkar imamo SDH, to se pravi upravljal državna podjetja in v njih kadroval. Jaz drugih kompetenc za to funkcijo pri njem ne vidim," je pojasnil nekdanji minister.

Frangež ob tem meni, da je treba dati vsem kandidatom in kandidatkam za ministre priložnost, da predstavijo svoje jasne načrte, implementacijo koalicijske pogodbe. V nadaljevanju je izpostavil Šušteršiča in to, da je bila država po koncu njegovega mandata na robu bankrota: "Veste, da 'track record' vašega ministrovanja ni posebno dober. Slovenija je bila takrat, ko ste zapustili finančno ministrstvo, na robu defolta, državna obveznica je bila na robu špekulativnega kapitala in državi je grozila trojka."

"Države ni rešil ne Križanič ne Bratuškova"

Šušteršič je v odgovoru na kritike pojasnil, da je bila Slovenija na robu bankrota takrat, ko je sam prevzel ministrstvo od ministra Franca Križaniča: "On se tega niti ni zavedal, ker je hodil v službo ob devetih in popoldne zgodaj domov. Guverner centralne banke ni želel imeti sestankov popoldne, ker ni videl nobene težave. Potem smo naredili realno oceno stanja, potem je prišla faza, ko so nas spraševali, kaj boste pa naredili. Potem smo mi šli po celem svetu razlagat, kaj bomo naredili, medtem ko ste vi na te rešitve vložili referendum."

"Dobili smo denar in rešili Slovenijo pred bankrotom. Vlada, ki je sledila, je samo izvedla zakonske rešitve, ki smo jih mi pripravili. Tako da je jasno, kdo je to državo spravil v bankrot in kdo jo je pred njim rešil. Ne Križanič, ne Alenka Bratušek," je še dodal Šušteršič.

Spodaj si lahko pogledate, katere izjave iz oddaje so še odmevale na družbenih omrežjih.