Bi moral naslednji minister biti vojak? "Upam da ne bo."

"Mislim resno, ni bila šala," je na vprašanje, ali je bila njegova kandidatura za evropskega poslanca resna in bo torej res odšel v Bruselj, odgovoril obrambni minister Marjan Šarec.

O tem, kdo bo njegov naslednik, pa ni želel govoriti. "Šarec je bil dober minister za obrambo, kar se mu priznavajo tudi politični nasprotniki. To pa se redko zgodi v Sloveniji. Mislim, da ne bo tako dober evropski poslanec, kot je bil minister za obrambo," je izvolitev Šarca za Siol.net komentiral politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič.

"Odšel bo torej obrambni minister, ampak to ni huda sprememba. Bi pa rekel, da politična zgodovina Šarca in Goloba kažeta, da lahko iz komika postaneš politik, ne moreš pa iz politika postat komik ali pa Instagram zvezda. Mislim pa, da je Golob s tem rezultatom pravzaprav dobil vse možnosti za to, da bi bil glavni kandidat levice na naslednjih volitvah, kadarkoli bodo. Verjetno bodo redne. Tako da v tem smislu lahko rečemo, da bo to posledica," pa je za Siol.net menil ekonomist Janez Šušteršič.

"Šarec je zame največje presenečenje. Nisem pričakoval, da bi lahko iz petega, šestega mesta dobil toliko glasov. Po mojem je tudi on sam presenečen," je še komentiral Šušteršič.

Kdo bo novi minister za obrambo?

"Tega ne vem, to bosta povedala premier ali pa Damir Črnčec," je za Siol.net menil analitik in kolumnist Aljaž Pengov Bitenc.

"Bomo videli. Upam, da nekdo, ki ti bo kos tej naloge," pa je dejal Lisjak Gabrijelčič. "Mesto ministra za obrambo je bila v preteklosti predvsem prestižna politična funkcija. Vendar se je mednarodna politična situacija v zadnjih letih tako spremenila, da je ministrstvo za obrambo postalo eno zmed najpomembnejših ministrstev v tej vladi," je dodal in izrazil tudi upanje, da naslednji obrambni minister vendarle ne bo vojak, ampak civilist.

Morda bo Golob menjavo Šarca izkoristil tudi za obsežnejšo rekonstrukcijo vlade, je še menil Lisjak Gabrijelčič.