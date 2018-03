Velika sprememba na beograjskem letališču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V skupno vrednost posla so všteti takojšnje plačilo v višini 501 milijon evrov, letne davčne dajatve in investicije. Slednje naj bi presegle 700 milijonov evrov, za davke pa naj bi Vinci Airports odštel od 4,4 do 15,1 milijona evrov letno.

Po besedah srbske ministrice za promet Zorane Mihajlović je eden od ciljev koncesije povečati pomen letališča. Želijo si, da bi postalo središče letalskega prometa v tem delu Evrope.

Beograjsko letališče je lani poskrbelo za 5,3 milijona potnikov, s podelitvijo koncesije pa naj bi se ta številka v nekaj letih potrojila.