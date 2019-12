Varuh konkurence Hrvatom zasegel delnice Mercatorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je na današnji novinarski konferenci razkril Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenove, na katerega želi hrvaška država prenesti premoženje Agrokorja, nekdaj največjega prehrambno-trgovskega koncerna.

Kot smo že poročali, bi moral Agrokor slovenskemu regulatorju priglasiti koncentracijo, ko je leta 2015 na prikrit način, prek podjetja iz Dubaja, kupil domačo polnilnico vode Costella. Ker posla ni prijavil, je AVK proti Agrokorju sprožila postopek presoje skladnosti koncentracije. V tem postopku mu je izrekla 54 milijonov evrov visoko globo. Agrokor se je na izrek kazni pritožil.

Zaseg bo močno otežil načrtovani prenos 70-odstotnega paketa delnic Mercatorja na Fortenovo, s tem pa tudi sanacijo tega holdinga, ki je v večinski lasti ruskih državnih bank in ameriških finančnih skladov. Iz do zdaj znanih projekcij je namreč razvidno, da Fortenova brez Mercatorjevega denarnega toka ni finančno vzdržna skupina.

Na uradne odzive agencije, ki jo vodi Andrej Matvoz, še čakamo.

Fabris Peruško, prvi mož skupine Fortenova Foto: STA Že pred dvema mesecema smo na Siol.net opozorili, da bi morala država zavarovati terjatev do starega Agrokorja. Res je, da gre za družbo, ki je de facto v stečaju, zato denarja za plačilo globe nima. Toda domači varuh trga bi lahko od sodišča zahteval, da "staremu" Agrokorju prepove razpolagati s svojim premoženjem Agrokorja v Sloveniji - torej tudi z delnicami Mercatorja. Te v tem primeru ne bi mogle pristati pod okriljem Fortenove.

V Fortenovi ocenjujejo, da odgovornost za to transakcijo v celoti nosi nekdanji prvi mož Agrokorja Ivica Todorić, ki ga februarja letos na Hrvaškem čaka sojenje. Poudarili so, da to premoženje ni bilo povezano s hrvaškim Agrokorjem, ampak z istoimensko švicarsko družbo, ki ni bila pod nadzorom matičnega Agrokorja.

Po naših informacijah to ne drži. Neuradno smo izvedeli, da je AVK že v začetku letošnjega leta upravo Agrokorja, ki jo je vodil Peruško, pozval k priglasitvi koncentracije Costelle, vendar tega ni storil.

Kaj Hrvati očitajo Počivalšku

Odnosi med Ljubljano in Zagrebom so v zadnjem času precej zaostreni. V začetku meseca je Fortenova ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška prijavila Evropski komisiji, ker naj bi se nedovoljeno vmešaval v prenos lastništva Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo. Počivalšek naj bi pri prenosu Mercatorja s propadlega Agrokorja na Fortenovo zahteval poseben status za slovenske dobavitelje, kar pa naj ne bi bilo v skladu z evropsko zakonodajo.

Počivalška so Hrvati videli tudi v ozadju namere državne SID banke, ki že dlje časa noče dati soglasja za prenos delnic. Kot je znano, je ključni pogoj za prenos Mercatorjevih delnic v roke novega lastnika zelena luč vseh bank upnic. V SID banki soglasja nočejo dati, saj bi v tem primeru prenehale veljati pogodbene klavzule, ki preprečujejo izčrpavanje Mercatorja.

Čeprav SID banki Mercator dolguje "le" 35 milijonov evrov, gre za pomembnega igralca med bančnimi upniki. Z dobrimi 38 milijoni evrov je SID banka zavarovala še posojila štirih drugih bank. To ji daje vzvod, da tudi katera od teh bank soglasja ne da, saj ji lahko SID banka razveljavi zavarovanje, če ne spoštuje njenih navodil, zaradi česar bi se povečala škoda za Mercator.

Slovenska stran sicer že skoraj leto dni od uprave Fortenove zahteva sklenitev sporazuma za zaščito slovenskih dobaviteljev, ki bi jim omogočil enakopraven položaj na policah. Brez sporazuma prenosa ne bo, je večkrat poudaril Počivalšek, ki je javno nasprotoval tudi načrtom iz Zagreba za razbitje Mercatorjeve skupine na več ločenih podjetij po posameznih državah. Na Hrvaškem v tem vidijo favoriziranje slovenskih dobaviteljev ne glede na njihovo ceno in kakovost.

V Fortenovi ocenjujejo, da slovenski varuh konkurence grobo in napačno zlorablja zakonodajo in položaj nacionalnega regulatorja. Kazen zaradi Costelle označujejo za "nesorazmerno visoko", češ da AVK nikoli do zdaj ni izterjala globe, višje od nekaj sto tisoč evrov. V Zagrebu menijo, da AVK Slovenijo postavlja v položaj države, v kateri tuji vlagatelji niso varni.