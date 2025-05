Pobudo za razrešitev Mandića sta vložili Demokratska stranka socialistov (DPS) in Socialdemokrati (SD). V pobudi po poročanju podgoriških Vijesti navajajo, da Mandić načrtno ruši integriteto skupščine in da se je v dveh letih mandata nakopičilo več deset razlogov za njegovo razrešitev.

Očitajo mu spodkopavanje evropskih vrednot in oviranje približevanja države Evropski uniji, pa tudi ignoriranje zahteve tožilstva za odvzem imunitete poslancu njegove stranke, molk o nasilnem incidentu, v katerega je bil vpleten njegov sorodnik, ter podpiranje nepravnomočno obsojenega predsednika entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske Milorada Dodika.

"Ne zahtevamo niti drobtinice več"

Mandić se je na očitke odzval z besedami, da ga želijo narediti za dežurnega krivca za vse, kar je slabega v državi. "Obtožujejo me nacionalizma, a nisem nič drugega kot nekdo, ki se skupaj s svojimi rojaki Srbi počuti svobodnega v svoji državi in si prizadevam, da bi živeli v miru, slogi in stabilnosti. Ne zahtevamo niti drobtinice več, kot nam pripada, a ne bomo pristali na to, da smo drugorazredni državljani," je sporočil v četrtek po poročanju črnogorske javne radiotelevizije RTCG.

Mandić in njegova stranka Nova srbska demokracija (NSD) se zavzemata za razveljavitev priznanja Kosova, izstop države iz Nata ter odpravo sankcij proti Rusiji zaradi priključitve Krima leta 2014 in napada na Ukrajino. DPS je pobudo za njegovo razrešitev vložila že marca lani, a ni dobila zadostne podpore, saj Mandić uživa podporo koalicijskih partnerjev.