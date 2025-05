Na celjskem sodišču poteka sojenje družbi Griffin in njeni direktorici Tanji Čajavec ter celjskemu javnemu zavodu Socio in njegovi nekdanji direktorici Suzi Kvas, ki jima evropsko tožilstvo očita goljufije pri porabi evropskega denarja za program socialne aktivacije. Znesek oškodovanja znaša 647 tisoč evrov, poročata časnika Dnevnik in Večer.

Gre za prvi primer v Sloveniji, ki se je znašel na sodišču po vloženi obtožnici evropske delegirane tožilke Tanje Frank Eler, ki Čajavec očita goljufijo v škodo EU in preslepitev pri pridobitvi posojila oziroma ugodnosti.

Lažne navedbe v prijavi projektov

Leta 2017 je namreč podjetje prijavila za izvedbo projektov socialne aktivacije, pri tem pa je navajala kar nekaj okoliščin, ki niso držale, kot so strokovna usposobljenost in delovne izkušnje zaposlenih, ki naj bi delali kot strokovni sodelavci oz. vodje teh projektov. Poleg tega je podjetje Griffin dodatno prijavilo stroške oseb, ki dejansko pri projektih niso delale, vključno s potnimi stroški.

Obtožba direktorice Socia Suzane Kvas

Direktorici Socia Suzani Kvas pa tožilka očita pomoč pri teh kaznivih dejanjih, za kar je zagrožena osemletna zaporna kazen. Tako imenovano projektno partnerstvo s Sociem je namreč družbi Griffin prineslo dodatne točke na razpisu.

Zavrnitev krivde in zaslišanja prič

Obtoženi sta krivdo na lanskem predobravnavnem naroku zavrnili, kot danes piše Večer, pa je po dveh dneh zaslišanj prič jasno, da je bila večina življenjepisov ljudi, ki so pri projektu sodelovali, dopolnjenih z referencami, ki jih niso imeli.

Primer serviserja in prodajalca koles

Med drugim navaja primer serviserja in prodajalca koles, ki je v resnici delal za partnerja direktorice Griffina Roberta Bezenška, sicer tudi prokurista tega podjetja, a so mu pripisali volontersko delo s socialno ogroženimi, brezdomci, invalidi in izobraževanja za delo z opisanimi ciljnimi skupinami. Delavnic naj bi se udeleževal celo prej, preden se je v Griffinu zaposlil, dodaja časnik.

Lažni življenjepisi in pričanja

Še ena od prič je na sodišču povedala, da v Griffinu nikoli ni bila niti zaposlena - svoj življenjepis jim je poslala, ker je iskala delo in ga je pošiljala mnogim, a od njih odziva ni bilo. Šele leta pozneje je od kriminalistov izvedela, da naj bi obtožena tudi njen življenjepis uporabila in dopolnila v skladu z zahtevami razpisa, priča pa je sodišču povedala, da nikoli ni opravljala volonterskega dela z ranljivimi skupinami in nikoli ni bila na kakšnih delavnicah.

Neupravičeni potni stroški

Priče, ki so bile dejansko zaposlene v Griffinu, so med drugim izpovedale, da so jim izplačevali potne stroške, kot da se dnevno vozijo v službo v Ljubljano, Kranj in drugam, čeprav so bile tam morda le enkrat tedensko. Neupravičeno razliko potnih stroškov naj bi nato morali dvigniti v gotovini in jo položiti v blagajno pri direktorici.

Vloga soobtožene Kvas

O vlogi soobtožene Kvas priče po pisanju časnikov niso mogle veliko povedati, naj bi pa se zanjo govorilo, da ima zveze pri ministrstvu in da bo pomagala pri lobiranju za projekt. Le ena od zaslišanih je bila priča pogovoru med obema obtoženima, ko naj bi se pogovarjali, da bo direktorica Griffina v zahvalo, ker bo Kvas zlobirala projekt, od nje odkupila del hiše v Ljubljani, ki jo je podjetje od nje že tako ali tako najemalo za svoje zaposlene, poroča Večer.