Počivalška prijavili Evropski komisiji

Zdravka Počivalška, ministra za gospodarstvo, so predsedniki Foretnove, ki je lastnica trgovca Mercatorja, prijavili Evropski komisiji. Razlog je po njihovem mnenju nedovoljeno vmešavanje v prenos lastništva z Agrokorja na Fortenovo.

Počivalšek naj bi pri prenosu Mercatorja s propadlega Agrokorja na Fortenovo zahteval poseben status za slovenske dobavitelje, kar pa naj ne bi bilo v skladu z evropsko zakonodajo, poroča Dnevnik. Zato so se pri Fortenovi, ki je prevzela zdrave dele propadlega Agrokorja, odločili za pritožbo na Evropsko komisijo.

Država vpliva na Mercator nima več, saj so ga pred leti prodali Hrvatom, Počivalšek pa naj bi zlorabljal svoj vpliv prek državne SID banke, še poroča Dnevnik. SID je tudi ena od bank upnic, Mercator pa ji dolguje 35 milijonov evrov.

Ob tem naj bi Počivalšek pisal tudi ruski banki Sberbank, ki je največja lastnica Fortenove in največja upnica propadlega Agrokorja Ivice Todorića.

Konec oktobra izvedeli slabo novico

Kot smo na Siol.net poročali že pred časom, so pred slabima dvema mesecema slovenski dobavitelji Mercatorja dobili dokončno potrditev, da so pred njimi težki časi. Od svojih odvetnikov so izvedeli slabo novico, da si ne morejo obetati dogovora, po katerem bi lahko še računali na enakopraven status v primerjavi z drugimi dobavitelji ali druge zaveze po prenosu Mercatorja pod okrilje nove družbe.