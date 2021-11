Varna dolgoročna naložba, ki ohranja vrednost vašega denarja

Covid-19 je poleg vseh negativnih razsežnosti močno vplival tudi na gospodarsko negotovost in nestabilnost. Številni vlagatelji niso hoteli znova tvegati in izgubiti svojega denarja, zato so se zatekli k varnejšim naložbam. Sloves varnega zatočišča v času negotovosti znova potrjuje zadnja izmed osmih plemenitih kovin na svetu – osmij .

Ravno zdaj, v času negotovosti, so naložbe v plemenite kovine izjemnega pomena, kar so prepoznali številni vlagatelji. Osmij je pravi skrivni adut med plemenitimi kovinami in edinstvena naložbena priložnost, ki je ne smete izpustiti iz rok. Na voljo je tako v obliki nakita kot naložbenih ploščic, diskov in ostalih investicijskih oblikah.

Investicije v plemenite kovine niso od včeraj, splošno je znano, da so bile skozi zgodovino vedno dober hranitelj vrednosti. Smiselno je imeti v posesti več plemenitih kovin, zato se tisti, ki že vlagajo v plemenite kovine, odločajo, da del sredstev namenijo tudi v osmij. Kakor zlato tudi osmij ni investicija za špekulativne naložbenike, ampak varna in donosna naložba za daljše časovno obdobje. Osmij je varna alternativa preostalim plemenitim kovinam. Ker se osmij trži izključno v fizični obliki, je njegova prednost tudi oprostitev plačila davka na kapitalski dobiček. Vsak investitor namreč prejme osmij v fizični obliki v lastno posest.

Naložba v osmij je naložba za vse, ki želijo svoja sredstva zavarovati pred inflacijo in se zavedajo razvrednotenja papirnatega denarja. Naložba v osmij se začne od sto evrov naprej.

Le za skrbno izbrane Na svetovnem trgu je osmij na voljo le izbranim partnerjem in trgovcem. Za uvoz osmija je pristojen regionalni inštitut v posamezni državi. V Sloveniji je to Osmium inštitut Slovenija, ki tesno sodeluje s krovnim inštitutom v Nemčiji, edinim inštitutom na svetu, pooblaščenim za certificiranje osmija. V Sloveniji je prek Osmium inštituta Slovenija, ki je edini pooblaščen za distribucijo in neposredno prodajo izdelkov inštituta Osmium - Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium, na voljo celoten portfelj produktov, vključno s produkti po naročilu. V Osmium inštitutu Slovenija vam zagotavljajo zanesljive storitve, ažurne informacije in strokovno svetovanje, preprost proces naročila, varno in zavarovano dostavo ter diskretnost. Ne zamudite priložnosti, kot je še ni bilo, in postanite lastnik najplemenitejše med vsemi plemenitimi kovinami.

Finance je smiselno zavarovati dolgoročno

Ne glede na to, ali ste do denarja prišli s trdim delom, odrekanjem ali po kakšni lažji poti, ga preprosto nočete izgubiti. Inflacija v območju evra postopoma raste, kar pomeni, da se vrednost vašega denarja počasi, a vztrajno zmanjšuje. Boste pustili, da vam inflacija ob ničelnih obrestnih merah za depozite in ležarinah požre prihranke ali da izgubite svoj denar na vse bolj nepredvidljivem borznem trgu? Celoten svet je kljub velikim posegom centralnih bank nenehno pred velikimi finančnimi tveganji, zato je smiselno finance zavarovati dolgoročno.

Začne se s prihranki

Potrošništvo je ljudi pripeljalo do tega, da želijo takoj izpolniti potrebe in uresničiti želje. Ob pravzaprav brezmejni ponudbi produktov se to dogaja nenehno in pravzaprav vsakemu. Še več, posojila ljudem omogočajo, da denar porabijo, še preden ga imajo, kar jih vodi v veliko finančno izpostavljenost. Po domače, ko potrebujejo denar za nekaj res pomembnega, ga preprosto nimajo.

Grajenje finančne pismenosti, ki vodi v neodvisnost, pravzaprav poteka že od majhnega. Morda že od prve zobne miške, morda celo prej. Učenje o prihrankih je zelo pomembno za gradnjo kasnejše finančne stabilnosti in življenjskega zadovoljstva.

Ampak denar izgublja vrednost

Drži! Vendar to še ne pomeni, da ni pametno imeti prihrankov. Prihranjeni denar, še posebej tisti del, ki ga kratkoročno ne potrebujemo, je smiselno naložiti tako, da se vrednost ohranja oziroma konstantno povečuje. Eden takšnih pristopov je investiranje v plemenite kovine. Vendar so tudi plemenite kovine, kot so zlato, srebro in platina, podvržene borznim nihanjem. Nekaterim plemenitim kovinam, ki so še posebej redke, na primer osmiju, pa cena neprestano raste. V primeru dolgoročnega hranjenja denarja je tako osmij odlična naložba.

Denar lahko takoj porabite

Ljudje se vsakodnevno srečujemo z željami, ki nas vodijo v potrošnjo. Če nismo disciplinirani in imamo denar v žepu, ga lahko kaj hitro porabimo za stvari, ki jih v resnici ne potrebujemo. No, vsekakor je dobro imeti nekaj denarja za kakšna nujna plačila in stroške. Podobno je tudi z delnicami. Ko se znajdemo v nekem življenjskem položaju ali pred nakupno odločitvijo, lahko delnice zelo hitro unovčimo – z uporabo spletnih storitev praktično takoj. Tudi s plemenitimi kovinami je tako, čeprav jih strokovnjaki za finančne naložbe vidijo kot dolgoročne. Zlate palice lahko namreč kadarkoli nesete v odkup in vam takoj izplačajo gotovino. Podobno lahko storite prek spleta, saj lahko recimo zlato kupujete v nematerializirani obliki, podobno kot delnice.

Z osmijem pa ni čisto tako, kar ima svoje prednosti in slabosti. Ena prednost je to, da osmija ne morete prodati čez noč, kar pomeni, da vas ščiti pred impulzivnimi nakupi. V primeru nakupov z veliko vključenostjo, ki potekajo dlje, na primer stanovanja ali hiše, pa imate seveda časa dovolj, da svoj naložbeni osmij prodate. Za primerjavo: tudi če smo lastnik umetniškega dela slavnega Picassa, ga ne bomo prodali v enem dnevu »na ulici«, pač pa bomo zanj, preko usposobljenih institucij, poiskali pravega kupca.

V Osmium inštitutu Slovenija vam jamčijo 30-dnevno prodajo za vse kose investicijskega osmija. Manjši kosi so seveda veliko bolj likvidni, vendar se bo ravno s prepoznavnostjo osmija višalo tudi povpraševanje po nakupu osmija in s tem pohitril odkup. Druga prednost je, da je izjemno redek, saj ga je v zemeljski skorji kar 1.500-krat manj kot zlata in 1.000-krat manj kot diamantov. Ta redkost mu ohranja oziroma povečuje vrednost. Če torej želite svoj denar zaščititi za vsaj pet ali več let, je osmij idealna izbira za vaša sredstva.

Nekaj posebnosti osmija

Razlogov, zakaj lahko o osmiju govorimo le v presežkih, je torej več. Glavni razlog za to, da draguljarji počasi, a vztrajno začenjajo izdelovati nakit z osmijem in da so vlagatelji odkrili osmij kot novo naložbeno priložnost, se skriva v posebnih lastnostih te redke plemenite kovine (čaroben sijaj, edinstven odboj, ekstremna odpornost, izjemna čistina …).

Kot drugo - osmij je z vidika vlaganja poseben v več pogledih. Z njim se trguje izključno v fizični obliki, kar pomeni, da ga imate vedno "v roki". Poleg tega se z naložbenim osmijem za zdaj organizirano trguje le prek pooblaščenih Osmium inštitutov (v Sloveniji je to, kot rečeno Osmium inštitut Slovenija). In kar je morda najpomembneje, osmij ima izredno visoko gostoto vrednosti – če želite v fizično obliko pretopiti veliko denarja, boste v primeru naložbe v osmij že razmeroma veliko premoženje spravili v majhen žep. Povpraševanje po njem strmo narašča po vsem svetu. Poleg tega je izredno varna naložba, saj je osmij nemogoče ponarediti, tako zaradi postopka pridobivanja kot sistema zagotavljanja pristnosti. Vsak kos naložbenega osmija je namreč z visoko ločljivim skenom, fotografijami in opisnimi podatki shranjen v enotni svetovni zbirki podatkov o osmiju, kar zagotavlja varnost pred zlorabami tako za kupca kot tudi za prodajalca.

Od spletnega naročila do zavarovane dostave na dom Nakup osmija, od spletnega naročila do zavarovane dostave na dom, je preprost. To lahko storite v le nekaj korakih. Jasno, ob strokovni podpori Osmium inštituta Slovenija in z njihovo pomočjo pridobivanja pravih informacij pred samim nakupom osmija. Pred nakupom lahko vedno stopite v stik z njimi ter pridobite vsa navodila in potrebne informacije. Če si želite ogledati osmijeve izdelke, se jih dotakniti in se prepričati o njihovih izjemnih lastnostih, lahko skupaj določite termin za srečanje, na katerem vam bodo produkte predstavili. Na Osmium inštitutu Slovenija se zavedajo, da naložbene možnosti vsakega posameznika zahtevajo individualno obravnavo in izbiro izdelkov. Pri mesečnih vložkih govorimo o investiciji v nakup diamantkov, zvezdic, črk, številk in simbolov, ko gre za enkratno naložbo v višjem znesku, pa o nakupu diskov, ploščic in nakita. Po izbiri ustreznega naložbenega produkta naročilo izbranih izdelkov poteka preprosto in se v celoti izvede prek spletne trgovine. V elektronskem sporočilu prejmete vse informacije o nakazilu kupnine za svoj osmij. Kupnina se poravna na transakcijski račun Osmium inštituta Slovenija. Na inštitutu jamčijo in zavarujejo vaša sredstva vse od nakazila pa do prejema investicijskega osmija v vašo posest. V Osmium inštitutu Slovenija bodo poskrbeli za zavarovano dostavo kupljenih izdelkov na vaš domači naslov. V dogovoru z njimi je mogoč prevzem tudi osebno na inštitutu. Kot že rečeno, osmija zaradi njegovih izjemnih lastnosti ni mogoče ponarediti, prav tako ga ni mogoče prodati brez podatkov o lastniku in kode za spremembo lastništva. S tem je osmij neuporaben v primeru kraje, s čimer velja za varno naložbo. KUPI ZDAJ AKTUALNA CENA

Kako bo z osmijem v prihodnje?

Naraščajoče povpraševanje po osmiju ne bo samo poganjalo rasti vrednosti, ampak bo po pričakovanjih spodbudilo razvoj trženja in prodaje. Pričakuje se, da bodo kmalu tudi večja podjetja, katera se ukvarjajo s plemenitimi kovinami in investicijskimi naložbami ponujale odkup osmija. To vam bo vsekakor poenostavilo monetizacijo vaše naložbe, po drugi strani pa tudi nakup. Za zdaj vam je za udobno pregledovanje stanja na trgu osmija na voljo pregledna mobilna aplikacija Osmium, ki si jo razvili v Sloveniji. Uporabniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom Android ali iOS si lahko aplikacijo brezplačno naložijo iz storitev Google Play in App store (aplikacija je na voljo tudi v slovenskem jeziku).

Aplikacija, na enem mestu združuje informacije iz različnih virov. "Investitorji po vsem svetu, ki so se zanimali za nakup osmija, so do zdaj morali spremljati različne spletne strani, posebej preverjati certifikate in posebej cene. Zdaj do vseh teh informacij dostopajo prek mobilnega telefona in jih dobijo takoj, ko jih potrebujejo," je povedal Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija.