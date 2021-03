V Slovenj Gradcu se zapira tovarna: brez dela 430 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavnik ameriške multinacionalke Adient je danes zaposlene v slovenjgraški tovarni obvestil, da bodo do konca leta to tovarno zaprli. Delo naj bi izgubilo 430 zaposlenih. Informacijo je potrdil sekretar ZSSS Jaka Šilak, ki po lanskem odpuščanju 119 zaposlenih v Adientu nadaljnjih odpuščanj glede na napovedi ni pričakoval.

Po poročanju Koroškega radia je vodstvo multinacionalke danes sporočilo, da trenutna situacija v avtomobilski industriji in nekonkurenčnost slovenskega delovnega trga ne dopuščata druge možnosti kot pa zaprtje tovarne Adient v Slovenj Gradcu.

"Šok za Koroško"

V tej tovarni izdelujejo sestavne dele za avtomobilske sedeže in notranjo opremo avtomobilov. Lani po izteku enega od proizvodnih programov niso bili uspešni pri iskanju novega programa, zato so v jeseni napovedali odpuščanje. V program presežnih delavcev so najprej zajeli 162 delavcev na vseh ravneh delovanja družbe, na koncu pa je bilo v program vključenih 119 presežnih delavcev.

Ob tem je lastnik v jeseni po Šilakovih besedah sporočil, da imajo do leta 2025 zagotovljeno delo za zaposlene na slovenjgraški lokaciji, zato je poleg zaposlenih tudi njega in predstavnika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v podjetju današnja napoved zelo presenetila.

"To je šok za celotno Koroško," je dodal Šilak, ki je prejel informacijo, da naj bi prve delavce odpustili že sredi letošnjega leta. Sindikat bo zapiranju tovarne ostro nasprotoval, je poudaril Šilak. Se pa boji, da bo v primeru uresničitve te napovedi v zdajšnjih časih tako veliko število ljudi težko dobilo drugo delo v regiji. Po njegovih podatkih gre za zaposlene z vseh stopenj izobrazbe, med njimi je tudi veliko strokovnjakov, piše STA.